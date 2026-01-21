Þorsteinn Víglundsson, fyrrverandi þingmaður, ráðherra og varaformaður Viðreisnar, og forstjóri Eignarhaldsfélagsins Hornsteins ehf. sækist eftir embætti formanns Samtaka iðnaðarins. Þá segist hann hafa sagt skilið við Viðreisn og lýsir óánægju með ríkisstjórnarsamstarf flokksins með Flokki fólksins.
Í færslu sem Þorsteinn birtir á samfélagsmiðlum í morgun greinir hann frá framboði sínu til formanns Samtaka iðnaðarins í aðdraganda Iðnþings sem fer fram þann 5. mars næstkomandi.
Í færslunni hnýtir hann meðal annars í gullhúðun við innleiðingu evrópsks regluverks á Íslandi, en líkt og kunnugt er hefur Viðreisn verið sá flokkur sem talað hefur hvað ötulast fyrir því að Ísland gangi í Evrópusambandið.
„Við eyðum árum og áratugum í undirbúning raforkuöflunar og opinberra framkvæmda sem þvælast í tímafrekum skipulagsferlum og endalausum kærumálum. Við mætum íþyngjandi gullhúðun evrópsks regluverks og ófyrirsjáanleika og geðþótta eftirlitsstofnana í framfylgni þess. Þetta þarf ekki að vera svona flókið.“ skrifar Þorsteinn meðal annars í færslunni, sem sjá má í heild sinni hér að neðan.
Í samtali við Morgunblaðið í dag segist Þorsteinn hafa sagt skilið við Viðreisn á síðasta ári. ”Ég hætti í pólitík árið 2020 og tók þá ákvörðun á síðasta ári að segja skilið við Viðreisn. Ég var ósáttur við ríkisstjórnarsamstarfið við Flokk fólksins sem er popúlískur lýðskrumsflokkur og besta dæmið um óábyrgt stjórnmálaafl sem mun reynast ríkiskassanum mjög dýrt,” segir Þorsteinn meðal annars í samtali við Morgunblaðið.
Hann segir jafnframt í færslu sinni að krísur, líkt og nú séu uppi í alþjóðasamfélaginu þar sem óvissa hefur aukist og tollum fjölgað svo fátt eitt sé nefnt, gefi ærið tilefni til breytinga.
Í tilkynningu um framboð Þorsteins segir meðal annars að hann hafi verið meðal stofnenda Samáls, Samtaka íslenskra álframleiðenda og framkvæmdastjóri 2010-2013, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins 2013-2016, alþingismaður 2016-2020 og félagsmálaráðherra árið 2017. Frá 2020 hefur Þorsteinn verið forstjóri Eignarhaldsfélagsins Hornsteins, sem rekur BM Vallá og Björgun-Sement.
Þorsteinn sat á þingi fyrir Viðreisn árin 2016 til 2020 og gegndi embætti félags- og jafnréttismálaráðherra fram að óvæntum alþingiskosningum árið 2017, þegar Björt framtíð sleit stjórnarsamstarfi við Viðreisn og Sjálfstæðisflokkinn.
Þorsteinn var endurkjörinn á Alþingi í kosningunum 2017 en sat ekki allt kjörtímabilið þar sem hann hætti þingmennsku og hóf störf sem forstjóri Hornsteins.
