Kona liggur þungt haldin á gjörgæsludeild eftir að eldur kom upp í íbúð hennar í Reykjanesbæ seint í gærkvöldi. Sjö hundar voru í íbúðinni og drápust en slökkviliðsstjóri segir konuna hafa verið komna í sjúkrabíl innan við tíu mínútum eftir að útkallið barst.
Tilkynningin um eldinn barst til Brunavarna Suðurnesja klukkan sex mínútur í ellefu í gærkvöldi. Eldur hafði kviknað í íbúð í fjölbýlishúsi en sex manns voru í húsinu.
Slökkvistöðin er tiltölulega skammt frá húsinu og tók einungis tvær mínútur fyrir fyrstu menn að mæta á vettvang, en allt slökkviliðið var kallað út vegna eldsins.
Eyþór Rúnar Þórarinsson, slökkviliðsstjóri Brunavarna Suðurnesja, sagði í kvöldfréttum að þegar fyrstu menn mættu á staðinn hafi íbúðin verið alelda.
„Við sjáum bara eldtungurnar út um svalardyrnar og fáum tilkynningu um að það sé manneskja föst inni. Þannig að við förum strax í lífsbjargandi aðgerðir.“
Hann segir að reykkafarar hafi strax gert sig klára en aðrir í fjölbýlishúsinu hafi verið komnir út af sjálfsdáðum. Reykkafarar fóru inn í íbúðina og náðu konunni út á meðan aðrir slökkviliðsmenn unnu að því að vinna bug á eldtungunum.
Eyþór segir þetta hafa gengið vel. Það hafi líklega ekki verið liðnar tíu mínútur eftir að útkallið barst og þar til konan var komin í sjúkrabíl. Þá var hún meðvitundarlaus en með púls.
Í kjölfarið hafi gengið fljótt að slökkva eldinn.
Eyþór segir íbúðina gjörónýta og að reykskemmdir hafi orðið á öðrum íbúðunum. Slökkviliðsmenn hafi þurft að reykræsta þær allar í nótt.
Eins og áður segir dóu sjö hundar í eldsvoðanum. Einn komst þó út úr íbúðinni.
Eldsvoðinn er nú í rannsókn hjá lögreglu.