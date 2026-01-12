Boða til blaðamannafundar vegna stöðu barna Agnar Már Másson skrifar 12. janúar 2026 23:23 Ingibjörg Isaksen, þingflokksformaður Framsóknar, sendi kjarnyrtan póst til fjölmiðla þar sem tilkynnt er um blaðamannafundinn. Vísir/Vilhelm Þingflokkur Framsóknar boðar til blaðamannafundar í Alþingishúsinu kl. 10 á morgun, þriðjudag, til að kynna tillögur til að bregðast við stöðu barna og ungmenna í íslensku samfélagi. Þetta kemur fram í fréttatilkynningu frá Ingibjörgu Isaksen þingflokksformanni. Þar segir að fundurinn verði haldinn í Skála í Alþingishúsinu. Fleira kemur ekki fram í skeytinu, fyrir utan hlekk á væntanlegt YouTube-streymi frá fundinum. Ingibjörg segir í samtali við Vísi að flokkurinn hafi verulegar áhyggjur af stöðu barna, einkum í ljósi þess að nú taki við þriðji mennta- og barnamálaráðherrann á árinu. Inga Sæland, formaður Flokks fólksins, tók við ráðherraembættinu á ríkisráðsfundi í dag eftir að Guðmundur Ingi Kristinsson hætti sem ráðherra sökum veikinda. Hann gegndi embættinu í rúma tæplega tíu mánuði og á undan honum gegndi Ásthildur Lóa Þórsdóttir embættinu í fjóra mánuði. „Það eru margar áskoranir, engin einföld leið,“ segir Ingibjörg sem vill lítið gefa upp um innihald fundarins á morgun. „En við munum fara yfir þessa stöðu betur á morgun.“ Framsóknarmenn fóru með menntamálin í síðustu ríkisstjórn. Framsóknarflokkurinn Alþingi Skóla- og menntamál Börn og uppeldi Mest lesið Náð tökum á stórbrunanum í Gufunesi Innlent Líkti Nönnu við skerpukjöt og uppskar gífurlega reiði Innlent „Martröð sem ég mun bera með mér alla ævi“ Innlent Fyrsta skref Guðbjargar að taka sér frí Innlent Biðlar til ráðherra og segir upphrópanir ekki hjálpa Innlent Trump ósáttur við orð olíuforstjórans og vill útiloka hann Erlent „Það er bara ömurlegt að horfa upp á þetta“ Innlent Sturla Böðvarsson er látinn Innlent Mátti skjóta hund vegna viðbúins fjárhagslegs tjóns Innlent Reyna aftur að fá Helga Bjart á bak við lás og slá Innlent Fleiri fréttir Skammdegið víkur með hækkandi sól Rafmagnið í skemmunni þótti „slysagildra“ Hafnarfjarðarmálið: Spurning hvort ekki hafi verið litið til frásagnar foreldra Þetta skýrir mögnuðu norðurljósin „Það er bara ömurlegt að horfa upp á þetta“ Gengið ágætlega að slökkva og kalla fólk til baka Kvöldfréttir: Í beinni frá Gufunesi Náð tökum á stórbrunanum í Gufunesi Reyna aftur að fá Helga Bjart á bak við lás og slá Niðurstöður samræmdra prófa í vor verði opinberaðar Líkti Nönnu við skerpukjöt og uppskar gífurlega reiði Mátti skjóta hund vegna viðbúins fjárhagslegs tjóns Loka lauginni vegna veðurs Biðlar til ráðherra og segir upphrópanir ekki hjálpa Funda um Evrópumálin „fjarri kastljósi fjölmiðla“ Ásdís Halla og Erna Kristín skiptast á ráðuneytum Þóttist vera borgarstarfsmaður og sveik út síma og verkfæri Fyrsta skref Guðbjargar að taka sér frí Játar að hafa brotið á stúlku í Hafnarfirði Vonskuveður víða um land og óvissustig í gildi Íslenskum ríkisborgurum fjölgaði fimmtán sinnum meira en erlendum Enn til skoðunar hvort úrskurðurinn verði kærður Bálhvasst á Austfjörðum og óvissustig vegna snjóflóðahættu Maður ársins og slökkviliðið brugðust við vegna álftar sem fraus föst Þrjár vikur í fyrsta gjalddaga og 15% eiga eftir að skrá kílómetrastöðu Fengu ekki réttargæslumann þrátt fyrir grun um ofbeldi á leikskólanum „Martröð sem ég mun bera með mér alla ævi“ Draumur að skipuleggja kvennaverkfall í Þýskalandi Sturla Böðvarsson er látinn Forsjá varla ákveðin útfrá erfðafræðilegum tengslum Sjá meira