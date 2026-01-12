Innlent

Boða til blaða­manna­fundar vegna stöðu barna

Agnar Már Másson skrifar
Ingibjörg Isaksen, þingflokksformaður Framsóknar, sendi kjarnyrtan póst til fjölmiðla þar sem tilkynnt er um blaðamannafundinn.
Þingflokkur Framsóknar boðar til blaðamannafundar í Alþingishúsinu kl. 10 á morgun, þriðjudag, til að kynna tillögur til að bregðast við stöðu barna og ungmenna í íslensku samfélagi.

Þetta kemur fram í fréttatilkynningu frá Ingibjörgu Isaksen þingflokksformanni.  Þar segir að fundurinn verði haldinn í Skála í Alþingishúsinu. Fleira kemur ekki fram í skeytinu, fyrir utan hlekk á væntanlegt YouTube-streymi frá fundinum.

Ingibjörg segir í samtali við Vísi að flokkurinn hafi verulegar áhyggjur af stöðu barna, einkum í ljósi þess að nú taki við þriðji mennta- og barnamálaráðherrann á árinu. 

Inga Sæland, formaður Flokks fólksins, tók við ráðherraembættinu á ríkisráðsfundi í dag eftir að Guðmundur Ingi Kristinsson hætti sem ráðherra sökum veikinda. Hann gegndi embættinu í rúma tæplega tíu mánuði og á undan honum gegndi Ásthildur Lóa Þórsdóttir embættinu í fjóra mánuði. 

„Það eru margar áskoranir, engin einföld leið,“ segir Ingibjörg sem vill lítið gefa upp um innihald fundarins á morgun. „En við munum fara yfir þessa stöðu betur á morgun.“

Framsóknarmenn fóru með menntamálin í síðustu ríkisstjórn.

