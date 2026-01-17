Varðstjóri hjá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu segir heppni hafa ráðið því að ekki verr hafi farið þegar fimm bílar skullu hver á annan á Reykjanesbraut í gærkvöldi.
Slysið gerðist á nokkrum mínútum eftir að einn ökumaður ók á vegrið og hinir fjórir bílarnir óku svo hver aftan í annan, einn af öðrum. Varðstjórinn segir að ökumaðurinn sem ók á vegriðið hafi verið í símanum við viðbragðsaðila þegar ekið var aftan í hann.
Einstaklingarnir tveir sem fluttir voru á slysadeild eru lítið slasaðir.
„Þeir voru uppi sitjandi því sem næst,“ segir varðstjórinn.