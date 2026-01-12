Innlent

„Þetta er bara ömur­legt að horfa upp á þetta“

Eiður Þór Árnason skrifar
Guðjón Davíðsson er stjórnarformaður True North.
Óbætan­lega sögu­lega muni mátti finna í geymslu kvik­mynda­fram­leiðslu­fyrir­tækisins True North sem varð al­elda í dag. Telur slökkvilið að allt sem í henni mátti finna sé ónýtt. 

„Þetta er bara ömurlegt að horfa upp á þetta. Því þetta eru leikmunir sem við höfum verið að safna í gegnum árin þannig að þetta er verulegt tjón fyrir okkur. Það er ekkert tjón á mannskap eða neitt svoleiðis sem betur fer,“ segir Guðjón Davíðsson, stjórnarformaður True North, í samtali við fréttastofu. Hann voni að eldurinn teygi sig ekki í aðrar byggingar en slökkvilið reisti sérstakar varnir þegar það kom fyrst á vettvang til að draga úr hættunni á útbreiðslu. 

„Þetta er dálítið af munum úr bíómyndum og verkefnum sem við höfum verið með sem er ekki hægt að bæta. Því miður, það er það vonda við þetta.“

Hann bætir við að stjórnendur True North hafi ekki komist í að kynna sér stöðu tryggingamála í dag og staðan verði tekin á morgun og á næstu vikum.

Mikið af verðmætum

Einar Þór Magnússon, fjármálastjóri hjá True North, segir að fyrirtækið hafi leigt skemmuna í Gufunesi af Reykjavíkurborg. Eldsvoðinn sé áfall og mikið af leikmunum hafi verið að finna í skemmunni sem hafi verið notaðir í verkefnum á síðustu árum. Um sé að ræða mikið af verðmætum og muni með sögu.

