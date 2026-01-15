Samuel Eto'o settur í bann fyrir slæma hegðun en sambandið kvartar Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 15. janúar 2026 13:00 Samuel Eto'o með forseta FIFA, Gianni Infantino og Celine Eko á síðasta ársþingi Alþjóðaknattspyrnusambandsins. Getty/Eva Marie Uzcategui Samuel Eto'o, forseti kamerúnska knattspyrnusambandsins, hefur verið dæmdur í fjögurra leikja bann fyrir meinta óviðeigandi hegðun í tapi liðs síns gegn Marokkó í Afríkukeppninni. Kamerúnska sambandið, FECAFOOT, sagði frá því á miðvikudag að það hefði séð ákvörðun aganefndar Knattspyrnusambands Afríku, CAF, um að setja forseta sinn í bann og sekta hann um tuttugu þúsund dollara, en að ákvörðunin skorti allan rökstuðning. „FECAFOOT bendir enn fremur á að hraðmeðferðin sem leiddi til þessarar ákvörðunar veki alvarlegar áhyggjur varðandi grundvallarkröfur um réttláta málsmeðferð,“ sagði sambandið. CAF sagði á mánudag að það væri að rannsaka atvik í leikjum í fjórðungsúrslitum milli Kamerún og Marokkó, og Alsír og Nígeríu. CAF vísaði ekki til neinna sérstakra atvika í leik Marokkó og Kamerún, en eina almennt þekkta frávikið var hegðun Eto'o, sem sást gefa reiðilega bendingar í átt að marokkóska starfsbróður sínum, Fouzi Lekjaa, á meðan Patrice Motsepe, forseti CAF, sat einnig í nágrenninu. „FECAFOOT ítrekar óbilandi stuðning sinn við forseta sinn og skuldbindingu sína til að halda í heiðri þær meginreglur sem gilda um trúverðuga agameðferð,“ sagði sambandið. Samuel Eto'o er fyrrverandi leikmaður. Hann er oft talinn einn besti framherji allra tíma og einn besti afríski leikmaður allra tíma. Hann náði að vinna þrennuna með tveimur mismunandi félögum tvö ár í röð, 2008-09 með Barcelona á Spáni (deild+bikar+Meistaradeild) og 2019-10 með Internazionala á Ítalíu (deild+bikar+Meistaradeild). Afríkukeppnin í fótbolta Kamerún Mest lesið „Donald Trump er algjör hálfviti“ Sport „Búið að rífa úr honum stælana, egóið og hrokann“ Handbolti „Hann hefði bara átt að kyngja þessu, vera stór og halda áfram úti“ Körfubolti Virtur handboltasérfræðingur spáir því að EM-bronsið fari til Íslands Handbolti Bein útsending: Reynst sannspár undanfarin ár og spáir nú fyrir gengi Íslands á EM Handbolti Áhugamaður vann meistarann og milljón dollara Sport Martraðarbyrjun hjá Arbeloa í Madríd Fótbolti Lærisveinn Alfreðs sakar mótherja kvöldsins um að spila „anti-handbolta“ Handbolti „Þetta get ég og þarf að gera oftar“ Enski boltinn Skytturnar með forystuna en Garnacho stal þrumunni af Gyökeres Enski boltinn Fleiri fréttir Sláandi mynd af þjálfurum þriggja stærstu spænsku félaganna frá 2011 Sjáðu bæði mörk Viktors í gær Nýr stjóri Chelsea sagðist sjálfur bera ábyrgð á mistökum markvarðarins Heimamenn Marokkó í úrslitaleikinn eftir vítaspyrnukeppni „Þetta get ég og þarf að gera oftar“ Martraðarbyrjun hjá Arbeloa í Madríd Skytturnar með forystuna en Garnacho stal þrumunni af Gyökeres Tómas Bent gulltryggði sigurinn Blysin slógu Bæjara ekki út af laginu Hörður skoraði og Sverrir hélt hreinu Mané skaut Senegal í úrslit en Salah sást varla Viktor Bjarki með tvennu í undirbúningi fyrir Meistaradeildina Trúin eykst á Suðurnesjum með komu McLaughlin Ásdís Karen fagnaði sigri gegn stórliðinu Blikar farnir að fylla í skörðin María í eitt besta lið Svíþjóðar en tekur íslenska landsliðið fram yfir það sænska Ajax fær son Zlatans að láni frá AC Milan Guardiola segir að Haaland sé úrvinda Víkingur og Breiðablik mætast í fyrsta leik Bestu deildarinnar Segir ósanngjarnt að kalla Arsenal „Set Piece FC“ Klopp: Brottför Xabi Alonso frá Real Madrid kemur mér ekkert við Kallar stjörnur Real Madrid „dekraða krakka“ Leita að þeim sem truflaði Mo Salah með græna ljósinu Eitt félag hefur grætt mest á mistökum VAR Meiðslamartröð Orra um að kenna en ekki leiðinlegum þjálfara Breiðablik leitar að leikmönnum en reglur UEFA flækja málin Skotinn til bana í jarðarför móður sinnar Benoný kom inn á og breytti leiknum Skipti Orra inn og út á nokkrum mínútum: „Óásættanlegt“ City fer með góða forystu inn í seinni leikinn gegn Newcastle Sjá meira