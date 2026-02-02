Lífið

Lauf­ey Lín fékk önnur Grammy-verðlaun

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Laufey Lín var tók á móti sínum öðrum Grammy-verðlaunum í þessum glæsilega kjól. AP/Chris Pizzello

Lafuey Lín Jónsdóttir hlaut sín önnur Grammy-verðlaun í kvöld. Breiðskífa hennar A Matter of Time var verðlaunuð í flokki hefðbundinna poppplatna. Hún hlaut verðlaun í sama flokki árið 2024.

Hún hefur þegar hlotið verðlaun í sama flokki á Grammy-verðlaunahátíðinni 2024 fyrir breiðskífu sína Bewitched. Þegar hún tók við verðlaununum hvatti hún bandarísk stjórnvöld til að draga ekki úr fjárstuðningi sínum við tónlistarnám.

„Ég á tónlistar- og listnámi minni allt að þakka … við megum ekki skera niður fjárframlög til lista, það er svo mikilvægt. Það sem þið öll gerið hér er svo mikilvægt. Ég elska ykkur öll svo mikið,“ sagði hún.

Í flokknum atti hún kappi við goðsagnir poppsins. Elton John var tilnefndur fyrir plötu sína Who Believes in Angels? Lady Gaga var tilnefnd fyrir plötu sína Harlequin og Barbra Streisand var tilnefnd fyrir plötuna The Secret of Life: Partners, Volume 2. Öll þau skákaði hins vegar Laufey.

