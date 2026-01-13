Segja að Real Madrid vilji fá Jürgen Klopp Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 13. janúar 2026 10:02 Það þyrfti örugglega félaga eins og Real Madrid til að fa Jürgen Klopp aftur út í þjálfun. Getty/ Bernd von Jutrczenka Jürgen Klopp, fyrrum knattspyrnustjóri Liverpool, er enn og aftur orðaður við spænska stórveldið Real Madrid. Erlendir miðlar eru þegar byrjaðir að kafa og njósna um þjálfaraleitina á Bernabeu. Að sögn franska miðilsins Foot Mercato vill Florentino Perez forseti félagsins að hinn 58 ára gamli Þjóðverji taki við sem framtíðarþjálfari liðsins. Xabi Alonso hætti sem aðalþjálfari Real Madrid en menn eru ekki sammála um hvort hann hafi gengið út eða hreinlega verið rekinn. Real Madrid var í það minnsta tilbúið með tímabundinn eftirmann hans um leið. Þangað til nýr þjálfari verður ráðinn stýrir Alvaro Arbeloa liðinu, en hann var færður upp úr varaliðinu Castilla. View this post on Instagram A post shared by Foot Mercato (@footmercato) Samkvæmt nokkrum heimildum er Jürgen Klopp talinn líklegur til að taka við sem aðalþjálfari frá og með næsta tímabili. Frá því að hann yfirgaf Liverpool árið 2024 hefur Jürgen Klopp starfað sem yfirmaður knattspyrnumála hjá Red Bull-samsteypunni. Fréttir hafa borist af því að honum líki vel í starfinu en einnig að hann sakni þjálfarastarfsins. Foot Mercato greinir frá því að Real Madrid íhugi einnig hinn 45 ára gamla Ítala Enzo Maresca, sem nýlega yfirgaf Chelsea. Það má búast við mörgum fréttum og miklu slúðri um næsta þjálfara Real Madrid þar til að hann verður formlega kynntur af hinum allsráðandi Florentino Perez. Spænski boltinn Mest lesið Fengu símtal frá brjáluðum Gumma Gumm um niðdimma nótt Handbolti Í bann fyrir „gróft brot“ á kynfærum tveggja mótherja Enski boltinn Hafþór hrósar læknum „Steraleikanna“ og segist treysta þeim alveg Sport Þrír af Strákunum okkar í upptalningu á þeim bestu fyrir EM Handbolti Samningur í höfn hjá Carrick og Manchester United Enski boltinn Szoboszlai skoraði stórglæsilegt mark en var sakaður um vanvirðingu Enski boltinn Utan vallar: Betra er frensí en fálæti Handbolti „Hlutir sem ég hefði ekki getað gert ef ég væri að spila“ Körfubolti Ömurleg endalok fyrir Aaron Rodgers Sport Liverpool áfram í bikarnum og mætir Brighton í næstu umferð Enski boltinn Fleiri fréttir Segja að Real Madrid vilji fá Jürgen Klopp Samningur í höfn hjá Carrick og Manchester United Szoboszlai skoraði stórglæsilegt mark en var sakaður um vanvirðingu Í bann fyrir „gróft brot“ á kynfærum tveggja mótherja Kristín Dís áfram í herbúðum Blika Litla liðið í París sló út stórveldi PSG Liverpool áfram í bikarnum og mætir Brighton í næstu umferð Velur Tottenham fram yfir Aston Villa Mikael Egill spilaði nær allan leikinn í sterkum sigri Liðsfélagi Ronaldo missti stjórn á skapi sínu og sló andstæðing Mætir spútnikliðinu: Íslendingar í pottinum er dregið var í enska bikarnum Davíð Kristján keyptur til Grikklands Myndi ekki neita ef Carrick byði honum í sitt teymi Segir að Brasilía þurfi á Neymar að halda Alonso látinn fara frá Real Madrid Miðbær Reykjavíkur er Íslandsmeistari Búast við því að Carrick verði kynntur hjá United innan tíðar Katarar vilja halda fyrsta HM félagsliða hjá konunum Mátti ekki koma inn á vegna þess að hún var með eyrnalokk Hannover staðfestir kaupin á Stefáni Teiti Sjáðu magnaða vörslu hins 43 ára Gordon: „Ein mín besta á ferlinum“ Fæstir leikir hjá Man Utd síðan í fyrri heimsstyrjöld Enn einn Bliki kveður Kópavoginn: Áslaug Munda semur við Parma Snýr aftur til Íslands og tekur við ÍBV Mætir Liverpool en fær gæsahúð þegar hann heyrir „You'll Never Walk Alone“ Carrick nú talinn líklegastur til að taka við Man Utd „Myndum að sjálfsögðu taka honum opnum örmum“ Mikel Arteta hrósaði Arne Slot Bruno Fernandes hakkaður í gærkvöldi Dagskráin í dag: Liverpool í bikarnum og síðasta lausa sætið í NFL Sjá meira