Mætast í Pallborðinu á lokasprettinum Bjarki Sigurðsson skrifar 22. janúar 2026 15:24 Heiða Björg Hilmisdóttir og Pétur Marteinsson mætast í Pallborðinu á morgun. Vísir Þau tvö sem sækjast eftir oddvitasætinu hjá Samfylkingunni í borginni í sveitarstjórnarkosningum mætast í Pallborðinu í beinni útsendingu á Vísi á morgun. Lesendur Vísis eru hvattir til að beina spurningum til frambjóðendanna. Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri og Pétur Marteinsson athafnamaður vilja bæði leiða lista Samfylkingarinnar í Reykjavík í komandi sveitarstjórnarkosningum. Prófkjör fer fram laugardaginn 24. janúar næstkomandi og því síðasti séns fyrir frambjóðendurna að laða að sér óákveðna kjósendur. Pallborðið hefst klukkan 13 á morgun, föstudag, og eru áhorfendur hvattir til að senda inn spurningar til frambjóðenda á netfangið bjarkisig@syn.is í dag. Frambjóðendurnir mættu í spjall í Bítið á Bylgjunni í morgun. Kannski kvikna spurningar hjá lesendum við að hlusta á viðtalið? Sveitarstjórnarkosningar 2026 Samfylkingin Pallborðið