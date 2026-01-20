Magnús Eiríksson borinn til grafar Jakob Bjarnar skrifar 20. janúar 2026 15:08 Synir Magnúsar, þeir Magnús Örn, Andri og Stefán Már fóru fyrir líkmönnum og báru föður sinn út að afhöfn lokinni. vísir/anton brink Magnús Eiríksson, einhver dáðasti dægurlagaperlusmiður landsins, var borinn til grafar í dag. Segja má að þjóðarsorg hafi brotist út þegar andlát hans spurðist. Magnús fæddist í Reykjavík 25. ágúst 1945 en lést, í faðmi fjölskyldu sinnar, 9. janúar 2026 eftir erfið veikindi. Magnús lætur eftir sig þrjá syni, þá Stefán Má, Andra, Magnús Örn, tengdadætur og barnabörn. Syni sína eignaðist Magnús með Elsu Guðrúnu Stefánsdóttur Lyngdal en hún andaðist 1999. Útför var gerð frá Hallgrímskirkju en fjöldi tónlistarmanna, samstarfsmanna Magnúsar, kom fram við athöfnina, eins og lætur nærri. Snemma var ljóst að tónlistin yrði hlutskipti Magnúsar, hann lagði ungur stund á gítarnám við Tónlistarskólann í Reykjavík og lék svo með fjölda hljómsveita svo sem Pónik og Brunaliðinu. Hann var einn þeirra sem stofnuðu Mannakorn árið 1974 og var meðlimur þeirrar sveitar allt til loka. Þá starfaði Magnús við hljóðfæraverslunina Rín við Frakkastíg í fimmtíu ár og þar komst fjöldi ungra hljóðfæraleikara í kynni við hann. Pálmi Gunnarsson og Ellen Kristjánsdóttir fóru fyrir fríðum flokki tónlistamanna við athöfnina.vísir/anton brink „Lífið fór ekki alltaf mjúkum höndum um vin minn. Hann missti Elsu, stóru ástina í lífi sínu, og síðustu árin tókst hann á við erfið veikindi. En hann hélt haus, eins og hann sagði gjarnan við mig þegar ég spurði um líðan hans. Svo lyfti hann brúnum og bætti við: „Ég er búinn að gera allt sem ég þarf að gera, strákarnir mínir og allt mitt lið erum í góðum málum, hvað getur maður beðið um meira?““ skrifar Pálmi Gunnarsson söngvari með meiru í minningargrein sem birtist í Morgunblaðinu um þennan kæra vin sinn og samherja í tónlistinni. Jón Ólafsson, fyrrverandi hljómplötuútgefandi og athafnamaður, er svo einn þeirra sem birtir minningargrein um Magnús í Morgunblaðinu og hann rifjar upp tilurð Brunaliðsins en Jón hóaði saman fremstu hljóðfæraleikurum landsins þess tíma í súpergrúbbu. Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, og Björn Skúlason, eiginmaður forseta, létu sig ekki vanta en hálfgildings þjóðarsorg ríkti þegar Magnús féll frá.vísir/anton Brink „Þetta fór frekar leynt til að byrja með en hulunni var svipt af Brunaliðinu í sjónvarpþættinum Á vorkvöldi í apríl 1978. Rúmlega einum mánuði seinna kom platan Úr öskunni í eldinn á markað og sló rækilega í gegn. Lagið Ég er á leiðinni eftir Magga Eiríks var sumarsmellurinn.“ Jónatan Garðarsson tónlistarfræðingur ritar einnig um Magnús og segir hann einn merkasta og mikilvægasta laga- og textasmið okkar í seinni tíð nú hafa kvatt en höfundarverk hans muni halda nafni hans á lofti um ókomna tíð. Andlát Þjóðkirkjan Tónlist Mest lesið Trump fer mikinn á Truth Social og virðist ætla sér Kanada Erlent Fyrsta árinu af fjórum lokið Erlent Hafi nauðgað sex ára stúlku og eiginkonu sinni og birt af því myndir Innlent „Ekki gott að fólk sé endalaust að sulla svona í víni“ Innlent Rauð norðurljós vegna kórónugoss Innlent Hrókering hjá Helga og Miðflokknum vex Áss megin Innlent Lamdi konu stuttu eftir að hann var stunginn Innlent Skutu flugskeytum fyrir tólf milljarða á einni nóttu Erlent Ingibjörg býður sig fram í formanninn Innlent Magnús Eiríksson borinn til grafar Innlent Fleiri fréttir „Fyrsta ár ríkisstjórnarinnar hefur mistekist“ Magnús Eiríksson borinn til grafar Heitt í hamsi vegna Grænlands Hafi nauðgað sex ára stúlku og eiginkonu sinni og birt af því myndir Dýr framtíðarlausn að færa þjóðveginn vegna grjóthruns Borgarstjórn biður vöggustofubörnin afsökunar Eldgos á næstu vikum enn líklegasta niðurstaðan Sjö tilkynningar um heimilisofbeldi að jafnaði á dag „Ekki gott að fólk sé endalaust að sulla svona í víni“ Styrkleiki að formaður Framsóknar eigi sæti á þingi Þrjátíu á slysadeild vegna hálku og sjúkrabílar á leiðinni með fleiri Mannréttindaráðið ræðir Íran að frumkvæði Íslands Fimm starfslokasamningar kostað Hafró 35 milljónir Ögranir Trumps halda áfram og tugir leituðu á bráðamóttöku í hálkunni Á þriðja tug á bráðamóttöku vegna hálkuslysa Ingibjörg býður sig fram í formanninn Þrír fullir Íslendingar lausir úr haldi Hrókering hjá Helga og Miðflokknum vex Áss megin Sandra tekin við af Guðbrandi Flughált í höfuðborginni og víðar um land Lamdi konu stuttu eftir að hann var stunginn Sænski herinn með viðbúnað á Íslandi Loðnuvertíð hafin og floti farinn til loðnumælinga Deilt um verðhækkanir Veitna Veita hjúkrunarheimilum ráðgjöf vikulega vegna drykkju eldri borgara Ráðherra hafi gefið veiðileyfi á sig Rauð norðurljós vegna kórónugoss Hljóp á sig Vegagerðin ræðst í úrbætur á slysstað banaslyss Össur um öryggismálin, vandi vinstrisins og falin fíkn eldri borgara Sjá meira