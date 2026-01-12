Litla liðið í París sló út stórveldi PSG Aron Guðmundsson skrifar 12. janúar 2026 22:12 Jonathan Ikoné skoraði eina mark kvöldsins. Hér er hann í leik liðanna í upphafi árs. Vísir/Getty Paris FC gerði sér lítið fyrir og sló út nágranna sína, ríkjandi bikarmeistarana í stórveldi Paris Saint-Germain, er liðin mættust í franska bikarnum í kvöld á Parc des Princes . Lokatölur 1-0 Paris FC í vil. Liðin tvö mættust í fyrsta Parísarslagnum sín á milli síðan árið 1978 í upphafi þessa árs í frönsku deildinni þar sem að PSG fór með 2-1 sigur af hólmi. Í kvöld var hins vegar komið að því að liðin mættust í þrjátíu og tveggja liða úrslitum franska bikarsins þar sem Paris Saint-Germain er ríkjandi meistari síðustu tveggja tímabila og er að auki ríkjandi Evrópumeistari félagsliða sem og ríkjandi Frakklandsmeistari. Skemmst er frá því að segja að úrslit kvöldsins hafi verið söguleg í meira lagi því mark frá Jonathan Ikoné á 74.mínútu sá til þess að Paris FC, litla liðið í París, sló út Paris Saint-Germain. Aðeins um hundrað metrar skilja heimavelli liðanna að og er saga félaganna tveggja samofin að miklu leiti þar sem að jú eitt sinn voru þau eitt og sama félagið. Árið 1970, ári eftir stofnun félagsins, sameinaðist Paris FC, Stade Saint-Germain, í félag sem var kallað Paris Saint-Germain. Það samstarf gekk aðeins í þrjú ár því árið 1972 klofnaði sameinaða félagið í tvö félög, þau sem við nú þekkjum sem Paris FC og Paris Saint Germain. Undanfarinn áratug hafði Paris FC dvalið í næstefstu deild Frakklands en fyrir yfirstandandi tímabil tryggði liðið sér sæti í efstu deild á nýjan leik og er nú þegar farið að stríða stóra bróður. Paris Saint-Germain óð í færum í kvöld og réði ferðinni í leiknum en tókst ekki að koma boltanum í netið. Bikarmeistarar síðustu tveggja tímabila úr leik. Paris FC er komið áfram í 16-liða úrslit franska bikarsins. Franski boltinn Mest lesið Þegar Dagur féll á lyfjaprófi: „Var með magasár í hálft ár“ Handbolti Alonso látinn fara frá Real Madrid Fótbolti „Eftir síðasta mót sögðu þeir bara strax að þeir vildu fá Ísland“ Handbolti Liverpool áfram í bikarnum og mætir Brighton í næstu umferð Enski boltinn Solskjær ekki lengur líklegastur Enski boltinn Bruno Fernandes hakkaður í gærkvöldi Enski boltinn Mætir Liverpool en fær gæsahúð þegar hann heyrir „You'll Never Walk Alone“ Enski boltinn Sjáðu magnaða vörslu hins 43 ára Gordon: „Ein mín besta á ferlinum“ Fótbolti Meistaraþjálfari danska landsliðsins segist hafa breytt um stíl Handbolti Guðjón Valur fær Garðar til Gummersbach Handbolti Fleiri fréttir Kristín Dís áfram í herbúðum Blika Litla liðið í París sló út stórveldi PSG Liverpool áfram í bikarnum og mætir Brighton í næstu umferð Velur Tottenham fram yfir Aston Villa Mikael Egill spilaði nær allan leikinn í sterkum sigri Liðsfélagi Ronaldo missti stjórn á skapi sínu og sló andstæðing Mætir spútnikliðinu: Íslendingar í pottinum er dregið var í enska bikarnum Davíð Kristján keyptur til Grikklands Myndi ekki neita ef Carrick byði honum í sitt teymi Segir að Brasilía þurfi á Neymar að halda Alonso látinn fara frá Real Madrid Miðbær Reykjavíkur er Íslandsmeistari Búast við því að Carrick verði kynntur hjá United innan tíðar Katarar vilja halda fyrsta HM félagsliða hjá konunum Mátti ekki koma inn á vegna þess að hún var með eyrnalokk Hannover staðfestir kaupin á Stefáni Teiti Sjáðu magnaða vörslu hins 43 ára Gordon: „Ein mín besta á ferlinum“ Fæstir leikir hjá Man Utd síðan í fyrri heimsstyrjöld Enn einn Bliki kveður Kópavoginn: Áslaug Munda semur við Parma Snýr aftur til Íslands og tekur við ÍBV Mætir Liverpool en fær gæsahúð þegar hann heyrir „You'll Never Walk Alone“ Carrick nú talinn líklegastur til að taka við Man Utd „Myndum að sjálfsögðu taka honum opnum örmum“ Mikel Arteta hrósaði Arne Slot Bruno Fernandes hakkaður í gærkvöldi Dagskráin í dag: Liverpool í bikarnum og síðasta lausa sætið í NFL Solskjær ekki lengur líklegastur Hákon lagði upp en Endrick sá til þess að Lille félli úr bikarnum Magnaður McTominay til bjargar eftir að Conte brjálaðist Raphinha tryggði Barca titil í fjörugum El Clásico Sjá meira