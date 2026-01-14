Viðsnúningur og Helgi Bjartur færður bak við lás og slá Kolbeinn Tumi Daðason skrifar 14. janúar 2026 22:56 Karl Ingi Vilbergsson starfandi varahéraðssaksóknari sækir málið fyrir hönd ákæruvaldsins. Hann ákvað að fara fram á gæsluvarðhald yfir manninum daginn eftir að það rataði á borð embættisins til ákærumeðferðar. Vísir/Vilhelm Karlmaður á fimmtugsaldri sem grunaður er um kynferðisbrot gegn tíu ára dreng á heimili þess síðarnefnda í Hafnarfirði hefur verið úrskurðaður í fjögurra vikna gæsluvarðhald. Landsréttur sneri við úrskurði Héraðsdóms Reykjaness sem hafði áður hafnað kröfu héraðssaksóknara um gæsluvarðhald. Málið hefur vakið mikla athygli og óhug síðan það kom upp í september síðastliðnum. Manninum, Helga Bjarti Þorvarðarsyni, er gefið að sök að hafa farið að næturlagi inn á heimili drengsins þar sem hann svaf ásamt bróður sínum og foreldrum. Hann var handtekinn og úrskurðaður í þriggja daga gæsluvarðhald í september en síðan sleppt. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu taldi ekki ástæðu til að fara fram á gæsluvarðhald yfir manninum þrátt fyrir að hann væri grunaður um alvarlegt kynferðisbrot. Foreldrar drengsins og fleiri undruðust mjög þá niðurstöðu. Það var svo í síðustu viku sem lögreglan á höfuðborgarsvæðinu lauk rannsókn sinni á málinu og skilaði niðurstöðunni til héraðssaksóknara. Á innan við sólarhring hafði héraðssaksóknari gefið út ákæru og upplýst að krafist yrði gæsluvarðhalds yfir Helga Bjarti. Héraðsdómur Reykjaness hafnaði kröfunni á föstudagskvöld. Karl Ingi Vilbergsson varahéraðssaksóknari ákvað á mánudag að kæra þá niðurstöðu til Landsréttar. Það var svo um tíuleytið í kvöld sem Landsréttur komst að þeirri niðurstöðu að fallast á kröfu héraðssaksóknara um gæsluvarðhald. Foreldrar drengsins segjast fyrst og fremst upplifa gríðarlegan sorgarblandinn létti við tíðindin. Foreldrarnir voru hræddir við að fara út úr húsi við ótta að rekast á manninn. Hann býr í Hafnarfirði í um tíu mínútna göngufjarlægð frá þeim.vísir/Vilhelm „Og þakklæti til ákæruvaldsins fyrir að standa með litla drengnum okkar. Það er gott að upplifa að á okkur sé hlustað og að óttinn sem við höfum búið við sé tekinn alvarlega. Við hlökkum til að eiga værari nætursvefn og geta notið þess að fara út úr húsi með barninu okkar. Fyrsta mál á dagskrá er sundferð,“ segja foreldrarnir sem hafa upplifað sig í fangelsi síðan málið kom upp. Helgi Bjartur steig fram í yfirlýsingu til fjölmiðla á mánudag. Hann hafnar því að hafa brotið á drengnum, sagt málið martröð sem hann muni bera alla ævi og ber fyrir sig minnisleysi um nóttina. Meðal sönnunargagna lögreglu í málinu er DNA-sýni hans sem fannst innan á buxnastreng á náttfötum drengsins. Grunaður um kynferðisbrot gegn barni í Hafnarfirði Hafnarfjörður Lögreglumál Tengdar fréttir „Martröð sem ég mun bera með mér alla ævi“ Helgi Bjartur Þorvarðarson, maðurinn sem ákærður er fyrir að hafa nauðgað tíu ára dreng í Hafnarfirði um miðjan september síðastliðinn, segist ekki sekur um þau brot sem hann er sakaður um. Hann segist hafa fallið á bindindi sínu umrætt kvöld, verið í „blackout-ástandi“ en að hann hafi það ekki í sér að vera fær um að gera það sem hann er sakaður um. 12. janúar 2026 08:41 Útkoman mikill skellur eftir að vonarneisti kviknaði Foreldrar tíu ára drengs í Hafnarfirði urðu fyrir miklum vonbrigðum þegar héraðsdómur hafnaði kröfu héraðssaksóknara um gæsluvarðhald yfir karlmanni sem hefur verið ákærður fyrir að brjóta kynferðislega á drengnum. Þau upplifa sig í fangelsi á heimili sínu meðan maðurinn gangi laus. Þá telja þau minni hans afar valkvætt varðandi hvað gerðist örlagaríka nótt í september. 