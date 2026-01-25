Lífið

Dagurinn þegar Bessastaðatjörn varð vett­vangur harm­leiks

Auður Ösp Guðmundsdóttir skrifar
Harmleikurinn við Bessastaðatjörn er áminning um þá hættu sem getur fylgt haust- og vetrarveðrum á Íslandi, þar sem breytilegar aðstæður geta leitt til alvarlegra slysa fyrir bæði dýr og fólk. Vísir/Vilhelm

Í desember 2014 varð mikið áfall innan hestamannahreyfingarinnar þegar tólf hestar fundust drukknaðir í Bessastaðatjörn á Álftanesi. Hrossin höfðu verið í haustbeit á Bessastaðanesinu á vegum Hestamannafélagsins Sóta og Íshesta, og þegar smalað var eftir óveður kom í ljós að óvenju mörg dýr vantaði. Í kjölfarið var farið að leita og þá kom í ljós hið versta: hrossin höfðu farið út á ísinn einhvern síðustu daga, ísinn gefið eftir og þau farið undir.

Daginn eftir slysið hófust umfangsmiklar aðgerðir til að ná hestunum upp úr tjörninni.  Vilhelm Gunnarsson, ljósmyndari Vísis, var á svæðinu þennan dag og festi á filmu það sem fyrir augu bar, þegar hrossin voru dregin upp úr Bessastaðatjörn með þyrlu.

Björgunarsveitir, starfsfólk hestamannafélaganna og þyrlur frá Reykjavík Helicopters og Landhelgisgæslunni tóku þátt í að finna og hífa hræin upp úr tjörninni. Vísir/Vilhelm
Í umfjöllun kom fram að það hafi aðeins tekið um hálfa klukkustund að hífa upp öll tólf hrossin og að sameiginlegt átak starfsmanna Íshesta og félagsmanna hafi ráðið úrslitum.Vísir/Vilhelm
Hestarnir fundust allir í einni kös undir ísnum. Eigendur töldu líklega að hestarnir hefðu verið hraktir á ísinn í óveðri sem gekk yfir svæðið skömmu áður.Vísir/Vilhelm
Eigendur og aðstandendur lýstu djúpri sorg vegna atburðarins. Hestarnir voru ekki aðeins verðmæti í rekstri heldur lifandi verur sem fólk hafði sterka tilfinningalega tengingu við. Mikilvægt þótti að aðgerðir gengju hratt fyrir sig svo hægt væri að ljúka málinu með virðingu fyrir dýrunum áður en jólin gengju í garð.Vísir/Vilhelm
Yfir þrjátíu manns tóku þátt í aðgerðunum.Vísir/Vilhelm
Atburðurinn vakti mikla skelfingu á meðal þeirra sem tengdust dýrunum. Sum hrossanna höfðu verið í eigu Íshesta í um fimmtán ár og því var missirinn bæði tilfinningalegur og fjárhagslegur fyrir eigendur.Vísir/Vilhelm
Fjórir kafarar brutu sér leið í gegnum ísinn til að festa reipi við lík hrossanna og síðan voru þau hífð upp á pall og flutt í urðunarstöðu við Álfsnes.Vísir/Vilhelm

Þar sem hross eru venjulega talin þola vetrarveður vel, vakti slysið spurningar um aðstæður á beitarsvæðum og nauðsynlegar forvarnir gegn hættu þegar tjarnir frjósa og hálka stafar af. 

Í kjölfar atburðarins rannsakaði Matvælastofnun aðstæður og umhirðu hrossanna. Niðurstaða rannsóknarinnar, sem kom fram í janúar 2015, var sú að dauði hrossanna væri ekki rakin til vanrækslu eða brota á reglum um dýravelferð. Hrossin hefðu einfaldlega farið út á ótraustan ís og það hafi verið meginorsök slyssins.

