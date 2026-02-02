Hvernig breytirðu þér í Dag Sigurðsson? Magnús Jochum Pálsson skrifar 2. febrúar 2026 13:48 Marina Mamic tók sig til og umbreytti sér í Dag Sigurðsson, þjálfara króatíska handboltalandsliðsins. Ein stærsta stjarna nýafstaðins Evrópumeistaramóts í handbolta er án efa Dagur Sigurðsson sem stýrði Króötum til bronsverðlauna og jós úr skálum reiði sinnar á eftirminnilegum blaðamannafundi. Dagur er orðinn svo mikil stjarna að króatískur förðunarfræðingur setti sig í líki þjálfarans. Dagur Sigurðsson var fyrirliði íslenska landsliðsins um árabil, skoraði 399 mörk í 215 landsleikjum og hefur átt farsælan feril sem þjálfari. Dagur þjálfaði þýska landsliðið til gullverðlauna á EM 2016 og bronsverðlauna á Ólympíuleikunum sama ár, þjálfaði Japani frá 2017 til 2024 og tók þá við þjálfun króatíska landsliðsins. Dagur byrjaði tíma sinn hjá Króatíu vel og kom þeim á Ólympíuleikana 2024 þar sem uppskeran var þó aðeins níunda sæti. Síðan þá hefur liðið farið með himinskautum, hrepptu silfur á Heimsmeistaramótinu í fyrra og brons á EM núna. Sérstaka athygli vakti á mótinu þegar Dagur lét mótshaldara heyra það fyrir lélega skipulagningu mótsins sem kæmi niður á heilsu leikmanna. Fyrir utan bronsið og blaðamannafundinn frumsýndi Dagur líka óbeint kærustu sína, Ásu Ingu Þorsteinsdóttur, sem hann hefur verið að slá sér upp með undanfarna mánuði. Sjá einnig: Kossaflens hjá Degi og Ásu í króatískri sigurvímu Fjölmiðlar og sérfræðingar hafa keppst við að lofa þjálfarann en sennilega hefur enginn sýnt honum eins mikinn heiður og Marina Mamic, förðunarfræðingur og TikTok-stjarna. @marinamamic Evo ukratko zašto smo izgubili 🤷🏼♀️💔 Borili su se i možemo bit ponosni 🫶🏼 #dagursigurdsson #makeup #makeuptrasformation #hrvatska #croatia ♬ original sound - Marina Mamić Fyrir tveimur dögum síðan, í undirbúningi fyrir bronsleikinn, birti hún förðunarmyndband þar sem hún var búin að breyta sér í þjálfarann og sama dag endurlék hún blaðamannafund hans frá mótinu. Í gær birti Marina svo þriðja myndbandið þar sem hún sýndi frá öllu ferlinu og hvernig hún umbreytti sér í þjálfarann vinsæla. @marinamamic Dagur Sigurðsson makeup transformacija ✌🏼 Dosta teška transformacija moram priznati 🫶🏼 #dagursigurdsson #makeup #makeuptransofrmation #fyp ♬ original sound - Marina Mamić Dagur virðist vera orðinn algjört „kryptonite" fyrir íslenska landsliðsþjálfarann Snorra Stein Guðjónsson. 2. febrúar 2026 11:01 Biður Dag afsökunar Króatinn Nenad Kljajic, fyrrverandi landsliðsmaður og handboltaþjálfari, sem var hluti af liði Króatíu sem vann Ólympíugull á leikunum í Atlanta árið 1996, biður Dag Sigurðsson, landsliðsþjálfara Króatíu afsökunar í færslu á samfélagsmiðlum í dag. 1. febrúar 2026 19:46 Ræða Dags bar árangur og EHF lofar breytingum Evrópska handknattleikssambandið hefur sent frá sér aðra yfirlýsingu, eftir reiðilestur Dags Sigurðssonar á blaðamannafundi fyrir undanúrslitaleik Króatíu og Þýskalands í gær. Sambandið lofar því nú að minnka leikjaálagið og bæta skipulagið. 30. janúar 2026 11:36 