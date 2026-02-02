Innlent

Gagn­rýnir stjórn­völd um sinnu­leysi vegna fæðuöryggis þjóðarinnar

Magnús Hlynur Hreiðarsson skrifar
Árni Bragason, fyrrverandi landgræðslustjóri, sem var með erindi á opnu húsi hjá eldri borgurum á Selfossi síðasta fimmtudag.
Fyrrverandi landgræðslustjóri gagnrýnir íslensk stjórnvöld fyrir að hugsa lítið sem ekkert um fæðuöryggi þjóðarinnar eins og þessum stríðstímum, sem eru núna í heiminum.

„Fæðuöryggi í breyttri framtíð” var yfirskrift á erindi, sem Árni Bragason, fyrrverandi landgræðslustjóri hélt á opnu húsi hjá eldri borgurum á Selfossi. Auk þess fjallaði hann um loftslagsbreytingar og spurði spurninganna; „Hvað borðum við? Og hvað getum við gert til að tryggja fjölbreytileikann?“

Fram kom hjá Árna að spár fyrir heiminn geri ráð fyrir að það þurfi að framleiða um 70% meiri mat árið 2050 en framleiddur er í dag við verri aðstæður vegna flóða, þurrka og mengunar.

Svo sagði Árni meðal annars þetta.

„Já, það er dapurlegt að íslensk stjórnvöld hafi því miður ekki verið að standa sig í því að tryggja fæðuöryggi. Ísland er algjörlega háð innfluttri olíu og við erum líka algjörlega háð innflutningi á kornvörum,” sagði Árni og bætti við.

„Stjórnvöld eru því miður ekki að standa þig nógu vel, það hefur aðeins verið tekið á en allt of lítið og mér finnst að menn þurfi aðeins að setjast niður. Við sjáum bara eins og á þessum stríðstímum, sem núna eru, við vitum ekkert hvernig þróunin verður í heiminum.”

Ein af glærunum frá Árna.Magnús Hlynur Hreiðarsson

Árni sagði að við værum að nota á Íslandi um 400 þúsund tonn af kornvörum á hverju ári en við séum aðeins að framleiða sjálf um 40 þúsund tonn af byggi á ári.

„Ef það yrði klippt á innflutning á fóðurvörum inn til Íslands þá myndi hrynja mjólkurframleiðsla, eggjaframleiðsla, kjúklinga og svína. Við getum ræktað miklu meira á Íslandi og mér finnst að stjórnvöld þurfi að setja meiri fjármuni í kynbætur, styrkja það starf, sem er betur fer komið vel í gang hjá Landbúnaðarháskólanum en við þurfum að kynbæta, við þurfum að prófa tegundir, sem við getum notað til að styrkja okkar landbúnað”, sagði Árni.

Kornbændur á Íslandi eru að framleiða um 40 tonn af korni á ári. Hér eru bændurnir á bænum Keldudal í Skagafirði í einum af kornökrum sínum að skoða kornið.Magnús Hlynur Hreiðarsson

Fjölmenni hlustaði á erindi Árna.Magnús Hlynur Hreiðarsson
