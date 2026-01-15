Eigandi lúxushótels selur miðbæjarperlu Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 15. janúar 2026 13:00 Húsið hefur verið nýtt undir starfsemi Eleven Experience. Eignamiðlun Eigandi lúxushótelsins Deplar Farm Chad R. Pike hefur sett einbýlishús sitt að Smiðjustíg í miðbæ Reykjavíkur á sölu. Húsið hefur verið bækistöð ferðaþjónustufyrirtækis hans Eleven Experience en uppsett verð er 275 milljónir króna. Á fasteignavef Vísis kemur fram að um sé að ræða einbýlishús á eignarlóð með þremur auka íbúðum. Húsið var byggt árið 1905 og teiknað af Rögnvaldi Ólafssyni. Sá hafi oft verið titlaður sem fyrsti íslenski arkitektinn. Húsið er steinsnar frá Þjóðleikhúsinu og á besta stað í miðbænum. Eignin samanstendur af 182,3 fermetra einbýli á þremur hæðum, 82 fermetra íbúðarrými í kjallara og 26,0 fermetra útihúsi. Samtals 290,3 fermetrar Lóðin er 413,0 fermetra eignarlóð. Hinn bandaríski Pike hefur undanfarin ár verið einn öflugasti ferðafrömuður á Íslandi, stofnaði Eleven Experience ferðaþjónustufyrirtækið árið 2011. Fyrirtækið sinnir lúxusferðamennsku og starfrækir Deplar Farm lúxushótelið í Fljótunum á Tröllaskaga. Eignamiðlun Eignamiðlun Eignamiðlun Eignamiðlun Eignamiðlun Eignamiðlun Eignamiðlun Eignamiðlun Eignamiðlun Eignamiðlun Eignamiðlun Eignamiðlun Fasteignamarkaður Hús og heimili Reykjavík Mest lesið „Þetta er ekki uppgjör á mínu uppeldi“ Tónlist Lúxusferðaforstjóri og kaupmaður selja í gamla Vesturbænum Lífið Eigandi lúxushótels selur miðbæjarperlu Lífið Þú færð ekki leikskólapláss en svona á að halda barnaafmæli Lífið „Þessu hef ég verið háður býsna lengi“ Lífið Svona sjá Pétur og Heiða leikskólavandann Lífið Eyddi kröfulistanum sem hann birti í gríni Lífið Bergþór og Laufey selja slotið Lífið Slíðruðu sverðin á árshátíð borgarstjórnar Lífið Skilur meðvirkni eftir í fortíðinni Tónlist Fleiri fréttir „Þessu hef ég verið háður býsna lengi“ Eigandi lúxushótels selur miðbæjarperlu Lúxusferðaforstjóri og kaupmaður selja í gamla Vesturbænum Þú færð ekki leikskólapláss en svona á að halda barnaafmæli Sólveig Anna greinir woke-ið Bergþór og Laufey selja slotið Svona sjá Pétur og Heiða leikskólavandann Eyddi kröfulistanum sem hann birti í gríni Rosalia komin með skvísu upp á arminn „Og leynigesturinn er enginn annar en…“ Inga Tinna selur höllina í Borgartúni Kiefer Sutherland handtekinn grunaður um líkamsárás Sjóðheit trend sem taka yfir á nýju ári Innflytjendamálin eru fíllinn í stofunni Júnía Lín komin í milljónaklúbbinn Skóli við rætur Vatnajökuls Faðir Dilberts allur Tvö ár af ást hjá Charlie og Laufeyju Slíðruðu sverðin á árshátíð borgarstjórnar Diddy selur svörtu einkaþotuna Gummi Tóta og Guðbjörg eiga von á öðru barni Ragnheiður fékk heilablóðfall á Spáni „Hvaða rugl er þetta?“ „Besti tími lífs míns hingað til“ Spá Ísrael sigri marga mánuði fram í tímann „Minnstur aldursmunur á okkur af öllum pörum“ Fannar og Jói böðuðu hvor annan Fjölmenni í Tene-afmæli Gurrýjar en enga Sólrúnu Diego að sjá „Litlu kóngarnir“ sjaldan verið heitari Þessi nældu sér í verðlaun á Golden Globe Sjá meira