Gisti þar sem Verdi andaðist fyrir hreina til­viljun

Jón Þór Stefánsson skrifar
Giuseppe Verdi lést í þessu herbergi árið 1901. Um 125 árum síðar gisti Bergþór Pálsson í því.
Getty

Bergþór Pálsson, óperusöngvari, dvaldi um áramótin í herberginu þar sem eitt ástsælasta óperutónskáld veraldar, Giuseppe Verdi, andaðist fyrir öld og aldarfjórðungi síðan. Það kom til fyrir hreina tilviljun.

Þetta kemur fram í færslu Bergþórs á Facebook.

Verdi lést 27. Janúar 1901, 87 ára gamall. Um þær mundir dvaldi hann á Grand-hótelinu í Mílanóborg, meðan hann starfaði við Scala-óperuhúsið.

„Þegar við komum á hótelið í Mílanó, þar sem við dvöldum um áramótin, var okkur sagt að við fengjum herbergi 105 þar sem Verdi bjó alltaf þegar hann var að vinna í Scala. Síðustu árin bjó hann þar svo alfarið og lést í rúminu. Af öllum hótelum í Mílanó höfðum við óvart valið einmitt þetta hótel og af öllum herbergjum valdi fólkið í lobbýinu einmitt þetta herbergi. Svona geta tilviljanir í lífinu verið skemmtilegar,“ skrifar Bergþór á Facebook.

Meðal þekktustu verka Verdi eru óperurnar Rigoletto, Il trovatore, La traviata og sálumessuna Messa da Requiem.

Í fyrstu var Verdi grafinn við fámenna athöfn í Mílan. Um mánuði eftir jarðarförina var hins vegar ákveðið að grafa hann upp og færa hann í grafhýsi við feikimikla athöfn.

„300,000 manns fylgdu Verdi til grafar, þetta var stærsti viðburður í sögu Ítalíu. Toscanini stjórnaði Va pensiero með 800 manna kór og risahljómsveit alls staðar að úr landinu,“ segir Bergþór.

Gríðarlegt mannhaf fylgdi Verdi til grafar.Getty

Tónlist Ítalía Einu sinni var... Íslendingar erlendis


