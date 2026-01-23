Brúðurin hljóp grátandi út áður en Victoria dansaði við Brooklyn

Plötusnúðurinn sem þeytti skífum í brúðkaupi Brooklyns Beckham og Nicolu Peltz hefur sagt upplifun sína af fyrsta dansi brúðgumans við móður sína, Victoriu Beckham. Rétt áður hafði brúðurin hlaupið grátandi út og aðstæður verið vandræðalegar fyrir alla í salnum.
Erjur Beckham-fjölskyldunnar sem höfðu marað undir yfirborðinu um árabil sprungu í loft upp þegar Brooklyn Beckham, 26 ára frumburður Victoriu og Davids, opinberaði sig um deilurnar á Instagram á mánudagskvöld.
Foreldrarnir hefðu reynt að eyðileggja sambands hans við eiginkonuna og stýrðu umfjöllun fjölmiðla. Þá hefði Victoria á ögurstundu hætt við að hanna brúðarkjól fyrir Nicolu, stolið fyrsta dansinum af brúðurinni og dansað á óviðeigandi máta við son sinn og þannig niðurlægt hann.
Breskir miðlar hafa logað síðan og málið verið á vörum allra í Bretlandseyjum. Þá hefur ýmislegt nýtt komið á daginn. Meðal annars virðist frásögn Brooklyns af kjóladramanu ekki alveg standast í ljósi þess að Nicola hafði verið í samskiptum við Pierpaolo Piccioli, listrænan stjórnanda tískuhússins Valentino, um brúðarkjólinn í ár fyrir brúðkaupið.
Plötusnúðurinn Tony Marnoch, sem kallar sig DJ Fat Tony, hefur hins vegar stigið fram og sagt sína hlið á málinu sem virðist renna stoðum undir lýsingar Brooklyn.
Plötusnúðurinn lýsti því við ITVað aðstæður í brúðkaupinu hefðu verið „mjög vandræðalegar fyrir alla í herberginu“. Hann tók þó fram að það hefði ekki verið neitt „drusludropp [þ.e. „slutdropping“ sem felst í því láta rassinn síga niður á gólf], engir PVC-samfestingur eða kryddpíuhasar“.
Poppstjarnan Marc Anthony tróð upp í brúðkaupinu og segir Marnoch að hann hafi kallað Brooklyn upp á svið til að dansa fyrsta dansinn. „Næstu mínútuna bjuggust allir við því að Nicola yrði kölluð upp,“ sagði Marnoch.
Söngvarinn hefði beðið „fallegustu konuna í herberginu“ til að koma upp á svið en í stað þess að segja nafn Nicolu, kallaði hann á Victoriu. Það varð til þess að brúðurin hljóp grátandi út úr herberginu.
„Victoria er upp við sviðið, fer upp á það og á þeim tímapunkti er Brooklyn skyndilega, bókstaflega, niðurbrotinn því hann hélt að hann væri að fara að dansa fyrsta dansinn við eiginkonu sína,“ sagði Marnoch.
„Síðan yfirgefur Nicola herbergið grátandi úr sér augun og Brooklyn er fastur uppi á sviðinu,“ bætti hann við.
Marc Anthony hefði stýrt dansinum sem hefði verið með rómönsku yfirbragði og beðið Brooklyn um að setja hendurnar á mjaðmir móður sinnar. „Aðstæðurnar voru mjög vandræðalegar fyrir alla í rýminu,“ sagði Marnoch.
Marnoch lýsti því að hann hefði þeytt skífum í „fjölmörgum Beckham-partýum í gegnum tíðina“. Fjölskyldan væri afar náin og elskaði að dansa saman. Hvort dansinn væri „óviðeigandi“ sagði hann það brúðgumans að meta.
„Þetta snýst allt um það hvernig Brooklyn líður. Ef honum finnst það hafa verið óþægilegt eða vandræðalegt, var það óþægilegt og vandræðalegt,“ sagði Marnoch.
Kvöldið hefði verið vandræðalegt en dögurðurinn daginn eftir hefði verið „það vandræðalegasta af öllu“ vegna þess að „allt sem hafði gerst á brúðkaupsnóttina var rætt meðal gestanna morguninn eftir,“ sagði plötusnúðurinn.
Þó hin nýgiftu hjón hefðu verið niðurbrotin eftir dansinn væri hann „einunigs lítill hluti af stærra vandamáli“ hjá fjölskyldunni. Sjálfum fannst Marnoch sorglegt hvað fólk væri fljótt að gera lítið úr yfirlýsingu Brooklyns og uppnefna hann dekrað nepóbarn.
