Bandarísk kona sem búsett er á Íslandi hafði aldrei heyrt minnst á handbolta áður en hún kynntist hinni handboltaóðu íslensku þjóð. Hún vinnur sem ferðaráðgjafi og hjálpar erlendum ferðamönnum að kynnast íslenskri menningu. Til að þekkja Íslendinga í raun og sann sé nauðsynlegt að skilja handbolta.
Jewells Chambers flutti fyrst til Íslands árið 2016 frá New York og hún hóf feril í ferðaþjónustu tveimur árum síðar. Hún heldur úti hlaðvarpi og samfélagsmiðlum undir heitinu All things Iceland og þar fjallar hún um Ísland frá sínu einstaka sjónarhorni.
„Ég hjálpa fólki að skipuleggja ferðir, við að skilja menninguna, tungumálið og náttúruna og hef bara gaman að því. Ég bendi á alls kyns hluti sem eru menningarlega öðruvísi. Þetta er að reynast virkilega skemmtileg leið til að hjálpa fólki að kynnast Íslandi.“Ástríðufullur áhugi landsmanna á handbolta kom henni í opna skjöldu og skyldi engan undra þegar forsíður helstu fréttamiðla landsins líta eru yfirfullar af handboltafréttum þegar landsliðið keppir á EM.
„Ég kynntist upphaflega handbolta óafvitandi þegar ég var unglingur í menntaskóla og ég hélt að leikfimikennarinn hefði búið til þennan leik. Hann sagði nefnilega aldrei að það væri keppt í þessu á alþjóðavettvangi og heldur ekki að margir hefðu mikinn áhuga og að þetta væri ólympíuíþrótt“Hún hélt að íþróttakennarinn, hefði fundið upp á þessari einkennilegu íþrótt með því að blanda saman körfubolta og fótbolta.
„Það kom mér síðan mjög á óvart þegar ég flutti til Íslands árið 2016 og fólkið hér var á kafi í handbolta og talaði mikið um hann. Ég spurði hvað handbolti væri og kíkti á hann og sagði „hey ég spilaði þetta í menntaskóla!“ sagði Jewells og skellti upp úr.“
„Mér fannst svo skrýtið að ég skyldi ekki hafa haft hugmynd um að þetta væri áratugalöng hefð.“
Hún hrífst nú af íþróttinni, enda hefur hún búið hér í áratug.
„Þetta er svo mikill hluti af menningunni og fólk virkilega styður við liðið og hefur svo mikla ástríðu fyrir þessu. Ég hafði bara ekki hugmynd um að þetta væri til, sem er svo furðulegt því það er ekki svo langt í burtu. Maður hefði haldið að ég hefði heyrt um þetta því það eru lönd í Evrópu sem leggja hjartað í þetta. Núna þegar EM er í gangi þá erum kærastinn minn, fjölskyldan hans og sumir sem horfa yfirleitt ekki á handbolta, og þar á meðal ég, alveg á kafi í þessu.“
Svo mun tíminn leiða í ljós hvort Eva, þriggja mánaða dóttir Jewels og Haraldar Ægis Guðmundssonar fái handboltabakteríuna líka.
Hann sagðist aðspurður ætla að leyfa Evu litlu að halda með sér í handboltaævintýrið mikla enda kúrir hún yfirleitt í fanginu á honum og fylgist með þegar Ísland er að spila.
Jewells heldur úti nokkrum samfélagsmiðlum þar sem hún fjallar um íslenska menningu með sínum einstaka hætti. Hægt er að fylgjast með ævintýrum hennar á Instagram, Facebook og Youtube.
Nemendur í Réttarholtsskóla tóku sig saman og skipulögðu handboltamót í skólanum. Þeir fengu þaulreyndan handboltamann til að sjá um dómgæslu á mótinu og eru bjartsýnir fyrir hönd íslenska landsliðsins á Evrópumótinu
Þrír af fjórum leikjum strákanna okkar í milliriðli Evrópumótsins verða leiknir á miðjum vinnudegi flestra landsmanna. Forstöðumaður hjá SA hefur þó ekki áhyggjur af því að togstreita skapist á vinnustöðum og segir leikina tækifæri til að styrkja liðsheild fyrirtækja.
Gleðin var við völd hjá embætti Ríkislögreglustjóra yfir leiknum, enda er ríkislögreglustjóri sjálfur mikill handboltasérfræðingur. Hann segir oft stutt í að hann missi kúlið yfir skjánum, en reynir að halda andliti fyrir framan starfsfólk sitt.