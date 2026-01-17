Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra mun fara með stjórnarmálefni um uppbyggingu hjúkrunarheimila og þjónustuíbúða fyrir eldra fólk. Ábyrgðin á málaflokknum verður þó enn hjá félags- og húsnæðismálaráðuneytinu.
Ráðuneytin greina frá því í tilkynningu að samkomulagi hafi verið náð milli félags- og húsnæðismálaráðherra og mennta- og barnamálaráðherra um þetta, með staðfestingu forsætisráðuneytisins.
Ragnar Þór Ingólfsson tók nýlega við sem félags- og húsnæðismálaráðherra en áður sinnti Inga því embætti. Hún varð mennta- og barnamálaráðherra eftir að Guðmundur Ingi Kristinsson sagði embættinu af sér vegna veikinda.
„Í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar er lögð áhersla á uppbyggingu hjúkrunarheimila og náðist góður árangur í málaflokknum á síðasta ári. Um átaksverkefni er að ræða og eru þessar breytingar liður í því að fylgja eftir áframhaldandi uppbyggingu á kjörtímabilinu,“ segir í tilkynningunni.