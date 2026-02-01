Innlent

„Á yfir höfði sér kærur vegna fjölda um­ferðar­laga­brota“

Agnar Már Másson skrifar
Hér sjást minnst átta lögreglumenn handtaka ökumanninn.
Hér sjást minnst átta lögreglumenn handtaka ökumanninn. Aðsend

Karlmaður sem var í gær handtekinn eftir langa eftirför lögreglu um Reykjavík í gær mun eiga yfir höfði sér kærur vegna fjölda umferðarlagabrota.

Maðurinn ók um á stolnum bíl og var handtekinn á sjöunda tímanum í gærkvöldi eftir langa eftirför lögreglu um alla höfuðborgina, eins og greint var frá hér á Vísi í gær.

Í dagbók lögreglu er málið svo rakið.

„Líkt og áður hefur komið fram þá sinnti ökumaður á stolinni bifreið ekki stöðvunarmerkjum lögreglu. Upp hófst eftirför um stórt svæði og skapaði ökumaðurinn mikla hættu með akstri sínum. Hann var á endanum stöðvaður eftir að hafa ekið yfir naglamottu. Fluttur á lögreglustöð í hefðbundið ferli og vistaður í fangaklefa en hann á yfir höfði sér kærur vegna fjölda umferðarlagabrota,“ segir í dagbók lögreglu.

Hörður Lilliendahl varðstjóri í umferðardeild Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu sagði við Vísi í gær að lögreglumenn hefðu komið auga á bílinn sem tilkynnt hafði verið um að væri stolinn. Eftirför fór í hönd sem varði lengi.

Mikill viðbúnaður var við handtökuna og talsvert að lögreglubílum tóku þátt í aðgerðinni.

