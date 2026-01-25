Bergþór Pálsson, óperusöngvari, dvaldi um áramótin í herberginu þar sem eitt ástsælasta óperutónskáld veraldar, Giuseppe Verdi, andaðist fyrir öld og aldarfjórðungi síðan. Það kom til fyrir hreina tilviljun.
Þetta kemur fram í færslu Bergþórs á Facebook.
Verdi lést 27. Janúar 1901, 87 ára gamall. Um þær mundir dvaldi hann á Grand-hótelinu í Mílanóborg, meðan hann starfaði við Scala-óperuhúsið.
„Þegar við komum á hótelið í Mílanó, þar sem við dvöldum um áramótin, var okkur sagt að við fengjum herbergi 105 þar sem Verdi bjó alltaf þegar hann var að vinna í Scala. Síðustu árin bjó hann þar svo alfarið og lést í rúminu. Af öllum hótelum í Mílanó höfðum við óvart valið einmitt þetta hótel og af öllum herbergjum valdi fólkið í lobbýinu einmitt þetta herbergi. Svona geta tilviljanir í lífinu verið skemmtilegar,“ skrifar Bergþór á Facebook.
Meðal þekktustu verka Verdi eru óperurnar Rigoletto, Il trovatore, La traviata og sálumessuna Messa da Requiem.
Í fyrstu var Verdi grafinn við fámenna athöfn í Mílan. Um mánuði eftir jarðarförina var hins vegar ákveðið að grafa hann upp og færa hann í grafhýsi við feikimikla athöfn.
„300,000 manns fylgdu Verdi til grafar, þetta var stærsti viðburður í sögu Ítalíu. Toscanini stjórnaði Va pensiero með 800 manna kór og risahljómsveit alls staðar að úr landinu,“ segir Bergþór.