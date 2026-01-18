Algjör upplausn í úrslitaleik Afríkukeppninnar: „Farsakennt“ Aron Guðmundsson skrifar 18. janúar 2026 21:30 Það varð allt vitlaust í úrslitaleik Marokkó og Senegal í Afríkukeppninni. Vísir/Getty Það varð allt vitlaust undir lok uppbótartíma venjulegs leiktíma í úrslitaleik Afríkukeppninnar í fótbolta í kvöld og landslið Senegal yfirgaf völlinn eftir óskiljanlegar ákvarðanir dómara leiksins en stóð svo á endanum uppi sem Afríkumeistari. Þegar langt var liðið á uppbótartíma venjulegs leiktíma í úrslitaleik Marokkó og Senegal, ákvað dómari leiksins að dæma vítaspyrnu, Marokkó í hag, fyrir afar litlar sakir í stöðunni 0-0 og það var þá sem allt varð vitlaust. Skömmu áður hafði Ismaila Sarr komið boltanum í netið fyrir Senegal en markið stóð ekki þar sem dómarinn hafði skömmu áður en boltinn fór yfir línuna gefið Marokkó aukaspyrnu fyrir það sem aftur verður að teljast afar litlar sakir. Þegar að dómari leiksins, Jean-Jacques Ndala, dæmdi vítaspyrnu skipaði bálreiður Pape Thiaw, landsliðsþjálfari Senegal, leikmönnum sínum að yfirgefa völlinn í mótmælaskyni. Það varð allt brjálað innan vallar sem og upp í stúku eftir ákvarðanir dómarans sem ræddi við þjálfara beggja liða í kjölfarið. Þau samtöl báru ekki árangur og strunsaði Thiaw með alla leikmenn sína, nema Sadio Mané, inn til búningsherbergja. Svipmyndir frá Stade Prince Moulay Abdallah í Marokkó þar sem úrslitaleikur Senegal og heimamanna fer fram. Vísir/Getty Það var Mané sjálfur sem fékk liðsfélaga sína til þess að snúa aftur inn á völlinn. Vítaspyrnudómur Jean-Jacques stóð og það var Brahím Díaz sem tók spyrnuna fyrir Marokkó. Svo fór að hann reyndi Paneka spyrnu af vítapunktinum, það er að segja lyfti honum mjúklega beint í átt að miðju marksins. Edouard Mendy, markvörður Senegal, átti ekki í vandræðum með að verja hana, þurfti bara að standa kyrr á línunni og það gerði hann. Leiktíminn rann út, staðan enn markalaus og grípa þurfti til framlengingar. Þar skoraði Pape Gueye mark fyrir Senegal sem reyndist að lokum sigurmark leiksins og liðið sem var nóg boðið á einum tímapunkti og yfirgaf völlinn, sneri aftur, sótti sigur og er nú Afríkumeistari. Pape Gueye fagnar marki sínu í framlengingunni af mikilli innlifunVísir/Getty Þetta er í annað skipti í sögunni sem Senegal verður Afríkumeistari í fótbolta en liðið vann mótið einnig árið 2021, þá í fyrsta skipti. Afríkukeppnin í fótbolta Mest lesið Skandall á EM í handbolta: „Hefði aldrei átt að gerast“ Handbolti Uppgjörið: Pólland - Ísland 23-31 | Önnur hindrun yfirstigin Handbolti Undrandi á skrýtinni stöðu: „Þetta er bara ekki að virka“ Handbolti Sögulegur færeyskur stórsigur á EM Handbolti „Hef verið í handbolta í þúsund ár en hef aldrei séð neitt þessu líkt“ Handbolti Alfreð tekur á sig sökina: Gagnrýndur óbeint af leikmanni Handbolti Einkunnir Strákanna okkar á móti Póllandi: Velkominn Haukur og Ýmir í vígahug Handbolti Svona var stuðið fyrir leik í Kristianstad Handbolti Algjör upplausn í úrslitaleik Afríkukeppninnar: „Farsakennt“ Fótbolti Stærsta stund strákanna okkar Handbolti Fleiri fréttir Algjör upplausn í úrslitaleik Afríkukeppninnar: „Farsakennt“ Í beinni: Real Sociedad - Barcelona | Án Orra reyna þeir að skáka Börsungum Aston Villa mistókst að höggva í forskot Arsenal Gummi Tóta orðinn leikmaður ÍA Karólína skoraði í sigri á Juventus Albert kom að marki í þriðja leiknum í röð Útivallarófarir Newcastle halda áfram „Ekki hrifinn af bauli eigin stuðningsmanna“ Genoa ekki tapað í fjórum leikjum í röð Íhuga að reka Glasner eftir reiðikastið Sjáðu hvernig United vann City og öll mörkin úr enska í gær Stefán Teitur sætti sig ekki við bekkjarsetu: „Það besta í stöðunni“ Mætti brjálaður í viðtal og hjólaði í stjórnina Pirrandi kvöld fyrir topplið Arsenal í Skírisskógi Salah klúðraði vítaspyrnu er Nígería tók þriðja sætið Þróttur skellti KR í Reykjavíkurmótinu Dagar Frank hjá Tottenham taldir? Benoný skoraði sigurmark Stockport Kærkominn sigur í fyrsta deildarleik Rosenior með Chelsea Víti í súginn í fjórða jafntefli Liverpool í röð Ísaki fórnað í langþráðum sigri Kölnar Birta hetja Genoa í frumrauninni Markaskorarinn Mbeumo: „Old Trafford var ótrúlegur í dag“ Mbappé á skotskónum í fyrsta sigrinum undir stjórn Arbeloa Draumabyrjun hjá Carrick KR fær tvo unga Ganverja „Stoltur að fá þetta tækifæri og tek því ekki sem sjálfsögðum hlut“ Alveg sama hvað Roy Keane hefur að segja Hákon horfði upp á tap er PSG tók toppsætið Líklegra að Vinícius Jr. framlengi við Real Madrid eftir brottför Xabi Alonso Sjá meira