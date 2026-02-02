Kolbeinn lánaður til Noregs Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 2. febrúar 2026 10:01 Kolbeinn Birgir Finnsson er ánægður með að vera kominn í norska fótboltann. @ValerengaOslo Kvennalið Vålerenga er mikið Íslendingalið og nú er karlaliðið líka komið með íslenskan leikmann. Vålerenga hefur fengið vinstri bakvörðinn Kolbein Finnsson að láni frá hollenska félaginu Utrecht. Kolbeinn er 26 ára gamall og á að baki fjórtán landsleiki fyrir Ísland. Vålerenga fær hann að láni fram á sumar og Óslóarklúbburinn hefur einnig tryggt sér kauprétt á íslenska leikmanninum. „Þetta er leikmaður sem við höfum fylgst með í langan, langan tíma. Við reyndum að semja við Kolbein áður en hann fór til Utrecht en þá drógu Hollendingarnir lengra stráið. Nú erum við mjög ánægðir með að hann muni spila fyrir okkur fram á sumar og svo vonum við að það verði enn lengri samningur eftir það,“ sagði Joacim Jonsson, yfirmaður íþróttamála hjá Vålerenga. 𝗞𝗼𝗹𝗯𝗲𝗶𝗻𝗻 𝗙𝗶𝗻𝗻𝘀𝘀𝗼𝗻 𝗲𝗿 𝗸𝗼𝗻𝗴𝗲𝗯𝗹å ✍🏼💙Den islandske venstrebacken kommer på lån fra @fcutrecht, og har signert en avtale frem til 30. juni. 📲 https://t.co/HJ2FEVmsb3 pic.twitter.com/r2WZpuKe4B— Vålerenga Fotball Elite (@ValerengaOslo) February 2, 2026 Norski boltinn Mest lesið Biður Dag afsökunar Handbolti Sjáðu sturlað mark Solanke og ótrúlegar lokamínútur á Old Trafford Enski boltinn Gísli Þorgeir og Viktor Gísli á toppnum en Óðinn í öðru sæti Handbolti „Fáránlegt ef við ætlum að fara breyta til“ Handbolti Segja að bestu árin hjá þessum hóp séu fram undan Handbolti „Þá byrja þeir bara að spila þennan viðbjóð“ Handbolti Liverpool keypti varnarmann fyrir tíu milljarða en fær hann ekki fyrr en í sumar Enski boltinn Ákváðu að spila þrátt fyrir banaslys á leið á mótið og unnu síðan mótið Sport Vondar fréttir úr herbúðum Arsenal sem skoðar markaðinn Enski boltinn Gísli Þorgeir og allir hinir verðlaunastrákar sögunnar Handbolti Fleiri fréttir „Ég er ekki Gandálfur hinn grái“ Liverpool keypti varnarmann fyrir tíu milljarða en fær hann ekki fyrr en í sumar Sjáðu sturlað mark Solanke og ótrúlegar lokamínútur á Old Trafford „Búið að vera smá erfitt fyrir hausinn en svona gerist“ Willum snýr aftur í hollenska boltann Vondar fréttir úr herbúðum Arsenal sem skoðar markaðinn Manchester City glutraði niður tveggja marka forystu Bragi Karl stimplaði sig inn með marki í fyrsta leik Aston Villa tapaði gegn tíu mönnum Brentford Mbappé bætti upp fyrir hrikalegt klúður Sesko tryggði þriðja sigurinn í röð Sjáðu tvennuna hjá Ekitike, endurkomu Chelsea og öll mörkin úr enska í gær Hearts náði sjö stiga forskoti Yamal og Rashford á skotskónum í sigri Börsunga Ekitike með tvö á tveimur og langþráður sigur Liverpool Þreföld hálfleiksskipting og endurkoma hjá Chelsea Fiorentina tapaði fyrir meisturunum Beto bjargaði stigi á afmælisdaginn Öruggt hjá Arsenal á Elland Road og sjö stiga forskot Íslandsmeistararnir byrja vel og KR sótti sigur á Akureyri Valur er Reykjavíkurmeistari árið 2026 Davíð Smári sækir fleiri leikmenn úr bikarævintýrinu Vildi ekki peninginn Mourinho mætir Real Madrid aftur eftir ævintýralegan sigur Benfica Brann slapp inn í umspilið eftir hjálp frá öðrum velli Mourinho bað Arbeloa afsökunar á fagnaðarlátunum Hvaða lið gætu mæst í umspili og sextán liða úrslitum Meistaradeildarinnar? Sjáðu markaflóðið í Meistaradeildinni Fékk þjálfarann til að dansa við sig í miðjum leik Markvörður Mourinho tryggði liðið áfram og Bodö/Glimt vann í Madrid Sjá meira