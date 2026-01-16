Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra og varaformaður Viðreisnar segist telja að viðbrögð Guðbrands Einarssonar sem sagði af sér þingmennsku vegna fréttar af tilraun hans til vændiskaupa hafi verið rétt og skynsamleg. Hann vill að öðru leyti ekki tjá sig um málið.
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra og formaður Viðreisnar er stödd erlendis. Fréttastofa fékk því viðbrögð hjá Daða við máli Guðbrands sem fjallað var um á Vísi í morgun. Guðbrandur, sem var þingmaður Viðreisnar, hefur sagt af sér þingmennsku vegna tilraunar til að kaupa vændi árið 2012. Fram kom að hann var yfirheyrður af lögreglu á sínum tíma en ekki ákærður. Guðbrandur tók ákvörðun um afsögn þegar Vísir ætlaði að fjalla um málið og sagðist hafa gert stór mistök sem hann harmi mjög.
„Þetta er auðvitað alvarlegt mál,“ segir Daði Már. „Ég tel að viðbrögð hans hafi verið rétt og skynsamleg en get annars ekki tjáð mig meira um það.“
Var hann búinn að greina þingflokknum frá þessu, að þetta hefði gerst?
„Ég fékk að vita þetta seinni partinn í gær.“
Hefðirðu talið að hann hefði átt að upplýsa um þetta áður en hann tekur við þingmennsku?
„Það er auðvitað spurning sem má alltaf velta fyrir sér. En ég held að það mikilvægasta sé að hann axli ábyrgð þegar þetta kemur fram.“
Telurðu að það gætu fleiri svona mál verið í farvatninu, hefurðu einhverja hugmynd um það?
„Ég veit um ekkert slíkt.“
Sandra Sigurðardóttir varaþingmaður Viðreisnar sem nú tekur við þingsæti Guðbrands Einarssonar í Suðurkjördæmi segist vera í sjokki vegna málsins. Ákvörðunin hjá Guðbrandi um að segja af sér vegna tilraunar til vændiskaupa sé hinsvegar hárrétt og segist Sandra vera klár í slaginn á Alþingi.