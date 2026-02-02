Nú horfir til bjartari tíma hjá landsliðsbakverðinum Valgeiri Lunddal en eftir að hafa verið frá keppni í fjóra mánuði vegna meiðsla er hann byrjaður að spila fótbolta með liði Fortuna Düsseldorf að nýju.
„Við höfum saknað ykkar,“ stóð í færslu Fortuna á Instagram, eftir að þeir Valgeir og Sotiris Alexandropoulos sneru úr meiðslum og spiluðu í 2-1 sigrinum gegn Paderborn í gær, í þýsku B-deildinni. Valgeir var nærri því að skora í leiknum, eins og sjá má.
View this post on Instagram A post shared by Fortuna Düsseldorf (@f95)
A post shared by Fortuna Düsseldorf (@f95)
Ekki að ástæðulausu því Valgeir hafði verið fjarverandi allt frá því að hann meiddist í fæti í leik gegn Bochum 27. september.
„Ég man þessa dagsetningu vel því þetta hefur verið erfitt fyrir mig alveg síðan þá,“ sagði Valgeir í viðtali við Rheinische Post fyrir slaginn við Paderborn.
Þessi 24 ára gamli hægri bakvörður var í fyrsta landsliðshópi Arnars Gunnlaugssonar, í leikjunum við Kósovó í mars, þá reyndar einnig að stíga upp úr meiðslum, en hefur síðan ekki getað bætt við sína 16 A-landsleiki. Nú gæti hann komið til greina í leikina við Kanada og Haítí í lok næsta mánaðar.
Hann er þó meðvitaður um að fara varlega af stað eftir meiðslin sem hann hefur glímt við.
„Þegar ég kom aftur út á völlinn [eftir að hafa meiðst í fæti] þá fórum við kannski aðeins of geyst svo ég meiddist í læri. Núna líður mér vel og við höfum verið að byggja ofan á það síðsutu 3-4 vikur. Ég er mjög ánægður með það,“ sagði Valgeir sem spilaði svo rúman hálftíma í leiknum í gær.
Fortuna er í 13. sæti af 18 liðum þýsku B-deildarinnar, með 23 stig eftir 20 umferðir og væri liðið í fallsæti ef það hefði ekki unnið í gær. Næsti leikur er við Karlsruhe næstkomandi sunnudag.