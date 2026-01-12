Kvikmyndin One Battle After Another og sjónvarpsserían Adolescence uppskáru flest verðlaun á Golden Globe verðlaunahátíðinni sem fram fór í Kaliforníu í gær. Hinn 16 ára gamli Owen Cooper, sem fer eitt af aðalhlutverkunum í Adolescence, var valinn besti leikarinn í aukahlutverki, en hann er sá yngsti til að næla sér í verðlaunin í þeim flokki frá upphafi, en þetta var 83. Golden Globe verðlaunahátíðin.
Lista yfir allar tilnefningar og sigurvegara má finna neðst í fréttinni.
One Battle After Another, kvikmynd Paul Thomas Anderson með Leonardo DiCaprio í aðalhlutverki, hlaut fern verðlaun á hátíðinni í ár. Myndin var varlin sú besta í flokki gamanmynda auk þess sem Anderson var verðlaunaður fyrir bestu leikstjórn og handrit en þetta er í fyrsta sinn sem hann vinnur Golden Globe. Þá var Teyana Taylor valin besta leikkona í aukahlutverki fyrir hlutverk sitt í myndinni, en í sama flokki voru meðal annars tilnefndar Amy Madigan og Ariana Grande, líkt og bent er á í samantekt Guardian.
Adolescence tryggði sér einnig fern verðlaun, en líkt og áður segir var leikarinn ungi Owen Cooper valinn besti karlleikarinn í aðalhlutverki. Adolescence vann einnig í flokki takmarkaðra sjónvarpssería og Stephen Graham var valinn besti leikarinn í sama flokki, og varð þannig hlutskarpari en Jude Law og Paul Giamatti, sem einnig voru tilnefndir í sama flokki. Þá var Erin Doherthy valin besta aukaleikkonan í sjónvarpi fyrir leik sinn í Adolescence.
Meðal annarra sigurvegara voru hjartaknúsarinn Timothée Chalamet, sem hlaut Golden Globe fyrir bestan leik í flokki karlleikara í gamanmynd fyrir hlutverk sitt í myndinni Marty Supreme. Í sama flokki voru Leonardo DiCaprio og George Clooney einnig meðal tilnefndra. Í kvennaflokki var Rose Byrne valin besta leikkonan fyrir hlutverk sitt í myndinni If I Had Legs I‘d Kick You, en í sama flokki voru meðal annars tilnefndar þær Cynthia Erivo, Amanda Seyfried og Emma Stone.
Lista yfir allar tilnefningar og sigurvegara í hverjum flokki má sjá hér að neðan. Nafn sigurvegara í hverjum flokki er feitletrað.
Besta kvikmyndin – drama
Besta kvikmyndin – tónlistar- eða gamanmynd
Besta kvikmyndin á öðru tungumáli en ensku
Besta teiknimyndin
Besta leikkona - drama
Besti leikari - drama
Besta leikkona – tónlistar- eða gamanmynd
Besti leikari – tónlistar- eða gamanmynd
Besta leikkona í aukahlutverki
Besti aukaleikari
Árangur í kvikmyndagerð og miðasölu
Besti leikstjóri
Besta handrit
Besta frumsamda lagið
Besta frumsamda kvikmyndatónlist
Besta sjónvarpsserían - drama
Besta sjónvarpsserían – tónlistar- eða skemmtiefni
Besta takmarkaða sjónvarpsserían
Besti leikari – drama
Besta leikkonan – tónlistar- eða skemmtiefni
Besti leikarinn – tónlistar- eða skemmtiefni
Besta leikkona – takmörkuð sjónvarpssería
Besti leikari – takmörkuð sjónvarpssería
Besta leikkona í aukahlutverki - sjónvarpssería
Besti aukaleikari - sjónvarpssería
Besta frammistaða í uppistandi