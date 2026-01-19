Mikil slagsmál brutust út milli lögreglunnar í Þýskalandi og stuðningsmanna Hertha Berlin, liðsins sem landsliðsmaðurinn Jón Dagur Þorsteinsson spilar með, þegar liðið tók á móti toppliðinu Schalke í þýsku B-deildinni um helgina. Forseti Hertha Berlin skilur hlið stuðningsmannanna vel, enda var hann sjálfur einn af þeim.
Samkvæmt lögreglu réðust stuðningsmenn á lögregluþjóna við störf á Ólympíuleikvanginum í Berlín, nánar tiltekið við austurinnganginn þar sem öfgastuðningsmennirnir, svokallaðir „Ultras“ ganga inn.
21 lögregluþjónn og 31 stuðningsmaður slasaðist í átökunum.
Stuðningsmennirnir ákváðu svo að sniðganga leikinn og skilja eftir sig skilaboðin „ACAB“ sem stendur fyrir „All Cops Are Bastards“ eða „Allar löggur eru skíthælar.“
Þetta er alls ekki óþekkt úr fótboltaheiminum og margoft hafa stuðningsmenn lent í átökum við lögreglu, en sjaldan eða aldrei hafa stjórnendur félagsins staðið með stuðningsmönnum í svoleiðis stríði. Það gerir forseti Hertha Berlin hins vegar.
„Undanfarna mánuði hafa stuðningsmenn okkar upplifað störf lögregluþjónana þannig að þeir séu að espa upp átök, frekar en að draga úr þeim. Hertha BSC er sammála þeirri upplifun“ sagði forsetinn samkvæmt Bild.
Fabian Drescher er núverandi forseti en hann er fyrrum ársmiðahafi í austurstúkunni og þekkir því vel til þess sem þar fer fram. Hann tók við stöðunni af Kay Bernstein, sem féll óvænt frá árið 2024.
Kay Bernstein var fyrsti forsetinn hjá félagi í Þýskalandi sem hafði áður tilheyrt öfgastuðningsmannahópi og vakti mikla athygli fyrir það.
Sigur hans í forsetakjörinu hjá Hertha BSC árið 2022 var álitinn mikill sigur fyrir stuðningsmenn og undir hans stjórn innleiddi félagið nýja stefnu, sem sneri að því að efla grasrótina og leita aftur í gömlu hefðirnar hjá félaginu.