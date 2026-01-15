Krónan standi í vegi fyrir innviðaframkvæmdum Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 15. janúar 2026 13:56 Ingvar Þóroddsson, þingmaður Viðreisnar. Vísir/Vilhelm Íslenska krónan stendur í vegi fyrir að hægt sé að ráðast í stórar innviðaframkvæmdir að mati þingmanns Viðreisnar. Ingvar Þóroddsson, þingmaður Viðreisnar, sem tók til máls undir liðnum störf þingsins á Alþingi í morgun sagði að allir þingmenn væru sammála um að vilja blómlega byggð hér á landi. Til að svo megi vera þurfi öfluga innviði. „Fljótlega mun fara fram fyrsta umræða um samgönguáætlun sem snýst akkúrat um þetta, að tryggja að úti um allt land geti verið blómleg byggð,“ segir hann. „Það kemur alltaf upp í umræðunni, sérstaklega í tengsl við jarðgöng, af hverju getum við ekki borað fleiri jarðgöng í einu? Af hverju getum við ekki gert eins og vinir okkar Færeyingar sem hafa borað talsvert meira af kílómetrum per íbúa en við hér á Íslandi og jafnframt hafa Norðmenn borað miklu fleiri kílómetra per íbúa en við hér á Íslandi. Ingvar telur þó að helsta hindrun Íslands til að geta borað jafn mörg jarðgöng og Færeyingar sé kostnaðurinn við innviðauppbyggingu. „Til að mynda kemur fram í skýrslu um Fjarðarheiðargöng og Fjarðagöng sem gefin var út af RHA að þegar þetta er skrifað er ávöxtunarkrafa á lengstu verðtryggð ríkisskuldabréf um 2,6%. Hjá nágrönnum okkar í Evrópu er víða notaður ávöxtunarstuðull þrjú til fjögur prósent en þar er raunávöxtunarkrafa ríkisskuldabréfa alla jafna lægri en á Íslandi,“ segir Ingvar. „Fjármagn er einfaldlega dýrara í íslenskum krónum en í stórum vestrænum gjaldmiðlum, sérstaklega miðað við evru sem er næststærsti gjaldmiðill heims.“ Þjóðaratkvæðagreiðsla um aðildarviðræður við Evrópusambandið, sem fara á fram fyrir lok árs 2027, snúist meðal annars um þetta að mati Ingvars. Íslenska krónan standi því í vegi fyrir því að hægt sé að ráðast í stórar innviðaframkvæmdir um allt land. Samgöngur Evrópusambandið Alþingi Mest lesið Keyrði á móti umferð á Reykjanesbraut Innlent Viðsnúningur og Helgi Bjartur færður bak við lás og slá Innlent Akademískir starfsmenn lýsa yfir vantrausti á rektor Innlent Grín sendiherrans ógni Íslandi Innlent Ólafur Ragnar við CNBC: Afleiðingarnar „gífurlegar“ ef Bandaríkin tækju Grænland með valdi Erlent Hætta vinnslu umsókna innflytjenda frá 75 ríkjum Erlent Fékk 69 milljónir króna fyrir söluna Innlent Vilja geta sett herlög á eyju norðan Íslands Erlent Slapp óvænt við fangelsi og braut ítrekað á stjúpdóttur sinni Innlent Geti ekki haldið áfram að fjölga læknanemum samhliða aðhaldskröfu Innlent Fleiri fréttir Forstjóri Deloitte ákærður fyrir kynferðisbrot Krónan standi í vegi fyrir innviðaframkvæmdum Fífilsgata verður Túnfífilsgata en ekki Hlíðarfótur „Þarna var ákveðið að verja ekki börnin“ Börnin hafi ekki sætt illri meðferð í skilningi laga „Markmiðið var aldrei að kaupa eign til að selja með hagnaði“ Bein útsending: Kynna skýrslu um starfsemi vöggustofu Grín sendiherrans ógni Íslandi Stórstjörnur í briddsheiminum á leið til landsins Vægur dómur yfir ofbeldismanni gagnrýndur og Bandaríkjamenn sakaðir um virðingarleysi Fékk 69 milljónir króna fyrir söluna Fyrrverandi þingmaður vill oddvitasæti á Akureyri Vilja stækka friðlýst svæði á Gróttu og Seltjörn Rúmlega tveir af hverjum þremur Mýrdælingum erlendir Leggja afnám áminningarskyldu fyrir þingið Keyrði á móti umferð á Reykjanesbraut Geti ekki haldið áfram að fjölga læknanemum samhliða aðhaldskröfu Akademískir starfsmenn lýsa yfir vantrausti á rektor Slapp óvænt við fangelsi og braut ítrekað á stjúpdóttur sinni Viðsnúningur og Helgi Bjartur færður bak við lás og slá Á batavegi eftir alvarlega líkamsárás á Höfða Léttara yfir formanninum eftir þriggja tíma fund Fékk afa sinn með sér á skólabekk Lögregluaðgerð beint gegn áfengissölu í Kópavogi Boðaður á fund í ráðuneytinu með stuttum fyrirvara Sögulegur fundur um framtíð Grænlands Tveir fulltrúar taka þátt í aukinni hernaðarviðveru Tveir handteknir vegna alvarlegrar líkamsárásar Kaus að styðja karlasamtök í stað lögreglu Ræddu undanþágu losunarheimilda Sjá meira