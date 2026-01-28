Heilbrigðisráðherra hefur sett Elísabetu Benedikz tímabundið í embætti landlæknis á meðan María Heimisdóttir landlæknir er í veikindaleyfi. Guðrún Aspelund sóttvarnarlæknir hefur leyst Maríu af síðustu mánuði.
Elísabet er læknir að mennt með sérfræðileyfi í lyflækningum, gjörgæslulækningum og bráðalækningum auk þess að vera með meistarapróf í opinberri stjórnsýslu. Hún hefur starfað sem yfirlæknir á Landspitala, meðal annars bráðadeild og gæða- og sýkingarvarnadeild.
Síðastliðin tvö ár hefur hún verið yfirlæknir stjórnsýsludeildar klínískrar þjónustu á Landspítalanum.
Elísabet tekur til starfa 1. febrúar samkvæmt tilkynningu frá Stjórnarráðinu.
María Heimisdóttir var skipuð landlæknir í lok febrúar 2025 en fór í veikindaleyfi í lok nóvember. Guðrún tók tímabundið við embættinu og hefur því gegnt því í tvo mánuði.