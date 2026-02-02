Laufey Lín fékk önnur Grammy-verðlaun Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 2. febrúar 2026 00:04 Laufey Lín var tók á móti sínum öðrum Grammy-verðlaunum í þessum glæsilega kjól. AP/Chris Pizzello Lafuey Lín Jónsdóttir hlaut sín önnur Grammy-verðlaun í kvöld. Breiðskífa hennar A Matter of Time var verðlaunuð í flokki hefðbundinna poppplatna. Hún hlaut verðlaun í sama flokki árið 2024. Hún hefur þegar hlotið verðlaun í sama flokki á Grammy-verðlaunahátíðinni 2024 fyrir breiðskífu sína Bewitched. Þegar hún tók við verðlaununum hvatti hún bandarísk stjórnvöld til að draga ekki úr fjárstuðningi sínum við tónlistarnám. „Ég á tónlistar- og listnámi minni allt að þakka … við megum ekki skera niður fjárframlög til lista, það er svo mikilvægt. Það sem þið öll gerið hér er svo mikilvægt. Ég elska ykkur öll svo mikið,“ sagði hún. Í flokknum atti hún kappi við goðsagnir poppsins. Elton John var tilnefndur fyrir plötu sína Who Believes in Angels? Lady Gaga var tilnefnd fyrir plötu sína Harlequin og Barbra Streisand var tilnefnd fyrir plötuna The Secret of Life: Partners, Volume 2. Öll þau skákaði hins vegar Laufey. Laufey Lín Grammy-verðlaunin Tónlist Mest lesið Fékk „karlrembu, transfóbíu og rasisma“ í flasið á skurðstofunni Lífið Dýrðardagur í Kenýa endaði með bónorði Lífið Höfðu loks efni á uppsetningu eftir íbúðarkaupin Lífið Eins og í tannlæknastól án deyfingar: Dauðar laglínur á Myrkum músíkdögum Gagnrýni Úr söngvakeppni í fegurðarsamkeppni Lífið Bati hjálpar öðrum: „Hann var með geðsjúkdóm og leiddist út í fíkn“ Áskorun Í krabbameinsmeðferð og fæðingarorlofi á sama tíma Lífið Segir sig frá hlutverkinu vegna óánægju með upprunann Bíó og sjónvarp Dragi úr trúverðugleika Eddunnar og útiloki fagfólk Bíó og sjónvarp Fréttatía vikunnar: Handboltinn, SA og tvífarar Lífið Fleiri fréttir Laufey Lín fékk önnur Grammy-verðlaun Laufey gæti orðið tvöfaldur Grammy-verðlaunahafi í nótt Kynlíf á ekki að vera vont Dýrðardagur í Kenýa endaði með bónorði Úr söngvakeppni í fegurðarsamkeppni Krakkatían: Gott kvöld, handboltinn og Tene Fékk „karlrembu, transfóbíu og rasisma“ í flasið á skurðstofunni Í krabbameinsmeðferð og fæðingarorlofi á sama tíma Höfðu loks efni á uppsetningu eftir íbúðarkaupin Fréttatía vikunnar: Handboltinn, SA og tvífarar Catherine O'Hara er látin Brotist inn til sjónvarpsstjörnu og fótboltakappa „Ég er femínisti“ Kossaflens hjá Degi og Ásu í króatískri sigurvímu Búinn að fullkomna geltið og að drepast í bakinu Fólk velji einföldustu leiðina og útiloki foreldra sína Djammaði með feðgunum Kára og Agli Útskýrir hvers vegna hún eyddi myndum af Meghan og Harry „Konur í jakkafötum í ruglinu er geðveikt fyndið konsept“ Þess vegna ættir þú frekar að fara í partí en borða brokkolí Gert til að efla hvatberana og frumurnar Sló í gegn sem barn en nú fyrsta konan á toppi listans frá aldamótum „Ég er óléttur“ „Pabbi hefði snúið sér við í gröfinni hefði ég hætt við” Bullandi stemning hjá Blikum Elskaði Elvis áður en hann byrjaði að labba Palli og Edgar fagna sambandsafmæli Steinunn Ólína í „friðarinnlögn“ með kæró Kepptu í því að kveikja eld og klifra upp klifurturn Ráðherrann brunar af þingfundi til að horfa á leikinn Sjá meira