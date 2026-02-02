Innlent

Skýr skila­boð um að það borgi sig ekki að leita til Ís­lands

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra.
Dómsmálaráðherra kynnti í morgun stefnu og aðgerðir gegn skipulagðri brotastarfsemi hér á landi sem felur meðal annars í sér nýtt samræmt verklag við meðferð brottvísunarmála brotahópa frá EES-ríkjum. Ráðherrann segir að með stefnunni sé brotahópum send skýr skilaboð um að það borgi sig ekki að leita til Íslands.

Stefnan var kynnt á morgunverðarfundi dómsmálaráðherra í morgun þar sem sérfræðingar á vegum ríkislögreglustjóra og lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu ræddu umfang skipulagðrar brotastarfsemi hér á landi og nýtt samræmt verklag til að brottvísa brotahópum frá EES-ríkjunum. Fram hefur komið að tala skipulagðra brotahópa hafi tvöfaldast á tíu árum. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra segir stefnuna sú fyrsta sinnar tegundar hér á landi.

„Það hefur verið kraftmikil aukning á þessari starfsemi í landinu því miður á undanförnum áratug og við erum einfaldlega að stilla saman strengi með lögreglunni í landinu um ákveðnar aðgerðir sem við erum að fara í, ekki síst brottvísanir glæpamanna frá landinu. Með því erum við að sýna að við ætlum að vera sterk í viðbragði, það hefur afleiðingar að brjóta af sér á Íslandi og hópar sem eru eingöngu í þeim tilgangi að koma til landsins til þess að fremja glæpi eru ekki velkomnir og munu sæta brottvísunum.“

Hún segist vongóð um að hin nýja stefna muni skila árangri í baráttunni gegn glæpastarfseminni.

„Þetta snýst fyrst og fremst um verklag og við erum með mjög sterkt lögreglulið í landinu. Öll Evrópa horfir á þetta og heimurinn auðvitað allur. Þannig við erum hér með stefnu sem er opinber svo erum við með aðgerðaráætlun sem eðli málsins samkvæmt verður ekki deilt með glæpahópum, aðgerðir sem seytla núna inn í kerfið. Þetta snýst um skýr skilaboð, markvissa stefnu og það að brot hafi afleiðingar. Með því ætlum við okkur að sýna þessum brotahópum fram á það að það borgar sig ekki að leita til Íslands.“

Ráðherra segir samstarf stofnana hér á landi sem og alþjóðlegt samstarf á borð við Schengen lykilatriði í baráttunni, það yrði ekki vænlegt að loka á slíkt samstarf.

Hverju svararðu því, þeim sem segja: Af hverju förum við ekki bara úr Schengen, jafnvel EES? 

„Að fara úr EES myndi lama íslenskt efnahagslíf en varðandi Schengen þá hefði ég mjög miklar áhyggjur af því ef við værum ekki í Schengen hvar við stæðum sem lítil eyja, án allra þeirra upplýsinga sem ferðast lögreglunnar á milli um alla Evrópu. Upplýsingar og greiningar eru forsenda árangurs, þannig ég hefði mjög miklar áhyggjur af því hvað það myndi gera lögreglusamvinnu ef við myndum segja sem svo við ætlum að afþakka þessar upplýsingar, við ætlum að afþakka þetta samstarf.“

