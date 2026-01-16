Kenna Donald Trump og falli Bandaríkjadals um sjö milljarða tap Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 16. janúar 2026 09:03 Aleksander Ceferin, forseti UEFA, sést hér við verðlaunaathöfn fyrir Ofurbikar Evrópu síðasta haust. Getty/Francesco Scaccianoce Lækkun Bandaríkjadals á síðasta ári kostaði Knattspyrnusamband Evrópu, UEFA, um 47 milljónir evra eða næstum því sjö milljarða íslenskra króna. Gengi dalsins lækkaði um níu prósent gagnvart ýmsum erlendum gjaldmiðlum á fyrstu mánuðum ársins 2025 sem hagfræðingar tengdu við dvínandi traust fjárfesta á Bandaríkjunum undir stjórn Donalds Trump forseta, sem tók aftur við embætti í janúar á síðasta ári. UEFA vísaði til „efnahagslegra, markaðslegra og landfræðilegra þátta“ og „skyndilegrar veikingar Bandaríkjadals“ sem orsök gengistapsins sem nam tapinu í bókhaldi sambandsins fyrir knattspyrnutímabilið 2024–25. 🚨 UEFA blames a roughly $55 million loss in revenue on a sharp drop in the value of the U.S. dollar.· Last year, the U.S. dollar’s value fell about 9% against many other currencies, and UEFA says that decline led to a significant foreign exchange loss in its latest financial… pic.twitter.com/HSC3LrnHbF— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) January 16, 2026 „Undanfarin ár hefur UEFA hagnast á sterkum Bandaríkjadal sem hefur leitt til umtalsverðs gengishagnaðar,“ sagði sambandið á fimmtudag í 52 blaðsíðna árlegri fjárhagsskýrslu sinni þar sem Trump var ekki nafngreindur. Í mars 2025 snerist dæmið við „Í mars 2025 snerist hins vegar dæmið við og Bandaríkjadalur veiktist hratt um tæp níu prósent, sem leiddi til gengistaps upp á 47 milljónir evra.“ Sú upphæð jafngilti nánast heildar„hreinu afkomunni“ í nýjasta ársreikningi UEFA sem var mínus 46,2 milljónir evra og var fjármögnuð úr varasjóðum sambandsins. Tapið vegna dalsins lækkaði varasjóði UEFA í 521,8 milljónir evra í lok júní síðastliðins, rétt yfir 500 milljóna evra mörkunum sem sambandið leitast við að viðhalda til að tryggja fjármögnun til 55 aðildarsambanda sinna og skipuleggja landsliðskeppnir frá meistaraflokki niður í yngri flokka. Mót sem skila milljörðum Þrátt fyrir að mót á vegum UEFA, eins og Meistaradeildin, skili tugum milljarða á hverju tímabili er stór meirihluti greiddur út sem verðlaunafé og skilar ekki hagnaði fyrir samtökin sem hafa aðsetur í Nyon í Sviss. Evrópumót karla, sem haldið er á fjögurra ára fresti og skilaði um 2,5 milljörðum evra fyrir mótið 2024 í Þýskalandi, styrkir varasjóði UEFA og helstu fjármögnunaráætlun þess, þekkt sem „HatTrick“, sem greiðir aðildarsamböndum tvöfalt það sem þau fá árlega frá FIFA. Umtalsvert tap óumflýjanlegt UEFA sagði í fjárhagsskýrslunni að það „þurfi að halda stórri stöðu í Bandaríkjadölum til að styðja við útistandandi vogunarviðskipti,“ og því þegar gengið fór að lækka fyrir ári síðan „var umtalsvert tap óumflýjanlegt.“ „Gengisafkoman hafði verið stöðugt jákvæð í nokkur ár, en það breyttist því miður vorið 2025 þegar Bandaríkjadalur veiktist skyndilega af ýmsum ástæðum, þar á meðal efnahagslegum, markaðslegum og landfræðilegum þáttum,“ sagði í skjali UEFA. UEFA viðurkenndi „vonbrigði“ með afkomu eignastýringar sinnar á síðasta ári samanborið við „mjög einstakt 2023–24“ sem var síðasta heila fjárhagsárið á meðan fyrri ríkisstjórn Bandaríkjanna var við völd. 