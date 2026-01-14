Heimamenn Marokkó í úrslitaleikinn eftir vítaspyrnukeppni Ágúst Orri Arnarson skrifar 14. janúar 2026 23:05 Hetja Marokkó var klædd í markmannshanska. Tande/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images Marokkó fagnaði sigri á heimavelli gegn Nígeríu í undanúrslitaleik Afríkubikarsins í fótbolta. Leikvangur prinsins Moulay Abdallah í Marokkó sprakk úr fagnaðarlátum þegar heimamenn tryggðu sér sigurinn í vítaspyrnukeppni eftir markalaust jafntefli. Spennan var gríðarleg, ekkert gat skilið liðin að meðan leiknum stóð og framlenging dugði ekki heldur til. Marokkó var mun betri aðilinn og átti sextán skot gegn aðeins níu frá Nígeríu. Ekkert lið hefur átt færri skot í Afríkubikarnum síðan OPTA mælingar í keppninni hófust árið 2010. Marokkó var síðan á undan í vítaspyrnukeppninni og klúðraði sinni annarri spyrnu, en Nígería gerði það síðan líka. Marokkó skoraði síðan úr næstu þremur vítum og markmaðurinn Yassine Bounou varð hetja þjóðarinnar þegar hann varði fjórðu spyrnu Nígeríu, frá Bruno Onyemaechi. Heimamenn munu taka á móti Senegal í úrslitaleiknum á sunnudaginn en Sadio Mané tryggði þeim sigur fyrr í dag gegn Egyptalandi, á meðan fyrrum liðsfélagi hans Mohamed Salah átti arfaslakan leik. Þetta verður fyrsti úrslitaleikur Marokkó í Afríkubikarnum síðan 2004 og gæti orðið sá fyrsti sem þeir vinna síðan 1976. Afríkukeppnin í fótbolta Mest lesið Guðmundur svekktur eftir sniðgöngu: „Finnst þetta skammarlegt“ Handbolti Skytturnar með forystuna en Garnacho stal þrumunni af Gyökeres Enski boltinn Ungverski línumaðurinn verður ekki með á EM Handbolti Hlaupabrettið kemst ekki upp í hraða Baldvins Sport Lindgren segir að þetta verði ár Íslands Handbolti Skotinn til bana í jarðarför móður sinnar Fótbolti Eitt félag hefur grætt mest á mistökum VAR Enski boltinn Skipti Orra inn og út á nokkrum mínútum: „Óásættanlegt“ Fótbolti Mætum „Napóleon“ og lærisveinum hans í fyrsta leik á EM í handbolta Handbolti Danir voru líka að hugsa um að ráða Dag Handbolti Fleiri fréttir Heimamenn Marokkó í úrslitaleikinn eftir vítaspyrnukeppni „Þetta get ég og þarf að gera oftar“ Martraðarbyrjun hjá Arbeloa í Madríd Skytturnar með forystuna en Garnacho stal þrumunni af Gyökeres Tómas Bent gulltryggði sigurinn Blysin slógu Bæjara ekki út af laginu Hörður skoraði og Sverrir hélt hreinu Mané skaut Senegal í úrslit en Salah sást varla Viktor Bjarki með tvennu í undirbúningi fyrir Meistaradeildina Trúin eykst á Suðurnesjum með komu McLaughlin Ásdís Karen fagnaði sigri gegn stórliðinu Blikar farnir að fylla í skörðin María í eitt besta lið Svíþjóðar en tekur íslenska landsliðið fram yfir það sænska Ajax fær son Zlatans að láni frá AC Milan Guardiola segir að Haaland sé úrvinda Víkingur og Breiðablik mætast í fyrsta leik Bestu deildarinnar Segir ósanngjarnt að kalla Arsenal „Set Piece FC“ Klopp: Brottför Xabi Alonso frá Real Madrid kemur mér ekkert við Kallar stjörnur Real Madrid „dekraða krakka“ Leita að þeim sem truflaði Mo Salah með græna ljósinu Eitt félag hefur grætt mest á mistökum VAR Meiðslamartröð Orra um að kenna en ekki leiðinlegum þjálfara Breiðablik leitar að leikmönnum en reglur UEFA flækja málin Skotinn til bana í jarðarför móður sinnar Benoný kom inn á og breytti leiknum Skipti Orra inn og út á nokkrum mínútum: „Óásættanlegt“ City fer með góða forystu inn í seinni leikinn gegn Newcastle Rafael Máni eltir rætur sínar upp á Skaga Carrick tekinn við Manchester United Segir Gumma Tóta á leið heim úr atvinnumennsku Sjá meira