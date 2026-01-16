Hálfbróðir Margrétar Löf sem var dæmd í 16 ára fangelsi fyrir að ráða föður sínum bana ætlar að halda áfram með kröfu um að hún verði svipt erfðarétti fyrir Landsrétti. Lögmaður hans segir málið ekki snúast um krónur eða aura heldur réttlæti. Það sé bæði lög- og siðfræðilega rétt að fallast á kröfuna.
Hálfbróðir Margrétar Höllu Hansdóttur Löf krafðist þess í einkaréttarmáli við aðalmeðferð í Súlunesmálinu á síðasta ári að ákveðið yrði að með því að drepa föður sinn hafi hún fyrirgert rétti sínum til að erfa hann. Kröfunni var vísað frá á grundvelli þess að hún hefði átt að koma frá ákæruvaldinu en ekki í einkakröfu. Margrét var í desember dæmd í sextán ára fangelsi fyrir að hafa banað föður sínum og fyrir sérstaklega hættulega líkamsárás gegn móður sinni.
Margrét Löf áfrýjaði dómnum yfir sér til Landsréttar í lok desember. Samkvæmt upplýsingum frá ríkissaksóknara liggur ekki fyrir hvenær málið verður tekið fyrir þar. Embættið óskaði eftir flýtimeðferð á afgreiðslu dómsgerða frá Héraðsdómi Reykjaness. Þá liggur greinargerð ákærðu enn ekki fyrir.
Vilhjálmur H. Vilhjálmsson lögmaður hálfbróður Margrétar staðfestir að hann ætli að halda áfram með kröfuna um brottfall erfðaréttar. Það verði gert á sama tíma og áfrýjunarmál hennar fer fyrir Landsrétt.
„Málið snýst auðvitað ekki um krónur og aura hjá umbjóðanda mínum. Þetta snýst um réttlæti. Það er algjörlega ótækt að manneskja sem fyrirkemur annarri taki arf eftir viðkomandi. Það einfaldlega gengur ekki upp í réttarríki. Þannig að þetta snýst um réttlæti í hans huga,“ segir Vilhjálmur.
Fréttastofa óskaði eftir upplýsingum frá ríkissaksóknara um hvort krafan um að Margrét Halla verði gerð arflaus verði nú hluti af málsmeðferð ákæruvaldsins í Landsrétti og fékk þau svör að enn sé of snemmt að segja til um það.
Vilhjálmur telur líklegt að niðurstaðan í Landsrétti verði að kröfunni verði aftur vísað til héraðsdóms. Hann telur að dómstólar komist að réttri niðurstöðu.
„Það er lögfræðilega rétt og í samræmi við siðferðisvitund almennings að taka kröfuna til greina og ég treysti því að íslenskir dómstólar muni gera það með réttum hætti,“ segir Vilhjálmur.