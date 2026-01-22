Freyr orðinn þreyttur á endalausu slúðri Ágúst Orri Arnarson skrifar 22. janúar 2026 10:01 Freyr ræddi við blaðamenn fyrir leik Brann og Midtjylland. Oguz Yeter/Anadolu via Getty Images Freyr Alexandersson er orðinn mjög þreyttur á því að fá spurningar um hvort einn leikmaður Brann sé á förum frá liðinu. Freyr stýrir Brann í Evrópudeildinni gegn danska liðinu Midtjylland í kvöld, og líkt og fyrir síðustu leiki var hann spurður hvort Emil Kornvig væri á förum, en þessi sóknarsinnaði miðjumaður hefur verið orðaður við skipti til Widzew Lodz í Póllandi. „Það hafa verið alls konar sögusagnir á sveimi síðustu tvær vikur um Emil. Ég ætla ekki að tjá mig meira um þetta. Hann mun spila leikinn [gegn Midjtylland]. Það er það eina sem skiptir mig máli.“ Blaðamennirnir á blaðamannafundinum slepptu Frey samt ekki svo auðveldlega og spurðu hvort sá leikur yrði hans síðasti fyrir félagið. „Hann mun spila leikinn á morgun. Svo sjáum við til hvað gerist“ sagði Freyr. Freyr hefur þurft að svara mörgum svona spurningum síðustu vikur, líkt og margir aðrir þjálfarar þurfa að gera þegar félagaskiptaglugginn er opinn. Fjölmiðlafárið í kringum Brann þykir hins vegar alveg sérlega mikið á mælikvarða Norðurlandanna. Brann er búið að selja tvo leikmenn, Japhet Sery Larsen og Eivind Helland, og Jacob Kirk Lungi Sørensen og fleiri eru orðaðir við brottför. Freyr segir þetta hafa áhrif á undirbúninginn. „Ég held að Lungi og hinir strákarnir finni ekki svo mikið fyrir þessu. En fyrir mig hafa þetta verið margir klukkutímar í símanum og á fundum og svoleiðis. Þjálfari sem er á leið í Evrópudeildina vill auðvitað ekki sjá leikmenn selda, en við gátum ekki sagt nei við Jacob og Eivind.“ Norski boltinn Evrópudeild UEFA Mest lesið Dagur öskraði á einn Svíann í kvöld og blótaði honum Handbolti Komst ekki í liðið hjá Val en skaut niður City: „Frá Lödubíl yfir í Lamborghini“ Fótbolti Svona verður leikjadagskrá Íslands í milliriðlinum Handbolti „Höfum séð liðið brotna í sömu aðstæðum“ Handbolti Dómari skoraði í handboltaleik og dæmdi markið síðan gilt Sport Donni þarf líka að fara í aðgerð Handbolti Ungverjar stoltir eftir slag við „þá bestu í heimi“ Handbolti Mætti ekki í viðtöl eftir tap Sport Gagnrýnir lýsingu Einars Arnar: „Tuðandi nánast allan leikinn“ Handbolti Þættir um Manchester United í anda „The Crown“ Enski boltinn Fleiri fréttir Freyr orðinn þreyttur á endalausu slúðri Stjarnan selur Adolf Daða til FH Sjáðu mörkin úr Meistaradeildinni: Aukaspyrna Szoboszlai, Lewandowski fyrir bæði lið og Kane klikkaði á þrennu Heimavinnan skilaði marki fyrir Szoboszlai Komst ekki í liðið hjá Val en skaut niður City: „Frá Lödubíl yfir í Lamborghini“ Þættir um Manchester United í anda „The Crown“ Newcastle og Chelsea unnu bæði í Meistaradeildinni í kvöld Lewandowski skoraði fyrir bæði félög í Prag Liverpool með flottan sigur í Frakklandi Þór/KA fær þrjá leikmenn frá Stólunum á fimm leikmanna degi Sjálfsmark endaði sigurgönguna og dramatík í Aserbaísjan Leikmenn City endurgreiða stuðningsmönnum Íslensku landsliðskonurnar spila á heimavelli Nottingham Forest Frakkar munu að svo stöddu ekki sniðganga HM vegna Grænlands Telur starf Guardiola í hættu: „Hélt ég myndi aldrei á minni lífsleið segja þetta“ Óttast að Grealish verði lengi frá Feginn Frank fékk sér tvö stór rauðvínsglös Sjáðu mörkin úr Meistaradeildinni: Tvenna Jesus, óvænt töp, veisla í Madríd og langþráður sigur Lærir inn á nýtt umhverfi: „Ég mun gera mörg mistök“ Xabi Alonso myndi segja nei við öllum núna nema Liverpool Bauð Paul Scholes heim til sín til að ræða málin Real Madrid skoraði sex mörk í Meistaradeildinni Gabriel Jesus stjarna Arsenal í enn einum Meistaradeildarsigrinum City fékk skell í Noregi Fyrirliði FHL er mættur í Laugardalinn KSÍ staðfestir leik gegn heimilislausa HM-liðinu Leikmaður Liverpool lenti í eltihrelli Vilja sjá þessa stjóra í brúna hjá United Telma eltir þjálfarann í Garðabæinn Hringdu dag og nótt til að klófesta Guðmund: „Konan var að verða geðveik á þeim“ Sjá meira