Gagnrýnir stjórnvöld um sinnuleysi vegna fæðuöryggis þjóðarinnar Magnús Hlynur Hreiðarsson skrifar 2. febrúar 2026 20:04 Árni Bragason, fyrrverandi landgræðslustjóri, sem var með erindi á opnu húsi hjá eldri borgurum á Selfossi síðasta fimmtudag. Magnús Hlynur Hreiðarsson Fyrrverandi landgræðslustjóri gagnrýnir íslensk stjórnvöld fyrir að hugsa lítið sem ekkert um fæðuöryggi þjóðarinnar eins og þessum stríðstímum, sem eru núna í heiminum. „Fæðuöryggi í breyttri framtíð” var yfirskrift á erindi, sem Árni Bragason, fyrrverandi landgræðslustjóri hélt á opnu húsi hjá eldri borgurum á Selfossi. Auk þess fjallaði hann um loftslagsbreytingar og spurði spurninganna; „Hvað borðum við? Og hvað getum við gert til að tryggja fjölbreytileikann?“ Fram kom hjá Árna að spár fyrir heiminn geri ráð fyrir að það þurfi að framleiða um 70% meiri mat árið 2050 en framleiddur er í dag við verri aðstæður vegna flóða, þurrka og mengunar. Svo sagði Árni meðal annars þetta. „Já, það er dapurlegt að íslensk stjórnvöld hafi því miður ekki verið að standa sig í því að tryggja fæðuöryggi. Ísland er algjörlega háð innfluttri olíu og við erum líka algjörlega háð innflutningi á kornvörum,” sagði Árni og bætti við. „Stjórnvöld eru því miður ekki að standa þig nógu vel, það hefur aðeins verið tekið á en allt of lítið og mér finnst að menn þurfi aðeins að setjast niður. Við sjáum bara eins og á þessum stríðstímum, sem núna eru, við vitum ekkert hvernig þróunin verður í heiminum.” Ein af glærunum frá Árna.Magnús Hlynur Hreiðarsson Árni sagði að við værum að nota á Íslandi um 400 þúsund tonn af kornvörum á hverju ári en við séum aðeins að framleiða sjálf um 40 þúsund tonn af byggi á ári. „Ef það yrði klippt á innflutning á fóðurvörum inn til Íslands þá myndi hrynja mjólkurframleiðsla, eggjaframleiðsla, kjúklinga og svína. Við getum ræktað miklu meira á Íslandi og mér finnst að stjórnvöld þurfi að setja meiri fjármuni í kynbætur, styrkja það starf, sem er betur fer komið vel í gang hjá Landbúnaðarháskólanum en við þurfum að kynbæta, við þurfum að prófa tegundir, sem við getum notað til að styrkja okkar landbúnað”, sagði Árni. Kornbændur á Íslandi eru að framleiða um 40 tonn af korni á ári. Hér eru bændurnir á bænum Keldudal í Skagafirði í einum af kornökrum sínum að skoða kornið.Magnús Hlynur Hreiðarsson Fjölmenni hlustaði á erindi Árna.Magnús Hlynur Hreiðarsson Árborg Skógrækt og landgræðsla Stjórnsýsla Mest lesið Lögregla fékk send myndbönd af árásinni frá vegfarendum Innlent Kári Stefánsson fordæmir vinnubrögð Moggans Innlent Óvæntur stórsigur í Texas hringir bjöllum hjá Repúblikönum Erlent Vilja kengbeygja kvenfélagið og krefjast Ketiláss alls Innlent Fara fram á síbrotagæslu yfir stjúpprinsinum sem var aftur handtekinn í gær Erlent Varpa loksins ljósi á umdeilt samkomulag Epsteins frá 2008 Erlent Hljóp upp í fjall eftir árekstur og neitaði að koma niður Erlent „Ég spyr hvernig hefði farið ef ég hefði ekki lifað þetta af“ Innlent Eygló landpóstur greiðir 45 þúsund krónum meira: „Er ekki venjulegt fólk á landsbyggðinni?“ Innlent Trump lokar Kennedy-miðstöðinni í tvö ár „vegna endurbóta“ Erlent Fleiri fréttir „Þá kemur bara allt í einu högg“ Tveir handteknir í tengslum við andlát í Vestmannaeyjum Gagnrýnir stjórnvöld um sinnuleysi vegna fæðuöryggis þjóðarinnar Brottvísanir verði beittasta vopnið Fjölskyldunni vísað til Rússlands en örlög föðurins óljós Fækka sýslumönnum í einn Óttaðist um líf sitt þegar árásin stóð sem hæst Loka framleiðslueldhúsi vegna listeríu Eygló landpóstur greiðir 45 þúsund krónum meira: „Er ekki venjulegt fólk á landsbyggðinni?“ Einum Bifrastarkennaranna sagt upp fyrir ótengdar sakir Vilja ekki óundirbúnar fyrirspurnir í borgarstjórn Kári Stefánsson fordæmir vinnubrögð Moggans Vilja kengbeygja kvenfélagið og krefjast Ketiláss alls Skýr skilaboð um að það borgi sig ekki að leita til Íslands Lögregla fékk send myndbönd af árásinni frá vegfarendum Boðar aðgerðir gegn brotastarfsemi Samstillt þingnefnd vill taka ESB út úr orðalagi nýrrar stefnu Um 125 börn á þyngdarstjórnunarlyfjum og 500 með fitulifur Gagnagrunnur heimilisfanga ICE-liða hýstur á Íslandi Dyravörður tók gest kverkataki Geta stórbætt þjónustu fyrir þau sem greinast með krabbamein Segir af sér þingmennsku að ákveðnu skilyrði uppfylltu Sáttamiðlun úrræði sem væri alls ekki fyrir alla þolendur Spennt að mæta fyrrverandi yfirmanni í kappræðum Líkurnar á lækkun „mjög litlar“ Mótmæla og biðla til utanríkisráðherra Nýir oddvitar og sáttameðferð í kynferðisbrotamálum Töframaður lúbarinn í Garðabæ: „Ég hélt að þetta væri búið“ „Ég spyr hvernig hefði farið ef ég hefði ekki lifað þetta af“ Sprengisandur: Laxeldi, verðbólga og falsfréttir Sjá meira