Játaði brot sín og sleppur ekki aftur við fangelsisvist Kolbeinn Tumi Daðason skrifar 30. janúar 2026 10:16 Ákærði færður upp í lögreglubíl eftir að hafa játað brot sín í Héraðsdómi Reykjavíkur í gær. Vísir/Lýður Valberg Karlmaður sem sætir ákæru fyrir að hafa beitt dóttur sambýliskonu sinnar ítrekuðu kynferðislegu ofbeldi í Hafnarfirði hefur að mestu leyti játað brot sín fyrir dómi. Þetta staðfestir Karl Ingi Vilbergsson varahéraðssaksóknari í samtali við Vísi. Aðeins er óvíst um fjölda skipta sem brotin áttu sér stað. Málið er eitt nokkurra umfangsmikilla kynferðisbrotamála gegn börnum sem komið hafa upp hér á landi undanfarna mánuði. Maðurinn á fimm ára fangelsisdóm á bakinu frá árinu 2023 fyrir ítrekuð og gróf kynferðisbrot gagnvart móður stúlkunnar. Hann sat hins vegar aldrei inni en konan baðst vægðar fyrir hönd mannsins sem hlaut að endingu skilorðsbundinn dóm. Ljóst er að maðurinn hefur nú rofið það skilorð, brotið ítrekað gegn ungri stúlku og á von á þungum dómi - óskilorðsbundnum í þetta skiptið. Karlmaðurinn hefur sætt gæsluvarðhaldi síðan málið kom upp í október. Þá var hann handtekinn vegna gruns um brot gegn stúlkunni á heimili þeirra í Hafnarfirði. Málið hefur verið þingfest fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur og fór fram fyrirtaka í málinu í gær. Þá mætti karlmaðurinn í fylgd lögreglumanna frá Hólmsheiði og kom fyrir dómara í málinu. Ágreiningur um fjölda skipta Karl Ingi Vilbergsson varahéraðssaksóknari segir að maðurinn hafi að mestu leyti játað þau brot sem hann er sakaður um. Það sé helst ágreiningur um fjölda skipta sem hann á að hafa brotið gegn stúlkunni sem standi út af. Hann reiknar þó með því að aðalmeðferð fari fram en hún verði þó mun minni umsvifs en annars hefði verið vegna játningarinnar. Talskona Stígamóta sagði í viðtali við Vísi á dögunum að dómari við Héraðsdóm Reykjavíkur hefði með dómi sínum árið 2023, þegar maðurinn slapp við fangelsisvist, ákveðið að leggja hagsmuni barnanna til hliðar. Í að minnsta kosti eitt skipti beitti maðurinn móður stúlkunnar ofbeldi að henni nærstaddri. Ein af ástæðunum sem taldar voru upp í dómnum fyrir því að ákveðið var að skilorðsbinda dóm mannsins var sú að umrædd sambýliskona hafi beðist vægðar fyrir hann og sagt að það myndi raska högum hennar og barna ef manninum yrði gerð óskilorðsbundin refsing. Þá var talið honum til tekna að hafa játað brot sín skýlaust og væri fullur eftirsjár. Liðkað fyrir endurkomu mannsins á heimilið „Þarna er maður sem hefur sýnt af sér grófa ofbeldishegðun, að hluta til fyrir framan börn. Þarna hefur verið ákveðið að setja hagsmuni barnanna til hliðar. Það hefur verið ákveðið að verja ekki börnin af því að – eins og ég les þetta – þá hafa ofbeldisbrot verið framin fyrir framan börn. Það er samkvæmt skilgreiningu ofbeldi gegn börnum en samt er ákveðið að liðka fyrir því að maðurinn fari inn á heimilið aftur,“ sagði Drífa Snædal talskona Stígamóta. „Ef það er réttarfarið hjá okkur að brotaþolar geti óskað eftir því að þeir sem brjóta á þeim þurfi ekki að afplána þá erum við að útsetja brotaþola þessa lands fyrir hótunum, frekara ofbeldi, mútum og fleiru.“ Það að hann hafi ekki afplánað og verið sendur beint inn á heimilið aftur sýni mjög mikla vanþekkingu í kerfinu. „Vanþekkingu á því að brotaþolar geta verið fjárhagslega og tilfinningalega háðir þeim sem brjóta gegn þeim. Það getur verið hluti af þessu. Það er bara mjög margt í þessu máli sem hringir öllum bjöllum. 