28 pró­sent Sel­fyssingar: „Eitt­hvað í mjólkinni eða smjörinu“

Bjarki Sigurðsson skrifar
Grímur Hergeirsson, er settur ríkislögreglustjóri. Vísir/Anton Brink

Gleðin var við völd hjá embætti Ríkislögreglustjóra yfir leiknum, enda er ríkislögreglustjóri sjálfur mikill handboltasérfræðingur. Hann segir oft stutt í að hann missi kúlið yfir skjánum, en reynir að halda andliti fyrir framan starfsfólk sitt.

Handboltinn hefur svo sannarlega sameinað þjóðina í gegnum skammdegið í janúar. Helsta áskorun margra vinnustaða hefur verið sú að landsleikir fara margir fram á vinnutíma. Hjá ríkislögreglustjóra hafa starfsmenn reynt að horfa á leikina saman, með blessun yfirmanns þeirra, Gríms Hergeirssonar, setts ríkislögreglustjóra, enda er hann gömul handboltakempa og hefur þjálfað þó nokkra af leikmönnum liðsins.

„Ég er ánægður með liðið. Auðvitað vill maður vinna alla leiki en mér finnst liðinu fara fram. Mínir menn eru öflugir,“ segir Grímur. 

Hvernig er að sjá leikmenn sem þú hefur kannski séð stíga sín fyrstu skref í meistaraflokki eiga möguleika á að komast í undanúrslit á stórmóti?

„Það er frábært. Og það gefur smá auka að við Selfyssingar eigum smá í þessum strákum og erum stolt af þeim.“

Hvað er málið með Selfoss?

Af átján leikmönnum í hópnum eru fimm Selfyssingar.

Af hverju eru Selfyssingar svona góðir í handbolta?

„Það gæti vel verið að það sé eitthvað í mjólkinni eða smjörinu en ég held það liggi kannski bara í öflugu uppbyggingarstarfi. Þetta er góð spurning og ég er kannski ekki alveg með svarið. En það er að minnsta kosti verið að gera eitthvað rétt,“ segir Grímur. 

Heldur ró sinni á vinnustaðnum

En nær gamall þjálfari að halda kúlinu yfir leikjum?

„Oftast sko. En það er stundum alveg stutt í að ég missi kúlið aðeins,“ segir Grímur. 

Þú reynir kannski að fela það fyrir framan starfsmennina?

„Já, ég er að reyna það. En það er mjög erfitt. Ég reyni það,“ segir Grímur. 

