„Á yfir höfði sér kærur vegna fjölda umferðarlagabrota" Agnar Már Másson skrifar 1. febrúar 2026 08:05 Hér sjást minnst átta lögreglumenn handtaka ökumanninn. Aðsend Karlmaður sem var í gær handtekinn eftir langa eftirför lögreglu um Reykjavík í gær mun eiga yfir höfði sér kærur vegna fjölda umferðarlagabrota. Maðurinn ók um á stolnum bíl og var handtekinn á sjöunda tímanum í gærkvöldi eftir langa eftirför lögreglu um alla höfuðborgina, eins og greint var frá hér á Vísi í gær. Í dagbók lögreglu er málið svo rakið. „Líkt og áður hefur komið fram þá sinnti ökumaður á stolinni bifreið ekki stöðvunarmerkjum lögreglu. Upp hófst eftirför um stórt svæði og skapaði ökumaðurinn mikla hættu með akstri sínum. Hann var á endanum stöðvaður eftir að hafa ekið yfir naglamottu. Fluttur á lögreglustöð í hefðbundið ferli og vistaður í fangaklefa en hann á yfir höfði sér kærur vegna fjölda umferðarlagabrota," segir í dagbók lögreglu. Hörður Lilliendahl varðstjóri í umferðardeild Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu sagði við Vísi í gær að lögreglumenn hefðu komið auga á bílinn sem tilkynnt hafði verið um að væri stolinn. Eftirför fór í hönd sem varði lengi. Mikill viðbúnaður var við handtökuna og talsvert að lögreglubílum tóku þátt í aðgerðinni. Reykjavík Umferðaröryggi Lögreglumál