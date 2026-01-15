Lífið

Eig­andi lúxushótels selur miðbæjarperlu

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Húsið hefur verið nýtt undir starfsemi Eleven Experience.
Eigandi lúxushótelsins Deplar Farm Chad R. Pike hefur sett einbýlishús sitt að Smiðjustíg í miðbæ Reykjavíkur á sölu. Húsið hefur verið bækistöð ferðaþjónustufyrirtækis hans Eleven Experience en uppsett verð er 275 milljónir króna.

Á fasteignavef Vísis kemur fram að um sé að ræða einbýlishús á eignarlóð með þremur auka íbúðum. Húsið var byggt árið 1905 og teiknað af Rögnvaldi Ólafssyni. Sá hafi oft verið titlaður sem fyrsti íslenski arkitektinn. Húsið er steinsnar frá Þjóðleikhúsinu og á besta stað í miðbænum.

Eignin samanstendur af 182,3 fermetra einbýli á þremur hæðum, 82 fermetra íbúðarrými í kjallara og 26,0 fermetra útihúsi. Samtals 290,3 fermetrar Lóðin er 413,0 fermetra eignarlóð.

Hinn bandaríski Pike hefur undanfarin ár verið einn öflugasti ferðafrömuður á Íslandi, stofnaði Eleven Experience ferðaþjónustufyrirtækið árið 2011. Fyrirtækið sinnir lúxusferðamennsku og starfrækir Deplar Farm lúxushótelið í Fljótunum á Tröllaskaga.

Fasteignamarkaður Hús og heimili Reykjavík


