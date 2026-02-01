Laufey gæti orðið tvöfaldur Grammy-verðlaunahafi í nótt Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 1. febrúar 2026 20:31 Plata Laufeyjar Línar er tilnefndt til verðlauna í flokki hefðbundinnar popptónlistar. Getty/WireImage/Frazer Harrison Í nótt verða Grammy-verðlaunin veitt og er Laufey Lín Jónsdóttir tilnefnd til verðlauna í flokki hefðbundinna poppplatna. Þar etur hún kappi við Elton John og Lady Gaga meðal annarra. Laufey Lín er tilnefnd í flokki hefðbundinnar popptónlistar en í þeim flokki hlaut hún Grammy-verðlaun árið 2024 fyrir breiðskífu sína Bewitched. Þá var samkeppni hennar lítið síðri en hún hreppti verðlaunin fram yfir Bruce Springsteen, Rickie Lee Jones og Pentatonix. Fyrir næstu verðlaunaafhendingu eru líkt og fyrr segir sannkallaðar goðsagnir tilnefndar. Elton John er tilnefndur fyrir plötu sína Who Believes in Angels? Lady Gaga er tilnefnd fyrir plötu sína Harlequin og Barbra Streisand er tilnefnd fyrir plötuna The Secret of Life: Partners, Volume 2. Verðlaunaafhendingin er haldin í Los Angeles í Bandaríkjunum og hefst klukkan eitt í nótt að íslenskum tíma. Grammy-verðlaunin eru þau virtustu í tónlistargeiranum. Kendrick Lamar er með flestar tilnefningar í kvöld eða níu alls. Lady Gaga er á hælunum á honum með sjö og svo eru Bad Bunny, Sabrina Carpenter og Leon Thomas með sex. Grammy-verðlaunin Laufey Lín Tónlist Mest lesið Dýrðardagur í Kenýa endaði með bónorði Lífið Eins og í tannlæknastól án deyfingar: Dauðar laglínur á Myrkum músíkdögum Gagnrýni Úr söngvakeppni í fegurðarsamkeppni Lífið Bati hjálpar öðrum: „Hann var með geðsjúkdóm og leiddist út í fíkn“ Áskorun Kynlíf á ekki að vera vont Lífið Fékk „karlrembu, transfóbíu og rasisma“ í flasið á skurðstofunni Lífið Höfðu loks efni á uppsetningu eftir íbúðarkaupin Lífið Krakkatían: Gott kvöld, handboltinn og Tene Lífið Laufey gæti orðið tvöfaldur Grammy-verðlaunahafi í nótt Lífið Ellefu milljónir fyrir óskrifaða óperu Menning Fleiri fréttir Laufey gæti orðið tvöfaldur Grammy-verðlaunahafi í nótt Kynlíf á ekki að vera vont Dýrðardagur í Kenýa endaði með bónorði Úr söngvakeppni í fegurðarsamkeppni Krakkatían: Gott kvöld, handboltinn og Tene Fékk „karlrembu, transfóbíu og rasisma“ í flasið á skurðstofunni Í krabbameinsmeðferð og fæðingarorlofi á sama tíma Höfðu loks efni á uppsetningu eftir íbúðarkaupin Fréttatía vikunnar: Handboltinn, SA og tvífarar Catherine O'Hara er látin Brotist inn til sjónvarpsstjörnu og fótboltakappa „Ég er femínisti“ Kossaflens hjá Degi og Ásu í króatískri sigurvímu Búinn að fullkomna geltið og að drepast í bakinu Fólk velji einföldustu leiðina og útiloki foreldra sína Djammaði með feðgunum Kára og Agli Útskýrir hvers vegna hún eyddi myndum af Meghan og Harry „Konur í jakkafötum í ruglinu er geðveikt fyndið konsept“ Þess vegna ættir þú frekar að fara í partí en borða brokkolí Gert til að efla hvatberana og frumurnar Sló í gegn sem barn en nú fyrsta konan á toppi listans frá aldamótum „Ég er óléttur“ „Pabbi hefði snúið sér við í gröfinni hefði ég hætt við” Bullandi stemning hjá Blikum Elskaði Elvis áður en hann byrjaði að labba Palli og Edgar fagna sambandsafmæli Steinunn Ólína í „friðarinnlögn“ með kæró Kepptu í því að kveikja eld og klifra upp klifurturn Ráðherrann brunar af þingfundi til að horfa á leikinn Á móti vasapeningum og gæfi barni aldrei debetkort Sjá meira