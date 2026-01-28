Guðrún svarar fyrir gömul ummæli um aðildarviðræður að ESB Lovísa Arnardóttir skrifar 28. janúar 2026 09:09 Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, segir afstöðu sína skýra í dag. Hún hræðist á sama tíma ekki þjóð sína. Vísir/Vilhelm Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður og þingkona Sjálfstæðisflokksins, segir í svari til Dags B. Eggertssonar að þrátt fyrir að hún hafi fyrir tólf árum verið hlynnt þjóðaratkvæðagreiðslu um aðildarviðræður að Evrópusambandinu sé það ekki staðan í dag. „Ég hræðist ekki þjóð mína, en ég sé enga ástæðu til að keyra landið inn í efnahagsumhverfi sem er lakara en okkar. Og ef það er eitthvað sem er eitur í mínum beinum, þá er það miðstýring og forsjárhyggja,“ segir hún í svari til Dags á Facebook-síðu hans en þar hafði hann rifjað upp, í grein í Morgunblaðinu, tólf ára gamalt viðtal við Guðrúnu þar sem hún sagðist hlynnt því að þjóðin fengi að segja sína skoðun á aðildarviðræðunum. Dagur rifjaði upp þetta viðtal við Guðrúnu í tímaritinu Frjálsrar verslunar árið 2014 þar sem hún sagðist styðja aðildarviðræður. Frjáls verslun/timarit.is Guðrún bendir á í svari sínu að þegar viðtalið var tekið hafi hún verið nýtekin við sem formaður Samtaka iðnaðarins og að viðræður hafi enn staðið yfir við Evrópusambandið. „Ég verð að viðurkenna að það eru heldur fátækleg rök þegar grafið er upp tólf ára gamalt viðtal til að skýra afstöðu mína í dag. Þarna var ég nýtekin við sem formaður Samtaka iðnaðarins, viðræður stóðu enn yfir, þjóðin var enn í áfalli eftir hrun og umræðan var í allt öðrum farvegi. Þá taldi ég eðlilegt að þjóðin fengi að segja sitt, enda voru skiptar skoðanir innan atvinnulífsins,“ segir Guðrún um þetta í svari sínu. Framsókn hræðist ekki atkvæðagreiðslu Tilefni upprifjunarinnar var grein sem Dagur skrifaði í Morgunblaðið í gær um framtíð aðildarviðræðna að Evrópusambandinu. Þar rifjaði hann upp að bæði Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn hafi á sínum tíma verið hlynnt viðræðum og telur tilefni til að standa við þau loforð sem hafi verið gefin þá. Í færslunni, þar sem hann deilir greininni, fjallar hann svo einnig um það að hann hafi á mánudag verið gestur Silfursins á RÚV þar sem hann ræddi viðræðurnar ásamt Jens Garðari Helgasyni, varaformanni og þingmanni Sjálfstæðisflokksins, Maríu Rut Kristinsdóttur, þingkonu Viðreisnar, og Sigurði Inga Jóhannssyni, formanni og þingmanni Framsóknarflokksins. Sigurður Ingi lætur af störfum sem formaður flokksins um miðjan næsta mánuð þegar flokkurinn kýs sér nýjan formann. Vísir/Anton Brink Í þættinum sagði Sigurður Ingi að Framsóknarflokkurinn hræðist ekki þjóðina eða þjóðaratkvæðagreiðslu um aðildarviðræður að Evrópusambandinu. Hann sagði nauðsynlegt að spyrja hvort fólk ætlaði að ganga í sambandið því við tækju við aðlögunarviðræður, um kosti og galla. Það væru ýmsir gallar á þessu og það þyrfti að ræða þá heiðarlega. Jens Garðar var á öðrum nótum og sagði þetta ekki aðildarviðræður heldur aðlögunarviðræður. Hann sagði að frekar ætti að spyrja fólk um það hvort það vilji ganga í Evrópusambandið. María Rut tilheyrir Viðreisn sem styður aðild að Evrópusambandinu og hún sagði í þættinum nauðsynlegt að leiða þetta mál til lykta og því væri hún hlynnt því að atkvæðagreiðsla færi fram sem fyrst. Í grein sinni í Morgunblaðinu fór Dagur yfir stöðuna hvað varðar Evrópumálin. Kristrún Frostadóttir hafi sagt í viðtali við Morgunblaðið á árinu að rétti tíminn væri runninn upp til að hefja umræðu um þjóðaratkvæðagreiðslu um aðildarviðræður. Inga Sæland, formaður Flokks fólksins, hefur lýst því yfir að hún styðji slíka atkvæðagreiðslu en að hún styðji ekki aðild. Þá hefur Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra lýst því yfir að hún muni á vorþingi leggja fram þingsályktunartillögu um atkvæðagreiðslu um aðildarviðræður. Þjóðin hlynnt viðræðum Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar er kveðið á um að slík atkvæðagreiðsla ætti að fara fram ekki síðar en 2027. Í byrjun janúar kom fram að samkvæmt könnun Maskínu er meirihluti landsmanna hlynntur upptöku viðræðna við Evrópusambandið. Könnunin var gerð í desember. Í tilefni af þessari könnun var rætt við Eirík Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði. Í viðtali sagði hann líklegt að afstaða fólks væri að taka hröðum breytingum samhliða vendingum á alþjóðavísu. Gera mætti ráð fyrir algjörri uppstokkun í umræðu um kosti og galla aðildar. Evrópusambandið Samfylkingin Viðreisn Sjálfstæðisflokkurinn Framsóknarflokkurinn Alþingi Tengdar fréttir Umdeild mál á dagskrá og þeim fjölgar Þingstörf hefjast á ný á morgun og forseti Alþingis býst við því að málum á þingmálaskrá verði fjölgað. Þingflokkur Framsóknar hefur sent erindi á formenn allra flokka þar sem kallað er eftir þverpólitískri samstöðu í málefnum barna og ungmenna. 13. janúar 2026 12:00 Funda um Evrópumálin „fjarri kastljósi fjölmiðla“ Samfylkingarfélagið í Reykjavík boðar til fundar með Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra um Evrópumálin í vikunni. Tekið er fram í tilkynningu félagsins að spjallið á fundinum sé „haft á lágu nótunum, fjarri kastljósi fjölmiðla.“ Formaður félagsins segir um óformlegan fund að ræða og tilviljun að fundinn beri upp á sama tíma og aukinn kraftur hafi færst í umræðu um Evrópumál. 12. janúar 2026 13:09 „Evrópusambandið hefur haft sömu viðskiptastefnu og Trump“ Þingmaður Sjálfstæðisflokksins segir helstu ógnina sem stafi að Íslandi í tollamálum vera frá Evrópu, ekki Bandaríkjunum. 