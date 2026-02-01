Nýir oddvitar og sáttameðferð í kynferðisbrotamálum Tómas Arnar Þorláksson skrifar 1. febrúar 2026 11:47 Hádegisfréttir verða lesnar klukkan tólf. vísir Prófkjör fóru fram bæði hjá Viðreisn og Sjálfstæðisflokknum í gær fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar. Þrír nýir oddvitar voru valdir í þremur sveitarfélögum. Við ræðum bæði við Björgu Magnúsdóttur, fjölmiðlakonu sem fagnaði sigri í leiðtogaprófkjöri Viðreisnar í gærkvöldi, um sigurvímuna. Hún kallar eftir breytingum í borginni og harmar að handagangur hafi orðið í öskjunni í gær en hún var sökuð um að hafa brotið gegn kosningareglum flokksins. Einnig heyrum við frá Vilhjálmi Árnasyni, þingmanni Sjálfstæðisflokksins, en hann var í gær kjörinn oddviti flokksins í Sjálfstæðisflokknum. Hann segir mögulega af sér þingmennsku. Þá heyrum við frá dómsmálaráðherra sem segist opin fyrir því að skoða allar leiðir er miða að því að bæta meðferð kynferðisbrotamála. Kallað hefur verið eftir nokkurs konar sáttamiðlun í málaflokknum. Ráðherra segir það ekki fyrir alla og að það yrði þá úrræði sem væri í boði samhliða réttarkerfinu. Samfélag Kúrda á Íslandi hefur boðað til mótmæla í dag og krefst tafarlausra aðgerða vegna alvarlegrar stöðu Kúrda í Sýrlandi og Tyrklandi. Við hitum að lokum upp fyrir stóru stundina í dag þegar að strákarnir okkar mæta Króötum á Evrópumótinu í handbolta. Keppt er um bronsið. Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 1. janúar 2026 Hádegisfréttir Bylgjunnar Mest lesið „Ég spyr hvernig hefði farið ef ég hefði ekki lifað þetta af“ Innlent Töframaður lúbarinn í Garðabæ: „Ég hélt að þetta væri búið“ Innlent „Liggur maður þarna á jörðinni og það var verið að berja hann í stöppu“ Innlent „Á yfir höfði sér kærur vegna fjölda umferðarlagabrota“ Innlent Dómari krefst þess að Liam og föður hans verði sleppt úr haldi Erlent Björg sökuð um brot á kosningareglum Viðreisnar Innlent Ölvuð kona grunuð um að valda umferðarslysi á rafhlaupahjóli Innlent Grunaður um stórfellda líkamsárás Innlent Stöðvuðu stolinn bíl með naglamottu eftir eftirför um alla borg Innlent Barn í lífshættu eftir skotárás á skrúðgöngu Erlent Fleiri fréttir Nýir oddvitar og sáttameðferð í kynferðisbrotamálum Töframaður lúbarinn í Garðabæ: „Ég hélt að þetta væri búið“ Listamenn safna fyrir 10 ára dreng á Selfossi í dag „Ég spyr hvernig hefði farið ef ég hefði ekki lifað þetta af“ Sprengisandur: Laxeldi, verðbólga og falsfréttir Grunaður um stórfellda líkamsárás „Á yfir höfði sér kærur vegna fjölda umferðarlagabrota“ Ölvuð kona grunuð um að valda umferðarslysi á rafhlaupahjóli Hlýnandi veður í dag og „meinlaus austanlægð“ í kortunum Hilmar Gunnarsson er oddviti í Mosfellsbæ Vilhjálmur Árnason leiðir Sjálfstæðismenn í Reykjanesbæ Baráttan hafi verið Viðreisn til sóma „Lúxusvandamál“ að velja og hafna á listann Stöðvuðu stolinn bíl með naglamottu eftir eftirför um alla borg Sjálfstæðismenn í Reykjanesbæ velja sér oddvita „Vinna er heilsuefling“ Björg sökuð um brot á kosningareglum Viðreisnar Blótað í Grindavík á nýjan leik Vaktin: Björg Magnúsdóttir leiðir lista Viðreisnar í borginni „Liggur maður þarna á jörðinni og það var verið að berja hann í stöppu“ Vilja Hjallastefnugrunnskóla í Árborg Skjálftinn í Bárðarbungu 5,3 að stærð Rýnt í Epstein-skjölin, prófkjör Viðreisnar og árás ungmenna „Koma einhverjir strákar og svo fer allt í háaloft“ Fjórðungur kosið í prófkjöri Viðreisnar Maður hlotið stórfellt líkamstjón eftir árás ungmenna „Dorrit og eiginmaður hennar frá Íslandi eru hér“ „Mjög áhugaverð umræða“ Þúsundir kvartana vegna leigubílaaksturs en fagnar breytingum Breki Atlason gefur kost á sér á lista Miðflokksins Sjá meira