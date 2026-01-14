Jafnlaunavottunin verður lögð af á þessu ári

Diljá Mist Einarsdóttir þingmaður Sjálfstæðisflokksins spurði Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur dómsmálaráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum á þingi hvernig gengi að afleggja hina umdeildu jafnlaunavottun. Þorbjörg Sigríður sagði að það yrði á þessu ári.
„Ég fæ linnulausar fyrirspurnir frá óþreyjufullum atvinnurekendum sem hafa ekki undan að svara ýtnum úttektaraðilum og Jafnréttisstofu. Og ég spyr hæstvirtan ráðherra að því hvaða skilaboð hún hafi til þeirra,“ spurði Diljá Mist meðal annars í fyrirspurn sinni. Hún benti á að Þorbjörg Sigríður hafi enda bent á að fyrirtækjum beri að fara eftir gildandi lögum þar til þeim er breytt á þingi.
Diljá Mist er kunn áhugakona um jafnlaunavottun og hefur ítrekað lagt fram frumvarp um afnám hennar. Og Þorbjörg Sigríður hefur tekið jákvætt í það en nú er annað starfsár ríkisstjórnarinnar hafið og fátt eitt gerist.
„Hæstvirtur ráðherra hefur því nú fengið að heyra neikvæðnisraddir sem ég þekki orðið vel, sem saka hana meðal annars um að vera ekki jafnréttissinni. Þeir sem tala þannig loka augunum fyrir því hvernig jafnlaunavottun hefur verið notuð til að halda launum niðri, meðal annars kvenna, eins og við sáum hjá kvenlæknum á Landspítalanum,“ sagði Dilja og bætti við: „Láglaunavottunin.“
Diljá gat ekki á sér setið og taldi einsýnt að Þorbjörg Sigríður hefði þurft að bíta í tunguna á sér við að samþykkja ýmis frumvörp á meðan góð mál hefðu verið í frystikistunni.
„Og á meðan er íslenskt atvinnulíf áfram fast í viðjum jafnlaunavottunar og yfirgengilegs kostnaðar af henni.
Þorbjörg Sigríður dómsmálaráðherra svaraði því til að hún muni flytja frumvarp um jafnlaunavottun því hún hafi hlustað á gagnrýni sem Diljá lýsti.
„Þá er ábyrgt að leggja við hlustir og bregðast við.“
Þorbjörg Sigríður vildi þó halda því til haga að jafnréttisparadísin Ísland væri komin á þann stað sem raun ber vitni vegna aðgerða í jafnréttismálum. „En jafnlaunavottunin verður aflögð og við þannig að færa atvinnulífinu mikinn stuðning.“
Þorbjörg Sigríður sagði kostnað við jafnlaunavottunina hlaupa á milljörðum króna en lögin verði aflögð 1. september 2026.