Gamla Íslendingafélagið gæti breytt aftur um nafn Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 16. janúar 2026 14:00 Sara Björk Gunnarsdóttir var leikmaður félagsins þegar það breytti síðast um nafn árið 2013. Hér er hún í leik með FC Rosengård. Getty/Simon Hofmann/ Sænska kvennafótboltafélagið FC Rosengård verður endurskipulagt frá grunni og nú gæti félagið einnig skipt um nafn eftir eigendaskiptin. „Við munum mögulega skoða annað nafn,“ segir nýi meðeigandinn Rebecca „Bex“ Smith við Sydsvenskan. Í desember samþykkti FC Rosengård ákvörðun um hlutafélagavæðingu á aukaaðalfundi. Í vikunni kom Crux Football formlega inn sem fjárfestir og meðeigandi í kvennaliði FC Rosengård. Það er ekki aðeins eignarhaldið sem breytist í grundvallaratriðum. Stofnandi og forstjóri Crux, Rebecca „Bex“ Smith, tilkynnir nú að nafn félagsins, FC Rosengård, gæti heyrt sögunni til. Vörumerkið og sjálfsmyndin „Við þurfum að skoða hvað vörumerkið þýðir fyrir sjálfsmyndina og í kjölfarið mögulega skoða annað nafn og aðra liti félagsins, sem endurspegla raunverulega rétta sjálfsmynd þessa liðs,“ sagði Smith. View this post on Instagram A post shared by Sydsvenskan Sport (@sydsvenskan_sport) Bex Smith bætir við að hugsanleg nafnbreyting muni ekki fela í sér nafn fyrirtækis. Til þess að nafnbreyting gangi í gegn þarf að samþykkja breytinguna á aðalfundi og samkvæmt 51 prósents reglunni má Crux Football aðeins eiga 49 prósent atkvæða. „Tæknilegt atriði. Við erum með stjórn í eignarhaldsfélaginu með fulltrúum bæði frá félaginu og Crux og þar eru allir sammála um uppbyggingu og þróun þessa kvennaliðs. Allir vilja fara í sömu átt,“ segir Bex Smith. Annað nafn, aðrir litir „Við munum mögulega skoða annað nafn, aðra liti, annað vörumerki sem endurspeglar rétta ímynd kvennaliðs félagsins,“ segir Smith. Rosengård hefur verið mikið Íslendingalið en síðast til að spila með liðinu var Ísabella Sara Tryggvadóttir. Áður varð Guðrún Arnardóttir lykilmaður og sænskur meistari með félaginu auk þess að vera fyrirliði á síðustu tímabilum sínum. Þegar Ásthildur Helgadóttir gerði garðinn frægan hjá félaginu hér hét það Malmö FF Dam og Sara Björk Gunnarsdóttir var stjarna liðsins og margfaldur meistari með því þegar nafninu var breytt úr LdB FC Malmö í FC Rosengård. Sænski boltinn Mest lesið Lofsamar starfið á Íslandi og segir það vanmetið: „Að mínu mati ótrúlegt“ Handbolti Viðar Örn leitaði sér aðstoðar við áfengis- og spilafíkn Íslenski boltinn Ísland - Ítalía | Óvenjulegur fyrsti mótherji á EM Handbolti Ekki innistæða fyrir því að vera kokhraustir Handbolti Stjörnuleikmaður fékk borgaðar tugi milljóna fyrir að spila illa Körfubolti Svona er leiðin að verðlaunum: Ísland sleppur við allra bestu liðin Handbolti Pallborðið: Rýnt í möguleika Íslands á EM Handbolti „Á eftir bolta kemur barn“ Íslenski boltinn Kenna Donald Trump og falli Bandaríkjadals um sjö milljarða tap Fótbolti Í lífstíðarbann fyrir þessa óhuggulegu tæklingu Fótbolti Fleiri fréttir Glasner hættir með Crystal Palace í vor og Guehi fer nú í janúar Gamla Íslendingafélagið gæti breytt aftur um nafn Breytingar hjá Breiðabliki Félagsfærni og persónuleiki skiptir miklu máli þegar Tuchel velur HM-hópinn Albert fær liðsfélaga frá Leeds Nýr þjálfari Chelsea minnti leikmenn á að þvo sér um hendur Í lífstíðarbann fyrir þessa óhuggulegu tæklingu Kenna Donald Trump og falli Bandaríkjadals um sjö milljarða tap „Á eftir bolta kemur barn“ Rúmlega hálfur milljarður manna sótti um miða á HM Börsungar sluppu fyrir horn Nökkvi og félagar féllu úr leik í bikarnum Stórleikur hjá Rabiot í mikilvægum sigri AC Milan Viðar Örn leitaði sér aðstoðar við áfengis- og spilafíkn Guðrún klæðist grænu á nýjan leik Engin mistök þegar „rangstöðumark“ Wirtz var dæmt gilt KR í samstarf við akademíu í Gana Ekki viss um framtíð sína hjá Liverpool Samuel Eto'o settur í bann fyrir slæma hegðun en sambandið kvartar Sláandi mynd af þjálfurum þriggja stærstu spænsku félaganna frá 2011 Sjáðu bæði mörk Viktors í gær Nýr stjóri Chelsea sagðist sjálfur bera ábyrgð á mistökum markvarðarins Heimamenn Marokkó í úrslitaleikinn eftir vítaspyrnukeppni „Þetta get ég og þarf að gera oftar“ Martraðarbyrjun hjá Arbeloa í Madríd Skytturnar með forystuna en Garnacho stal þrumunni af Gyökeres Tómas Bent gulltryggði sigurinn Blysin slógu Bæjara ekki út af laginu Hörður skoraði og Sverrir hélt hreinu Mané skaut Senegal í úrslit en Salah sást varla Sjá meira