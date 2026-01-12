Helgi Bjartur Þorvarðarson, maðurinn sem ákærður er fyrir að hafa nauðgað tíu ára dreng í Hafnarfirði um miðjan september síðastliðinn, segist ekki sekur um þau brot sem hann er sakaður um. Hann segist hafa fallið á bindindi sínu umrætt kvöld, verið í „blackout-ástandi“ en að hann hafi það ekki í sér að vera fær um að gera það sem hann er sakaður um.
Þetta kemur fram í yfirlýsingu frá Helga Bjarti sem lögmaður hans sendi fjölmiðlum í morgun. Þar segist hann lengi velt því fyrir sér hvort hann eigi yfir höfuð að stíga fram í málinu. „Ég geri það nú af þeirri einföldu ástæðu að þögn mín hefur skapað rými fyrir þá ályktun að ég hafi vísvitandi framið ólýsanlegt brot gegn barni,“ segir í yfirlýsingunni.
Héraðsdómur Reykjaness féllst ekki á gæsluvarðhaldskröfu héraðssaksóknara yfir Helga Bjarna á föstudaginn. Foreldrar drengsins sögðust í samtali við fréttastofu í gær hafa orðið miklum vonbrigðum með niðurstöðuna. Sögðust þau upplifa sig í fangelsi á heimili sínu meðan maðurinn gengi laus.
Helgi Bjartur segir í yfirlýsingu sinni að umrætt kvöld hafi hann fallið á bindindi sínu og um nóttina verið kominn í svokallað blackout-ástand og ekki virst með sjálfum sér „enda fannst ég sofandi áfengisdauða í vaskahúsinu heima hjá mér án þess að muna hvernig ég komst þangað“.
„Þó að ég hafi verið í þessu ástandi þá hef ég það einfaldlega ekki í mér að vera fær um að gera það sem ég er sakaður um og er saklaus af þeirri ákæru. Þá er ákæran sjálf í miklu ósamræmi við gögn málsins að mínu mati. Það breytir þó engu um þá staðreynd að afleiðingarnar eru raunverulegar, alvarlegar og skelfilegar,“ segir í yfirlýsingunni.
Helgi Bjartur segist í yfirlýsingunni taka það skýrt fram að hann fordæmi allt kynferðisofbeldi gegn börnum og að hann hafi aldrei haft slíkar hvatir eða hugsanir.
„Það sem ég er sakaður um að hafa gert er mér sjálfum óskiljanlegt og hefur sett líf mitt og fjölskyldu minnar í rúst. Það eina sem ég veit er að í því húsi sem sagt er að ég hafi farið inn í þessa nótt býr kona sem ég taldi á þessum tímapunkti bestu vinkonu mína. Ég skil að orð mín breyta ekki þeirri upplifun og þeim ótta sem barn og fjölskylda þess bera. Ég finn til með barninu og fjölskyldu þess vegna þess ótta og sársauka sem þau upplifa í dag.
Ég mun aldrei geta afturkallað það að hafa fallið á bindindi mínu, en tek aftur fram að ég er ekki sekur um það sem ég er ákærður fyrir.
Ég hef frá fyrsta degi verið í samstarfi við yfirvöld og mun halda því áfram. Ég hef jafnframt leitað sérfræðiaðstoðar og er í meðferð til að tryggja að slíkt bakslag endurtaki sig ekki.
Ég skil að þetta mál vekur sterk viðbrögð. Ég bið þó um að málsmeðferð fái að fara sinn lögbundna farveg og að dómur verði ekki kveðinn upp í fjölmiðlum.
Þetta er martröð sem ég mun bera með mér alla ævi. Það eina sem ég get gert er að axla ábyrgð á falli mínu og sýna iðrun í verki,“ segir í yfirlýsingu Helga Bjarts.
Oddgeir Einarsson, lögmaður Helga Bjarts, segir í sinni yfirlýsingu að þrátt fyrir mikla fjölmiðlaumfjöllun um þetta viðkvæma mál – meðal annars fyrir tilstilli lögreglu og saksóknara sem hafi hafist löngu áður en dómstólar svo mikið sem byrjuðu að skoða málið – hafi skjólstæðingur hans ekki viljað lýsa sinni afstöðu opinberlega hingað til.
„Það er þó þannig að í allri þeirri umfjöllun hefur algjörlega verið skautað hjá mikilvægum sjónarmiðum sem benda til sakleysis í málinu auk þess að þar eru atriði sem beinlínis eru ekki sannleikanum samkvæm.
Vegna nafn- og myndbirtinga í kjölfar þess að héraðsdómur hafnaði á föstudag kröfu saksóknara um gæsluvarðhald sér skjólstæðingur minn sig knúinn til að upplýsa að hann telji ákæru þá sem hann sætir í málinu í miklu ósamræmi við gögn málsins og að hann sé saklaus af ákæru um að hafa brotið kynferðislega gegn barni.
Úr þessu verður einfaldlega leyst fyrir dómi þar sem öll gögn málsins og sjónarmið beggja aðila, en ekki einungis ákæruvaldsins, koma til skoðunar. Þrátt fyrir einhliða umfjöllun um málið undanfarna mánuði sem skjólstæðingur minn hefur ekki viljað blanda sér í treystir hann því að dómstólar fjalli um málið af hlutlægni og á óhlutdrægan hátt. Loks er rétt að minna á að sú grundvallarregla réttarríkisins gildir enn að sakborningur skal álitinn saklaus uns sekt er sönnuð,“ segir í yfirlýsingu Oddgeirs.