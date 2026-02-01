Innlent

Nýir odd­vitar og sáttameðferð í kynferðisbrotamálum

Tómas Arnar Þorláksson skrifar
vísir

Prófkjör fóru fram bæði hjá Viðreisn og Sjálfstæðisflokknum í gær fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar. Þrír nýir oddvitar voru valdir í þremur sveitarfélögum.

Við ræðum bæði við Björgu Magnúsdóttur, fjölmiðlakonu sem fagnaði sigri í leiðtogaprófkjöri Viðreisnar í gærkvöldi, um sigurvímuna. Hún kallar eftir breytingum í borginni og harmar að handagangur hafi orðið í öskjunni í gær en hún var sökuð um að hafa brotið gegn kosningareglum flokksins.

Einnig heyrum við frá Vilhjálmi Árnasyni, þingmanni Sjálfstæðisflokksins, en hann var í gær kjörinn oddviti flokksins í Sjálfstæðisflokknum. Hann segir mögulega af sér þingmennsku.

Þá heyrum við frá dómsmálaráðherra sem segist opin fyrir því að skoða allar leiðir er miða að því að bæta meðferð kynferðisbrotamála. Kallað hefur verið eftir nokkurs konar sáttamiðlun í málaflokknum. Ráðherra segir það ekki fyrir alla og að það yrði þá úrræði sem væri í boði samhliða réttarkerfinu.

Samfélag Kúrda á Íslandi hefur boðað til mótmæla í dag og krefst tafarlausra aðgerða vegna alvarlegrar stöðu Kúrda í Sýrlandi og Tyrklandi. 

Við hitum að lokum upp fyrir stóru stundina í dag þegar að strákarnir okkar mæta Króötum á Evrópumótinu í handbolta. Keppt er um bronsið.

Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 1. janúar 2026
Hádegisfréttir Bylgjunnar

