Lauf­ey gæti orðið tvö­faldur Grammy-verðlaunahafi í nótt

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Plata Laufeyjar Línar er tilnefndt til verðlauna í flokki hefðbundinnar popptónlistar.
Í nótt verða Grammy-verðlaunin veitt og er Laufey Lín Jónsdóttir tilnefnd til verðlauna í flokki hefðbundinna poppplatna. Þar etur hún kappi við Elton John og Lady Gaga meðal annarra.

Laufey Lín er tilnefnd í flokki hefðbundinnar popptónlistar en í þeim flokki hlaut hún Grammy-verðlaun árið 2024 fyrir breiðskífu sína Bewitched. Þá var samkeppni hennar lítið síðri en hún hreppti verðlaunin fram yfir Bruce Springsteen, Rickie Lee Jones og Pentatonix.

Fyrir næstu verðlaunaafhendingu eru líkt og fyrr segir sannkallaðar goðsagnir tilnefndar. Elton John er tilnefndur fyrir plötu sína Who Believes in Angels? Lady Gaga er tilnefnd fyrir plötu sína Harlequin og Barbra Streisand er tilnefnd fyrir plötuna The Secret of Life: Partners, Volume 2.

Verðlaunaafhendingin er haldin í Los Angeles í Bandaríkjunum og hefst klukkan eitt í nótt að íslenskum tíma. Grammy-verðlaunin eru þau virtustu í tónlistargeiranum. Kendrick Lamar er með flestar tilnefningar í kvöld eða níu alls. Lady Gaga er á hælunum á honum með sjö og svo eru Bad Bunny, Sabrina Carpenter og Leon Thomas með sex.

