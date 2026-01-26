Foreldrar loki á samskipti barna við ömmu og afa Bjarki Sigurðsson skrifar 26. janúar 2026 21:03 Sigrún Júlíusdóttir er doktor í fjölskyldutengslum og prófessor emerita í félagsráðgjöf. Vísir/Lýður Valberg Doktor í fjölskyldutengslum segir fólk í auknum mæli útskúfa fjölskyldumeðlimum vegna deilna. Oftast sé um að ræða uppkomin börn sem útiloka foreldra sína frá barnabörnum. Erfitt er að leysa úr deilunum. Internetið hefur logað síðustu daga eftir að Brooklyn Beckham, sonur Davids og Victoríu Beckham, sakaði foreldra sína um lygar og pretti til þess að viðhalda fullkominni ímynd fjölskyldunnar. Hann hefði engan áhuga á að sættast við fjölskyldu sína. Meðal þess sem Brooklyn nefndi var að móðir hans hafi eyðilagt fyrsta dans hans og eiginkonu sinnar, Nicola Peltz, í brúðkaupi þeirra. Listamaður sem kom þar fram hafi kallað Brooklyn upp á svið til að dansa fyrsta dansinn og svo beðið „fallegustu konuna í herberginu“ til að mæta. Því næst steig Victoría sjálf upp en ekki eiginkonan. Fjölskyldan hafi að lokum lokað á sig og er Brooklyn ekki í neinum samskiptum við foreldra sína. Oft þekktir einstaklingar Sigrún Júlíusdóttir, prófessor emerita í félagsráðgjöf, segir dæmi á Íslandi þar sem fólk lokar á aðra fjölskyldumeðlimi. „Þetta er fyrst og fremst í vestrænni menningu. Þetta er hjá fólki sem er með tiltölulega góða menntun, í efri millistétt oft og gjarnan þekktir einstaklingar,“ segir Sigrún. Amma og afi fái ekki að hitta barnabörnin Gremjan stafi oft af því að uppkomin börn telji foreldra sína ekki hafa sinnt sér í æsku. „Samsetningin er fullorðin börn, miðaldra foreldrar og stundum afar og ömmur. Mjög oft bitnar þetta á tengslum ömmu og afa og barnanna. Það er að segja, það er ekki bara lokað á tengslin við foreldrana, heldur líka á aðgengi ömmu og afa að barna- og barnabarnabörnum,“ segir Sigrún. Hugsa um börnin Mál sem þessi séu afar viðkvæm og erfitt að leysa þau. „Ef fólk er sæmilega hugsandi og tilbúið að fara aðeins undir yfirborðið, þá sér það bæði sinn eigin hag og hag lítilla barna sem geta þarna komið við sögu,“ segir Sigrún. Fjölskyldumál Mest lesið Kona þungt haldin og sjö hundar hennar brunnu inni Innlent „Ég hafði ekki ímyndunaraflið í að sjá þetta fyrir mér“ Innlent Konur hafi þurft að afgreiða áttatíu vændiskaupendur á þremur dögum Innlent Níu ferðamenn á ísnum og heil rúta í viðbót á leiðinni Innlent „Þurfum að búa við það á meðan að vera með þennan ofbeldissegg“ Innlent Bríet og Pálmi takast á fyrir dómstólum Lífið Þrjú dæmd fyrir að flytja inn BMW fullan af kókaíni Innlent Hundrað ára gamalt hús sem varð myglu að bráð Innlent Svarar gagnrýni vegna umdeildra gistihýsa í Skaftafelli Innlent „Margt óráðið í minni framtíð“ Innlent Fleiri fréttir Foreldrar loki á samskipti barna við ömmu og afa Öflugur 92 ára dósa og plast plokkari á Suðurlandi Níu ferðamenn á ísnum og heil rúta í viðbót á leiðinni „Förum strax í lífsbjargandi aðgerðir“ Ekki fleiri barnaníðsmál í fimmtán ár Eldsvoði, Bjarni Ben og fjölskylduerjur Veitir ekki viðtöl að sinni Hundrað ára gamalt hús sem varð myglu að bráð Aukin veikindaforföll ekki vegna einstaklingsbundinna vandamála Elsti Íslendingurinn 105 ára gömul kona „Margt óráðið í minni framtíð“ Ein fjölskylda aðstoðuð með gistingu vegna brunans Sigurður Helgi kjörinn varaforseti „Ég hafði ekki ímyndunaraflið í að sjá þetta fyrir mér“ Þrjú dæmd fyrir að flytja inn BMW fullan af kókaíni Ein í framboði og áfram formaður Einar og Magnea í efstu sætum Framsóknar í Reykjavík Konur hafi þurft að afgreiða áttatíu vændiskaupendur á þremur dögum Sprenging í vændi og handboltafár eftir sigur á Svíum Gríðarleg andstaða við lagareldisdrög Hönnu Katrínar Kona þungt haldin og sjö hundar hennar brunnu inni Tekur ekki undir greiningu Heiðu Bjargar um konur í Samfylkingunni Svarar gagnrýni vegna umdeildra gistihýsa í Skaftafelli Brunavarnir Suðurnesja luku störfum á öðrum tímanum í nótt Handtekinn grunaður um íkveikju „Þurfum að búa við það á meðan að vera með þennan ofbeldissegg“ Inni í húsinu þegar eldur logaði í fjölbýlishúsi Náttúruverndarsamtök fjarlægðu stíflu Ungir Sjálfstæðismenn fengu áfengi í ferð með Vilhjálmi og fóru svo á kjörstað Loðna fundist á stóru svæði Sjá meira