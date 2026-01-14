Eyddi kröfulistanum sem hann birti í gríni Magnús Jochum Pálsson skrifar 14. janúar 2026 12:12 Logi Geirsson birti óumsemjanlega kröfulista í gærkvöldi þar sem hann telur upp kröfur sínar fyrir útsendingar Rúv á EM í janúar. Vísir/Hulda Margrét/Instagram Logi Geirsson, handboltasérfræðingur í Stofunni, birti á Instagram í gærkvöldi nokkuð skondinn kröfulista fyrir útsendingar Ríkisútvarpsins á EM í handbolta í janúar. Logi bað þar meðal annars um persónulegan aðstoðarmann, einkabílastæði og suðræna tónlist. Logi segir að um „létt grín“ hafi verið að ræða en hefur samt eytt myndinni. Logi birti mynd af sér á Instagram-hringrás sinni um níuleytið í gærkvöldi undir yfirskriftinni „Óumsemjanlegt Broadcast Rider“ fyrir útsendingar á RÚV í janúar 2026. Hugtakið „rider“ merkir í sjónvarpi viðauki sem inniheldur auknar kröfur og þarfir leikara, gests eða kynnis. Myndin sem Logi eyddi. Listi Loga er í níu liðum og hver liður er nokkuð ítarlegur. Þar leggur hann fram kröfur um allt sem viðkemur útsendingunum, undirbúningi þeirra, aðgengi að stúdíóinu, förðun hans, leiðbeiningar til tökumanna, hljóðmanna og annarra. Við myndina skrifar Logi: „Er ég að biðja um of mikið?“. Myndin vakti þónokkra athygli þegar hann birti hana í gær og velti fólk fyrir sér hvort alvara væri dulin undir gríninu. Vísir sendi Loga skilaboð í morgun sem gat lítið rætt við blaðamann í síma þar sem hann var á ferðalagi vegna Evrópumeistaramótsins sem hefst á föstudaginn. Logi gat þó vel svarað fyrir myndina og sagði að um „létt grín“ hefði verið að ræða, einhverjir hefðu misskilið það en flestir fattað það. Hann sé þó að hugsa um að birta hana aftur á fyrsta leikdegi landsliðsins. Persónulegur aðstoðarmaður, suðræn tónlist og bílastæði Fyrsti liður Loga er titlaður „Umhverfi og menning“ og segir þar: „Engin neikvæðni, dramatík eða baktal, aðeins lausnamiðuð samskipti“ og „græna herbergið er safe zone.“ Annar liður heitir „Fókus & flæði“ og vill hann þar skýra tímalínu afhenta við komu, eina samskiptaleið, persónulegan aðstoðarmann frá komu til loka og tíu mínútna hljóðlátan glugga fyrir útsendingu. Sá þriðji tengist aðgengi og biður hann þar um „bílastæði á efra plani, merkt með keilu eða fá fjarsýningu fyrir bílakjallara,“ greiða leið að vinnusvæði og „engar óþarfa tafir eða bið, fá passa“. Dorrit og Inga taka á Loga.Vísir/Vilhelm Fjórði liðurinn tengist næringu og líkamlegu jafnvægi, vill hann þar ávexti og grænmeti, próteindrykki, vatn og kolsýrt vatn „kalt og aðgengilegt“ og kaffi eða te í hófi. Liðir fimm til sjö snúa að tæknilegum kröfum fyrir sminkur, útsendingastjórn, hljóðmenn og tökumenn. Við fimmta liðinn „Smink, hár & útlit“ segir: „Föt sléttuð og tilbúin við komu, smink og hár í rólegu, lokuðu rými, létt suðræn tónlist í bakgrunni, engar síðbúnar tilraunir með útlit og aukafatnaður til staðar og handklæði og auka gullpenni.“ Logi hefur mikla ástríðu fyrir handbolta. Tæknikröfur handa myndatökumönnum eru meðal annars að myndavélin komi ekki of nálægt nema Logi biðji um það, myndin sé stöðug og í náttúrulegri fjarlægð, ljósið sé stillt fyrir eðlilega húðtóna og myndramminn samþykktur fyrir útsendingu úr öllum sjónarhornum. Þá biður hann um að hljóðpróf sé klárað tímanlega og hann fái engar tæknilegar leiðbeiningar í eyrað í miðju tali. Áttundi liður fjallar um kröfur fyrir beina útsendingar: „Engar truflanir nema nauðsyn beri til“ og „engar leiðréttingar nema um staðreyndavillu sé að ræða.“ Eftir útsendingu vill hann fá vatn og létta næringu strax og að engin gagnrýni fari fram „í hita augnabliksins“ heldur síðar „í réttum ramma“. Að lokum setur hann fram grunnreglu: „Ef eitthvað truflar fókus – er það lagað. Gæði eru ekki tilviljun, heldur skipulag.“ „Hlakka til að byrja og núna förum við alla leið,“ skrifar hann svo neðst á myndina. 