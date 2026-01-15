Lúxusferðaforstjóri og kaupmaður selja í gamla Vesturbænum Magnús Jochum Pálsson skrifar 15. janúar 2026 11:26 Útsýnið af svölunum á Nýlendugötu 5A er ansi flott en húsið er staðsett í vistgötu í Gamla Vesturbænum. Domus Nova Sveinn Sigurður Kjartansson, stofnandi og forstjóri Iceland Luxury Tours, og kaupmaðurinn Stella Sæmundsdóttir hafa sett einbýlishús sitt við Nýlendugötu 5 í gamla Vesturbænum til sölu. Um er að ræða rúmlega 223 fermetra einbýli sem stendur við Nýlendugötu, vistgötu inn af Norðurstíg, en ásett verð er 219 milljónir króna. Húsið var byggt árið 1898 og stóð þá við Lindargötu, var flutt að Nýlendugötu 5A árið 2005 á nýsteyptan kjallara þar og er skráð byggingarár þess því 2007. Síðan þá hafa núverandi eigendur endurnýjað húsið að fullu. Húsið er á þremur hæðum auk íbúðar í kjallara með sérinngangi. Innra skipulag samanstendur af sex svefnherbergjum, stofu, borðstofu, tveimur baðherbergjum og þvottahúsi. Skjólgóður garður með heitum potti snýr í suðvestur með gróðri, grasflöt og upphitaðri hellulögn auk skjólveggja með kvöldlýsingu. Austan við húsið er innkeyrsla sem tekur tvo bíla í stæði. Nánari upplýsingar á fasteignavef Vísis. Svona lítur húsið út að framan. Gengið út í portið. Hægt að opna út við eldamennskuna. Geggjað veggfóður á leið inn í svefnherbergi. Glerið er aðeins skyggt hér í stofunni. Sólin á svölunum. Frábært útsýni af svölunum. Eldhúsið er með sjarmerandi múrsteinum. Port með upphitaðri stétt. Sólin skín í garðinum. Skjólgóður garður með potti. Innkeyrslan er með pláss fyrir tvo bíla. Loftmynd af húsinu og hverfinu. Fasteignamarkaður Hús og heimili Reykjavík Mest lesið „Þetta er ekki uppgjör á mínu uppeldi“ Tónlist Þú færð ekki leikskólapláss en svona á að halda barnaafmæli Lífið Lúxusferðaforstjóri og kaupmaður selja í gamla Vesturbænum Lífið Svona sjá Pétur og Heiða leikskólavandann Lífið Eyddi kröfulistanum sem hann birti í gríni Lífið Slíðruðu sverðin á árshátíð borgarstjórnar Lífið Skilur meðvirkni eftir í fortíðinni Tónlist Bergþór og Laufey selja slotið Lífið Inga Tinna selur höllina í Borgartúni Lífið Rosalia komin með skvísu upp á arminn Lífið Fleiri fréttir Lúxusferðaforstjóri og kaupmaður selja í gamla Vesturbænum Þú færð ekki leikskólapláss en svona á að halda barnaafmæli Sólveig Anna greinir woke-ið Bergþór og Laufey selja slotið Svona sjá Pétur og Heiða leikskólavandann Eyddi kröfulistanum sem hann birti í gríni Rosalia komin með skvísu upp á arminn „Og leynigesturinn er enginn annar en…“ Inga Tinna selur höllina í Borgartúni Kiefer Sutherland handtekinn grunaður um líkamsárás Sjóðheit trend sem taka yfir á nýju ári Innflytjendamálin eru fíllinn í stofunni Júnía Lín komin í milljónaklúbbinn Skóli við rætur Vatnajökuls Faðir Dilberts allur Tvö ár af ást hjá Charlie og Laufeyju Slíðruðu sverðin á árshátíð borgarstjórnar Diddy selur svörtu einkaþotuna Gummi Tóta og Guðbjörg eiga von á öðru barni Ragnheiður fékk heilablóðfall á Spáni „Hvaða rugl er þetta?“ „Besti tími lífs míns hingað til“ Spá Ísrael sigri marga mánuði fram í tímann „Minnstur aldursmunur á okkur af öllum pörum“ Fannar og Jói böðuðu hvor annan Fjölmenni í Tene-afmæli Gurrýjar en enga Sólrúnu Diego að sjá „Litlu kóngarnir“ sjaldan verið heitari Þessi nældu sér í verðlaun á Golden Globe „Á Íslandi eru konur hvattar til að dreyma og vera í forystu“ Stjörnulífið: Ár gellunnar Sjá meira