Hvernig breytirðu þér í Dag Sigurðs­son?

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Marina Mamic tók sig til og umbreytti sér í Dag Sigurðsson, þjálfara króatíska handboltalandsliðsins.
Marina Mamic tók sig til og umbreytti sér í Dag Sigurðsson, þjálfara króatíska handboltalandsliðsins.

Ein stærsta stjarna nýafstaðins Evrópumeistaramóts í handbolta er án efa Dagur Sigurðsson sem stýrði Króötum til bronsverðlauna og jós úr skálum reiði sinnar á eftirminnilegum blaðamannafundi. Dagur er orðinn svo mikil stjarna að króatískur förðunarfræðingur setti sig í líki þjálfarans.

Dagur Sigurðsson var fyrirliði íslenska landsliðsins um árabil, skoraði 399 mörk í 215 landsleikjum og hefur átt farsælan feril sem þjálfari. Dagur þjálfaði þýska landsliðið til gullverðlauna á EM 2016 og bronsverðlauna á Ólympíuleikunum sama ár, þjálfaði Japani frá 2017 til 2024 og tók þá við þjálfun króatíska landsliðsins.

Dagur byrjaði tíma sinn hjá Króatíu vel og kom þeim á Ólympíuleikana 2024 þar sem uppskeran var þó aðeins níunda sæti. Síðan þá hefur liðið farið með himinskautum, hrepptu silfur á Heimsmeistaramótinu í fyrra og brons á EM núna.

Sérstaka athygli vakti á mótinu þegar Dagur lét mótshaldara heyra það fyrir lélega skipulagningu mótsins sem kæmi niður á heilsu leikmanna. Fyrir utan bronsið og blaðamannafundinn frumsýndi Dagur líka óbeint kærustu sína, Ásu Ingu Þorsteinsdóttur, sem hann hefur verið að slá sér upp með undanfarna mánuði.

Fjölmiðlar og sérfræðingar hafa keppst við að lofa þjálfarann en sennilega hefur enginn sýnt honum eins mikinn heiður og Marina Mamic, förðunarfræðingur og TikTok-stjarna.

@marinamamic Evo ukratko zašto smo izgubili 🤷🏼‍♀️💔 Borili su se i možemo bit ponosni 🫶🏼 #dagursigurdsson #makeup #makeuptrasformation #hrvatska #croatia ♬ original sound - Marina Mamić

Fyrir tveimur dögum síðan, í undirbúningi fyrir bronsleikinn, birti hún förðunarmyndband þar sem hún var búin að breyta sér í þjálfarann og sama dag endurlék hún blaðamannafund hans frá mótinu. 

Í gær birti Marina svo þriðja myndbandið þar sem hún sýndi frá öllu ferlinu og hvernig hún umbreytti sér í þjálfarann vinsæla.

@marinamamic Dagur Sigurðsson makeup transformacija ✌🏼 Dosta teška transformacija moram priznati 🫶🏼 #dagursigurdsson #makeup #makeuptransofrmation #fyp ♬ original sound - Marina Mamić
Hár og förðun EM karla í handbolta 2026 Króatía

