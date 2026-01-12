„Þetta er bara ömurlegt að horfa upp á þetta“ Eiður Þór Árnason skrifar 12. janúar 2026 20:17 Guðjón Davíðsson er stjórnarformaður True North. Björn Steinbekk/True North Óbætanlega sögulega muni mátti finna í geymslu kvikmyndaframleiðslufyrirtækisins True North sem varð alelda í dag. Telur slökkvilið að allt sem í henni mátti finna sé ónýtt. „Þetta er bara ömurlegt að horfa upp á þetta. Því þetta eru leikmunir sem við höfum verið að safna í gegnum árin þannig að þetta er verulegt tjón fyrir okkur. Það er ekkert tjón á mannskap eða neitt svoleiðis sem betur fer,“ segir Guðjón Davíðsson, stjórnarformaður True North, í samtali við fréttastofu. Hann voni að eldurinn teygi sig ekki í aðrar byggingar en slökkvilið reisti sérstakar varnir þegar það kom fyrst á vettvang til að draga úr hættunni á útbreiðslu. „Þetta er dálítið af munum úr bíómyndum og verkefnum sem við höfum verið með sem er ekki hægt að bæta. Því miður, það er það vonda við þetta.“ Hann bætir við að stjórnendur True North hafi ekki komist í að kynna sér stöðu tryggingamála í dag og staðan verði tekin á morgun og á næstu vikum. Mikið af verðmætum Einar Þór Magnússon, fjármálastjóri hjá True North, segir að fyrirtækið hafi leigt skemmuna í Gufunesi af Reykjavíkurborg. Eldsvoðinn sé áfall og mikið af leikmunum hafi verið að finna í skemmunni sem hafi verið notaðir í verkefnum á síðustu árum. Um sé að ræða mikið af verðmætum og muni með sögu. Mest lesið Stórbruni í Gufunesi Innlent „Martröð sem ég mun bera með mér alla ævi“ Innlent Líkti Nönnu við skerpukjöt og uppskar gífurlega reiði Innlent Fyrsta skref Guðbjargar að taka sér frí Innlent Biðlar til ráðherra og segir upphrópanir ekki hjálpa Innlent Trump ósáttur við orð olíuforstjórans og vill útiloka hann Erlent Sturla Böðvarsson er látinn Innlent Mátti skjóta hund vegna viðbúins fjárhagslegs tjóns Innlent Reyna aftur að fá Helga Bjart á bak við lás og slá Innlent Játar að hafa brotið á stúlku í Hafnarfirði Innlent Fleiri fréttir „Þetta er bara ömurlegt að horfa upp á þetta“ Gengið ágætlega að slökkva og kalla fólk til baka Kvöldfréttir: Í beinni frá Gufunesi Stórbruni í Gufunesi Reyna aftur að fá Helga Bjart á bak við lás og slá Niðurstöður samræmdra prófa í vor verði opinberaðar Líkti Nönnu við skerpukjöt og uppskar gífurlega reiði Mátti skjóta hund vegna viðbúins fjárhagslegs tjóns Loka lauginni vegna veðurs Biðlar til ráðherra og segir upphrópanir ekki hjálpa Funda um Evrópumálin „fjarri kastljósi fjölmiðla“ Ásdís Halla og Erna Kristín skiptast á ráðuneytum Þóttist vera borgarstarfsmaður og sveik út síma og verkfæri Fyrsta skref Guðbjargar að taka sér frí Játar að hafa brotið á stúlku í Hafnarfirði Vonskuveður víða um land og óvissustig í gildi Íslenskum ríkisborgurum fjölgaði fimmtán sinnum meira en erlendum Enn til skoðunar hvort úrskurðurinn verði kærður Bálhvasst á Austfjörðum og óvissustig vegna snjóflóðahættu Maður ársins og slökkviliðið brugðust við vegna álftar sem fraus föst Þrjár vikur í fyrsta gjalddaga og 15% eiga eftir að skrá kílómetrastöðu Fengu ekki réttargæslumann þrátt fyrir grun um ofbeldi á leikskólanum „Martröð sem ég mun bera með mér alla ævi“ Draumur að skipuleggja kvennaverkfall í Þýskalandi Sturla Böðvarsson er látinn Forsjá varla ákveðin útfrá erfðafræðilegum tengslum Þjóðverjar horfi í ríkari mæli að Norður-Atlantshafi Sérsveitaraðgerð á Selfossi Fleiri stelpur týndar en áður Húsnæðismálin „helsti drifkraftur verðbólgu síðasta áratuginn“ Sjá meira