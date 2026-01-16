Á átta ára tímabili, frá 2018 til 2025, hafa fimm ráðuneyti og undirstofnanir þeirra samtals varið rúmum 350 milljónum í kostnað vegna starfslokasamninga.
Undirstofnanir menningar-, nýsköpunar-, og háskólaráðuneytisins hafa gert 22 starfslokasamninga sem kostað hafa samtals rúmar sextíu milljónir. Á sama tímabili hefur kostnaður vegna slíkra samninga hjá innviðaráðuneytinu og stofnunum þess numið tæpum 48,3 milljónum og munar þar langmestu um fimm starfslokasamninga hjá Vegagerðinni. Þá hafa stofnanir sem heyra undir fjármálaráðuneytið gert starfslokasamninga sem hljóða upp á tæpar 39 milljónir króna.
Þetta má lesa úr svörum ráðherra við fyrirspurnum Karls Gauta Hjaltasonar, þingmanns Miðflokksins. Karl Gauti sendi sambærilega fyrirspurn um málið á öll ráðuneyti og hafa svör jafnt og þétt verið að berast, nú síðast frá þremur fyrrnefndum ráðuneytum. Áður hefur Vísir greint frá svörum utanríkisráðuneytisins og félags- og húsnæðismálaráðuneytisins um sama mál.
Karl Gauti ræddi málið jafnframt í samtali við Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í gær.
„Ég er búinn að fá svar frá fimm ráðuneytum, tæplega helmingnum, og þetta er nokkuð svert víða. Heildarupphæðin er núna komin yfir 300 milljónir hjá þessum fimm ráðuneytum,“ sagði Karl Gauti meðal annars. Samkvæmt samantekt Vísis á þeim svörum sem þegar hafa borist frá ráðuneytunum fimm, nemur heildarkostnaður þeirra á tímabilinu samtals um 351,8 milljónum.
Hann kveðst aðspurður ekki hafa falast eftir upplýsingum um hvers vegna ráðist hafi verið í alla þessa ráðningasamninga. „En það er sjálfsagt allur gangur á því þegar verið er að losa sig við fólk einhverra hluta vegna,“ sagði Karl Gauti, en hann spurði jafnframt um flutning starfsfólks á milli embætta.
Í tilfelli menningar-, nýsköpunar-, og háskólaráðuneytisins hafa engir starfslokasamningar verið gerðir hjá ráðuneytinu sjálfu eða forverum þess á umræddu tímabili. Alls heyra 24 stofnanir undir ráðuneytið og hjá þeim voru samtals gerðir starfslokasamningar við 22 einstaklinga sem þar störfuðu. Mestur er kostnaðurinn hjá Íslenska dansflokknum vegna starfslokasamninga á árunum 2024 og 2025 en kostnaður vegna þeirra nam samtals 18.894.214. Ekki er þó hægt að lesa úr svarinu hversu margir starfslokasamningar liggja að baki hvort árið.
Næstmestur hefur kostnaðurinn verið hjá Sinfóníuhljómsveit Íslands árin 2021 og 2022 eða upp á samtals 11.659.752 krónur. Þá kemur Þjóðleikhúsið þar sem kostnaður vegna starfslokasamninga nam tæpum 10,3 milljónum á árunum 2019 og 2020. Á blað komast einnig Háskóli Íslands, Landbúnaðarháskóli Íslands, Þjóðskjalasafnið, og Listasafn Íslands þar sem kostnaður vegna starfslokasamninga í hverri stofnun nam innan við tíu milljónum á tímabilinu. Samtals gera þetta 60.325.727 krónur í kostnað vegna starfslokasamninga hjá undirstofnunum ráðuneytisins.
Í tilfelli innviðaráðuneytisins voru gerðir 12 starfslokasamningar hjá ráðuneytinu og stofnunum þess og munar líkt og áður segir mestu um starfslokasamninga hjá Vegagerðinni sem voru fimm á tímabilinu. Alls hafa þeir kostað stofnunina rétt um 39,5 milljónir.
Þá gerði ráðuneytið sjálft starfslokasamning upp á rúmar sex milljónir og Byggðastofnun upp á 2,7 milljónir. Fjarskiptastofa, Rannsóknarnefnd samgönguslysa og Samgöngustofa komast einnig á blað en enginn kostnaður er tilgreindur í svarinu vegna þeirra starfslokasamninga sem þar hafa verið gerðir.
Hjá fjármálaráðuneytinu voru gerðir 13 starfslokasamningar á tímabilinu og nemur heildarkostnaður vegna þeirra 38,9 milljónum. Á árinu 2025 gerði Skatturinn tvo starfslokasamninga upp á 10,2 milljónir króna, og Framkvæmdasýsla ríkisins alls sjö samninga upp á 18,2 milljónir á tímabilinu frá 2023 til 2025.
Umbra, þjónustumiðstöð stjórnarráðsins, gerði einn starfslokasamning árið 2020 og nam kostnaður vegna hans 4,3 milljónum og Fjársýslan hefur varið 3,7 milljónum í tvo slíka samninga frá árinu 2023. Loks var gerður einn starfslokasamningur árið 2024 hjá Ríkiskaupum sem kostaði ríkið 2,5 milljónir króna.