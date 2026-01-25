Tókst bara að jafna gegn tíu mönnum í toppslagnum

Dramatíkin var allsráðandi í toppslag skosku úrvalsdeildarinnar en Tómas Bent Magnússon og félagar í Hearts gerðu 2-2 jafntefli við Celtic.
Hearts lenti undir strax á 8. mínútu en tókst að jafna leikinn í upphafi seinni hálfleiks. Staðan hélst þó ekki lengi jöfn því Celtic tók forystuna aftur um stundarfjórðung síðar.
Á 77. mínútu opnaðist mikið tækifæri fyrir Hearts þegar sóknarmaður slapp einn í gegn, en hann var tekinn niður af varnarmanni og Celtic missti mann af velli.
Hearts menn héldu áfram að herja á gestina, í leit að jöfnunarmarki sem skilaði sér á 87. mínútu.
Portúgalinn knái Claudio Braga var þar á ferð og stuðningsmenn Hearts fögnuðu hetjunni mikið, með því að syngja lagið fræga við taktinn í Radio GaGa.
Hearts sótti stíft það sem eftir lifði leiks en tókst ekki að setja sigurmarkið.
Úrslitin eru engu að síður fín fyrir toppliðið, sem er með fjögurra stiga forystu á Rangers og sex stiga forystu á Celtic.