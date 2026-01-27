Ráðherrann brunar af þingfundi til að horfa á leikinn Silja Rún Sigurbjörnsdóttir og Smári Jökull Jónsson skrifa 27. janúar 2026 13:31 Þorgerður Katrín var á leik Íslands og Svíþjóðar á sunnudag. Hún sat við hlið Willums Þórs Þórssonar, formanns ÍSÍ og fyrrverandi ráðherra, og Maríu Rutar Kristinsdóttur, þingmanns Viðreisnar og fyrrverandi aðstoðarmanns hennar. Vísir/Vilhelm Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra ætlar að bruna af þingfundi Alþingis sem er á dagskrá í dag til að horfa á leik Íslands og Sviss á EM karla í handbolta. Þingfundi Alþingis verður ekki frestað vegna leiksins en hann hefst klukkan 13:30 á óundirbúnum fyrirspurnum. Þorgerður verður til taks undir fyrsta lið fundarins en segist ætla að bruna af fundinum til að horfa á leikinn. Hún er mikill áhugamaður um handbolta, sér í lagi þar sem að Gísli Þorgeir Kristjánsson landsliðsmaður er sonur hennar. „Leikurinn er hálf þrjú, ég ætla að bruna beint í skjáinn. Neglurnar eru farnar en röddin er komin aðeins aftur. Það er gefinn hálftími í óundirbúnar en svo fer ég eins og hálf þjóðin að horfa á þennan leik,“ sagði Þorgerður að loknum ríkisstjórnarfundi á morgun. „Mér finnst gott að heyra það að vinnustaðir, þar sem hægt er, hafa sýnt mikinn sveigjanleika og verið að koma upp skjáum og fleira. Þessir leikir í dag gegn Sviss annars vegar og Slóveníu á morgun, við þurfum einfaldlega að vinna þá og þá getum við farið að láta okkur dreyma um næstu hluti. En einn leikur í einu og áfram gakk og áfram Ísland.“ Stórkostlegur tilfinningarússíbani Þorgerður var viðstödd leik Íslands og Svíþjóðar á Íslandi. Hún segir stemninguna hafa verið stórkostlega. „Þessi leikur, ég hef verið á mörgum handboltaleikjum í gegnum tíðina, en þetta var tilfinningarússíbani. Mér fannst svo stórkostlegt að sjá þessa liðsheild sem var þarna.“ Um ógleymanlegan sigur hafi verið að ræða en hún stefnir á að halda sig á Íslandi um sinn. Hugurinn leiti þó út. „Ég er hérna heima núna og ætlaði ekki að fara á neinn leik í milliriðlunum en af því að ég var á leið heim frá Genf og millilenti í Köben þá var gráupplagt að fara á leik. Við sendum strauma yfir hafið, þeir finna það.“ Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Alþingi EM karla í handbolta 2026 Mest lesið Eins og gangandi beinagrindur með húðflygsur á sér Lífið Rasistar í sumarbústað Gagnrýni Í öndunarvél eftir blóðeitrun Lífið Sweeney í vanda fyrir að klæða Hollywood-skiltið í brjóstahaldara Lífið Bríet og Pálmi takast á fyrir dómstólum Lífið Ólst upp með lítið á milli handanna og fór ung að vinna í fiski Lífið Tíminn og vatnið frumsýnd á Sundance: „Viska afa í Teigó sigraði hjörtu þeirra“ Bíó og sjónvarp Á móti vasapeningum og myndi aldrei láta barn fá debetkort Lífið Gengst við geðhvarfasýki og biðst afsökunar: „Hlutirnir urðu verri því lengur sem ég hundsaði vandamálið“ Lífið Féll eftir tuttugu ára edrúmennsku Lífið Fleiri fréttir Ráðherrann brunar af þingfundi til að horfa á leikinn Á móti vasapeningum og myndi aldrei láta barn fá debetkort Sweeney í vanda fyrir að klæða Hollywood-skiltið í brjóstahaldara Í öndunarvél eftir blóðeitrun Eins og gangandi beinagrindur með húðflygsur á sér Draugur Lilju svífur yfir vötnum Þórdís og Júlí eiga von á öðru barni Gengst við geðhvarfasýki og biðst afsökunar: „Hlutirnir urðu verri því lengur sem ég hundsaði vandamálið“ Forritara stærðfræðileiks tekið eins og rokkstjörnu „Amma sagði alltaf að við værum líkir“ Kristrún, Sólrún Diego og Jón Jónsson sáu Galdrakarlinn í Oz Fréttatían: Pólitíkin, flug og söngleikir Sveppi þvoði hnausþykkt hár Eiðs Smára Féll eftir tuttugu ára edrúmennsku Ragga Theó fann ástina hjá Davíð Þór Ólst upp með lítið á milli handanna og fór ung að vinna í fiski Stjörnulífið: Fáklædd í fimbulkulda Bríet og Pálmi takast á fyrir dómstólum „Er eðlilegt að kynlíf taki af mér stjórn og að ég sé upptekinn af kynlífi flesta daga?“ Gisti þar sem Verdi andaðist fyrir hreina tilviljun Dagurinn þegar Bessastaðatjörn varð vettvangur harmleiks Gæti vaknað einn daginn og ætlað á þing Kannast ekki við að vera genginn til liðs við Samfylkinguna „Sílíkon er eitthvað sem mun fara með mér í gröfina“ Aron Can og Erna selja en elska eldhúsbúrið Brúðurin hljóp grátandi út áður en Victoria dansaði við Brooklyn Fyrrverandi bassaleikari Scorpions látinn Rifjar upp misgóðar minningar í sölutilkynningunni „Mig langar bara að vera upprétt og sterk“ Tinna Hrafns og Sveinn selja á Laugarásveginum Sjá meira