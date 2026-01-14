Klopp: Brottför Xabi Alonso frá Real Madrid kemur mér ekkert við Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 14. janúar 2026 12:30 Jürgen Klopp segist ekki vera að snúa aftur í fótboltaþjálfun til að taka við Real Madrid. Getty/Marcel Engelbrecht Jürgen Klopp sagðist ekki hafa fengið nein símtöl frá Real Madrid eftir brottför Xabi Alonso frá spænska stórliðinu og fullyrti að ákvörðunin um að láta stjórann fara hefði ekkert með sig að gera. Klopp hefur ekki stýrt liði síðan hann yfirgaf Liverpool árið 2024. Hann er nú yfirmaður alþjóðlegra knattspyrnumála hjá Red Bull. Þýska goðsögnin var spurð út í það hvort hann myndi snúa aftur í stjórastólinn vegna lausrar stöðu sem Alonso skildi eftir sig hjá Madrid. „Ég held að orðrómur hafi verið á kreiki í nokkurn tíma. Og ég veit nákvæmlega hvert þú ert að fara með spurningunni, en þetta kemur mér ekkert við,“ sagði Klopp þegar hann var spurður á austurrísku sjónvarpsstöðinni Servus TV hvort síminn hans hefði byrjað að hringja eftir brottför Xabi, samkvæmt tilvitnunum sem EFE þýddi. Enginn hringt frá Madrid „Hann hefur reyndar hringt, en ekki frá Madrid,“ sagði þessi fyrrverandi þjálfari Liverpool og hló, og fullyrti að fréttirnar hefðu alls engin áhrif á sig. 🚨 Jürgen Klopp: “If Xabi Alonso, who showed for more than two years in Leverkusen what an extraordinary talent he is as a coach, has to leave Real Madrid only six months later, it shows you that things are not 100% at the club.” pic.twitter.com/FUQa4D0XvO— Madrid Xtra (@MadridXtra) January 13, 2026 Klopp sagði að Alonso hefði sýnt að hann væri mjög hæfileikaríkur þjálfari og að brottför hans, eftir aðeins hálft ár í starfi, sé annað merki um að eitthvað sé ekki að virka fullkomlega þar. Við fáum engan tíma lengur „Þetta sýnir nokkra hluti: annars vegar að við [þjálfarar] fáum engan tíma lengur og hins vegar að kröfurnar hjá Real Madrid eru, eðlilega, gríðarlegar,“ sagði Klopp. Klopp lýsti yfir undrun sinni á brottför Alonso og tók eftir því hvernig orðrómar um að eitthvað væri ekki að ganga upp á milli þjálfarans og leikmannahóps Madrid „byrjuðu tiltölulega snemma.“ „Ég held að þegar þú kemur á eftir goðsögn og ótrúlega góðum þjálfara, sem hafði mjög sérstaka leið til að þjálfa liðið sitt – Carlo Ancelotti – ef þú kemur þangað og reynir að innleiða einhverjar nýjar reglur, þá virðist það hafa reynst of erfitt í þetta skiptið,“ sagði Klopp. Finnur til með honum Klopp sagðist finna til með Alonso því hann teldi hann frábæran þjálfara og lýsti yfir fullvissu um að honum myndi ganga mjög vel í framtíðinni. Þegar hann var spurður um möguleikann á því að fyrrverandi þjálfari Madrid gæti nú gengið til liðs við Liverpool, sagði Klopp að hann teldi ekki að Alonso myndi yfirgefa starf sitt á Spáni „og vera tilbúinn að byrja annars staðar daginn eftir.“ Hins vegar sagði hann að margt myndi gerast í sumar og að þjálfaramarkaðurinn „myndi stokka sig upp.“ „Og það er ekki slæmt að upplifa það einfaldlega í hlutverki áhorfanda, án þess að þurfa að hugsa um hvað það gæti þýtt fyrir mann sjálfan eða neitt slíkt,“ sagði hann um sína eigin framtíð og fullyrti að hann væri nú „á réttum stað,“ sagði Klopp. 🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Klopp has responded to Real Madrid rumors 💭Klopp speaking to Sport Talk: "If Xabi Alonso, who showed for more than two years at Leverkusen what an extraordinary coaching talent he is, has to leave Real Madrid only six months later, it shows that things are… pic.twitter.com/EEm0AnSur0— 433 (@433) January 13, 2026 Spænski boltinn Mest lesið Guðmundur svekktur eftir sniðgöngu: „Finnst þetta skammarlegt“ Handbolti Hlaupabrettið kemst ekki upp í hraða Baldvins Sport Skotinn til bana í jarðarför móður sinnar Fótbolti Skipti Orra inn og út á nokkrum mínútum: „Óásættanlegt“ Fótbolti Mætum „Napóleon“ og lærisveinum hans í fyrsta leik á EM í handbolta Handbolti Eitt félag hefur grætt mest á mistökum VAR Enski boltinn Meiðslamartröð Orra um að kenna en ekki leiðinlegum þjálfara Fótbolti Lindgren segir að þetta verði ár Íslands Handbolti Sigvaldi ekki hafnað launalækkun Handbolti Meðalaldur íslenska landsliðsins einn sá hæsti á EM Handbolti Fleiri fréttir Segir ósanngjarnt að kalla Arsenal „Set Piece FC“ Klopp: Brottför Xabi Alonso frá Real Madrid kemur mér ekkert við Kallar stjörnur Real Madrid „dekraða krakka“ Leita að þeim sem truflaði Mo Salah með græna ljósinu Eitt félag hefur grætt mest á mistökum VAR Meiðslamartröð Orra um að kenna en ekki leiðinlegum þjálfara Breiðablik leitar að leikmönnum en reglur UEFA flækja málin Skotinn til bana í jarðarför móður sinnar Benoný kom inn á og breytti leiknum Skipti Orra inn og út á nokkrum mínútum: „Óásættanlegt“ City fer með góða forystu inn í seinni leikinn gegn Newcastle Rafael Máni eltir rætur sínar upp á Skaga Carrick tekinn við Manchester United Segir Gumma Tóta á leið heim úr atvinnumennsku Simeone baðst afsökunar á rifrildinu við Vinícius Junior Hvað sagði verðandi þjálfari United í einkaviðtali við Sýn Sport? 