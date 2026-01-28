28 prósent Selfyssingar: „Eitthvað í mjólkinni eða smjörinu“ Bjarki Sigurðsson skrifar 28. janúar 2026 21:13 Grímur Hergeirsson, er settur ríkislögreglustjóri. Vísir/Anton Brink Gleðin var við völd hjá embætti Ríkislögreglustjóra yfir leiknum, enda er ríkislögreglustjóri sjálfur mikill handboltasérfræðingur. Hann segir oft stutt í að hann missi kúlið yfir skjánum, en reynir að halda andliti fyrir framan starfsfólk sitt. Handboltinn hefur svo sannarlega sameinað þjóðina í gegnum skammdegið í janúar. Helsta áskorun margra vinnustaða hefur verið sú að landsleikir fara margir fram á vinnutíma. Hjá ríkislögreglustjóra hafa starfsmenn reynt að horfa á leikina saman, með blessun yfirmanns þeirra, Gríms Hergeirssonar, setts ríkislögreglustjóra, enda er hann gömul handboltakempa og hefur þjálfað þó nokkra af leikmönnum liðsins. „Ég er ánægður með liðið. Auðvitað vill maður vinna alla leiki en mér finnst liðinu fara fram. Mínir menn eru öflugir,“ segir Grímur. Hvernig er að sjá leikmenn sem þú hefur kannski séð stíga sín fyrstu skref í meistaraflokki eiga möguleika á að komast í undanúrslit á stórmóti? „Það er frábært. Og það gefur smá auka að við Selfyssingar eigum smá í þessum strákum og erum stolt af þeim.“ Hvað er málið með Selfoss? Af átján leikmönnum í hópnum eru fimm Selfyssingar. Af hverju eru Selfyssingar svona góðir í handbolta? „Það gæti vel verið að það sé eitthvað í mjólkinni eða smjörinu en ég held það liggi kannski bara í öflugu uppbyggingarstarfi. Þetta er góð spurning og ég er kannski ekki alveg með svarið. En það er að minnsta kosti verið að gera eitthvað rétt,“ segir Grímur. Heldur ró sinni á vinnustaðnum En nær gamall þjálfari að halda kúlinu yfir leikjum? „Oftast sko. En það er stundum alveg stutt í að ég missi kúlið aðeins,“ segir Grímur. Þú reynir kannski að fela það fyrir framan starfsmennina? „Já, ég er að reyna það. En það er mjög erfitt. Ég reyni það,“ segir Grímur. Árborg Grín og gaman Handbolti EM karla í handbolta 2026 Lögreglan Mest lesið Boðuð í þingsal á versta tíma: „Brynjar, þú ert nú meiri gaurinn!“ Innlent Róa á nýnasistamið í leit að ICE-liðum Erlent Segir Trump ekki reiðan Íslandi Erlent Helsta klappstýran sögð slegin yfir sálarástandi Trumps Erlent Hættu að fá boð á vísindaráðsfundi almannavarna: „Menning þöggunar og útilokunar“ Innlent Kvaddi hundinn sem bjargaði lífi hennar uppi í rúmi Innlent Afneitun helfararinnar verði gerð refsiverð og fræðsla aukin Innlent Óvissa um framboð bæði Írisar og listans Innlent Innlit á Litla-Hraun í erlendri heimildarmynd Innlent Ákærður fyrir að taka son sinn hálstaki Innlent Fleiri fréttir Hvort myndu þau hringja fyrst til baka í Pétur eða Hildi? 28 prósent Selfyssingar: „Eitthvað í mjólkinni eða smjörinu“ Erlendir aðilar reyni að hafa vit fyrir Íslendingum Óttast að útlendingafrumvarpið þjóni ekki tilgangi sínum Sigurvíma, hópuppsögn og auðar brekkur Boðuð í þingsal á versta tíma: „Brynjar, þú ert nú meiri gaurinn!“ Elísabet tekur tímabundið við embætti landlæknis Ákærður fyrir að taka son sinn hálstaki Metaðsókn í starfsendurhæfingu Óvissa um framboð bæði Írisar og listans Konan enn þungt haldin Leiðir samningaviðræðurnar við bændur Helgi Bjartur einnig ákærður fyrir vændiskaup Hættu að fá boð á vísindaráðsfundi almannavarna: „Menning þöggunar og útilokunar“ „Tel nægja að menn séu að fremja ítrekuð afbrot“ Ólga meðal eldfjallafræðinga og bruni á Húsavík Fjármál barnanna geti haft áhrif á eftirlaun foreldranna Áfengi efnafræðilega skylt lampaolíu, terpentínu og bensíni Karlarnir leiða að ósk kvennanna Þessi skipa lista Samfylkingarinnar í Reykjanesbæ Nær altjón í iðnaðarhúsnæði eftir bruna á Húsavík Guðrún svarar fyrir gömul ummæli um aðildarviðræður að ESB Afneitun helfararinnar verði gerð refsiverð og fræðsla aukin Rúmlega tvöhundruð skjálftar við Lambafell í Þrengslum Höfðu afskipti af „trylltum“ manni og ofurölvi útlendingi Kvaddi hundinn sem bjargaði lífi hennar uppi í rúmi Þrír eldar á sama tíma á höfuðborgarsvæðinu Innlit á Litla-Hraun í erlendri heimildarmynd Púðurtunnan Vestanhafs, þandar taugar og hörð lending Engar kveðjur fengið frá Kristrúnu Sjá meira