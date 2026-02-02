Fótbolti

Kol­beinn lánaður til Noregs

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Kolbeinn Birgir Finnsson er ánægður með að vera kominn í norska fótboltann.
Kvennalið Vålerenga er mikið Íslendingalið og nú er karlaliðið líka komið með íslenskan leikmann.

Vålerenga hefur fengið vinstri bakvörðinn Kolbein Finnsson að láni frá hollenska félaginu Utrecht.

Kolbeinn er 26 ára gamall og á að baki fjórtán landsleiki fyrir Ísland.

Vålerenga fær hann að láni fram á sumar og Óslóarklúbburinn hefur einnig tryggt sér kauprétt á íslenska leikmanninum.

„Þetta er leikmaður sem við höfum fylgst með í langan, langan tíma. Við reyndum að semja við Kolbein áður en hann fór til Utrecht en þá drógu Hollendingarnir lengra stráið. Nú erum við mjög ánægðir með að hann muni spila fyrir okkur fram á sumar og svo vonum við að það verði enn lengri samningur eftir það,“ sagði Joacim Jonsson, yfirmaður íþróttamála hjá Vålerenga.

