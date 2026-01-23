Tímamótaviðræður um frið milli Rússlands og Úkraínu hófust í dag. Við ræðum við Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra um viðræðurnar í kvöldfréttum klukkan 18:30 sem segir mikilvægt að virða fullveldi Úkraínu.
Frambjóðendur Samfylkingarinnar í Reykjavík smöluðu þúsundum inn í flokkinn fyrir prófkjör sem fer fram á morgun. Við heyrum í formannsframbjóðendum og ræðum við formann kjörstjórnar.
Þá hittir Oddur Ævar íbúa í Breiðholti sem er orðinn langþreyttur á bílastæðaskorti fyrir utan eigið heimili. Hann hefur orðið fyrir hótunum þeirra sem sækja bílastæðin og segir íbúa ráðþrota.
Allt að þriðjungur vinnutíma heimilislækna fer í útgáfu ýmiss konar vottorða. Við förum yfir málið með formanni Félags íslenskra heimilislækna sem gagnrýnir stjórnvöld fyrir skort á samráði í málinu. Einnig hittum við nokkra sem horfðu ekki á landsleikinn í handbolta í dag og aðra sem blótuðu þorrann.
Við verðum í beinni frá Listasafni Reykjavíkur þar sem fram fara tvær stórar opnanir og Smári Jökull Jónsson fréttamaður verður í fyrirpartýi þorrablóts Stjörnunnar þar sem fullt er út úr dyrum og mikil stemning.
