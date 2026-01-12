Lífið

Þessi nældu sér í verð­laun á Golden Globe

Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar
Kylie Jenner mætti með sínum heittelskaða, Timothée Chalamet, sem nældi sér í Golden Globe í gær.
Kylie Jenner mætti með sínum heittelskaða, Timothée Chalamet, sem nældi sér í Golden Globe í gær.

Kvikmyndin One Battle After Another og sjónvarpsserían Adolescence uppskáru flest verðlaun á Golden Globe verðlaunahátíðinni sem fram fór í Kaliforníu í gær. Hinn 16 ára gamli Owen Cooper, sem fer eitt af aðalhlutverkunum í Adolescence, var valinn besti leikarinn í aukahlutverki, en hann er sá yngsti til að næla sér í verðlaunin í þeim flokki frá upphafi, en þetta var 83. Golden Globe verðlaunahátíðin.

Lista yfir allar tilnefningar og sigurvegara má finna neðst í fréttinni.

One Battle After Another, kvikmynd Paul Thomas Anderson með Leonardo DiCaprio í aðalhlutverki, hlaut fern verðlaun á hátíðinni í ár. Myndin var varlin sú besta í flokki gamanmynda auk þess sem Anderson var verðlaunaður fyrir bestu leikstjórn og handrit en þetta er í fyrsta sinn sem hann vinnur Golden Globe. Þá var Teyana Taylor valin besta leikkona í aukahlutverki fyrir hlutverk sitt í myndinni, en í sama flokki voru meðal annars tilnefndar Amy Madigan og Ariana Grande, líkt og bent er á í samantekt Guardian.

Teyana Taylor flutti hjarnæma þakkarræðu þar sem hún hvatti áfram brúnar kynsystur sínar og minnti þær á að þær tilheyrðu bransanum alveg jafn mikið og aðrir.Getty/Rich Polk

Adolescence tryggði sér einnig fern verðlaun, en líkt og áður segir var leikarinn ungi Owen Cooper valinn besti karlleikarinn í aðalhlutverki. Adolescence vann einnig í flokki takmarkaðra sjónvarpssería og Stephen Graham var valinn besti leikarinn í sama flokki, og varð þannig hlutskarpari en Jude Law og Paul Giamatti, sem einnig voru tilnefndir í sama flokki. Þá var Erin Doherthy valin besta aukaleikkonan í sjónvarpi fyrir leik sinn í Adolescence.

Owen Cooper sló í gegn í Adolescence og hefur nú bæði tryggt sér Emmy og Golden Globe fyrir leik sinn í þáttunum. Getty/Amy Sussman

Meðal annarra sigurvegara voru hjartaknúsarinn Timothée Chalamet, sem hlaut Golden Globe fyrir bestan leik í flokki karlleikara í gamanmynd fyrir hlutverk sitt í myndinni Marty Supreme. Í sama flokki voru Leonardo DiCaprio og George Clooney einnig meðal tilnefndra. Í kvennaflokki var Rose Byrne valin besta leikkonan fyrir hlutverk sitt í myndinni If I Had Legs I‘d Kick You, en í sama flokki voru meðal annars tilnefndar þær Cynthia Erivo, Amanda Seyfried og Emma Stone.

George Clooney og Amal Clooney glæsileg að vanda.Getty/Frazer Harrison

Lista yfir allar tilnefningar og sigurvegara í hverjum flokki má sjá hér að neðan. Nafn sigurvegara í hverjum flokki er feitletrað.

Tilnefningar og sigurvegarar í flokki kvikmynda

Besta kvikmyndin – drama

  • Hamnet
  • Frankenstein
  • It Was Just an Accident
  • The Secret Agent
  • Sentimental Value
  • Sinners

Besta kvikmyndin – tónlistar- eða gamanmynd

  • One Battle After Another
  • Blue Moon
  • Bugonia
  • Marty Supreme
  • No Other Choice
  • Nouvelle Vague

Besta kvikmyndin á öðru tungumáli en ensku

  • The Secret Agent
  • It Was Just an Accident
  • No Other Choice
  • Sentimental Value
  • Sirât
  • The Voice of Hind Rajab

Besta teiknimyndin

  • KPop Demon Hunters
  • Arco
  • Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle
  • Elio
  • Little Amélie or the Character of Rain
  • Zootopia 2

Besta leikkona - drama

  • Jessie Buckley - Hamnet
  • Jennifer Lawrence - Die, My Love
  • Renate Reinsve - Sentimental Value
  • Julia Roberts - After the Hunt
  • Tessa Thompson - Hedda
  • Eva Victor - Sorry, Baby

Besti leikari - drama

  • Wagner Moura - The Secret Agent
  • Joel Edgerton - Train Dreams
  • Oscar Isaac - Frankenstein
  • Dwayne Johnson - The Smashing Machine
  • Michael B Jordan - Sinners
  • Jeremy Allen White - Springsteen: Deliver Me From Nowhere

Besta leikkona – tónlistar- eða gamanmynd

  • Rose Byrne - If I Had Legs I'd Kick You
  • Cynthia Erivo - Wicked: For Good
  • Kate Hudson - Song Sung Blue
  • Chase Infiniti - One Battle After Another
  • Amanda Seyfried - The Testament of Ann Lee
  • Emma Stone - Bugonia

Besti leikari – tónlistar- eða gamanmynd

  • Timothée Chalamet - Marty Supreme
  • George Clooney - Jay Kelly
  • Leonardo DiCaprio - One Battle After Another
  • Ethan Hawke - Blue Moon
  • Lee Byung-Hun - No Other Choice
  • Jesse Plemons - Bugonia

Besta leikkona í aukahlutverki

  • Teyana Taylor - One Battle After Another
  • Emily Blunt - The Smashing Machine
  • Elle Fanning - Sentimental Value
  • Ariana Grande - Wicked: For Good
  • Inga Ibsdotter Lilleaas - Sentimental Value
  • Amy Madigan - Weapons

Besti aukaleikari

  • Stellan Skarsgård - Sentimental Value
  • Benicio Del Toro - One Battle After Another
  • Jacob Elordi - Frankenstein
  • Paul Mescal - Hamnet
  • Sean Penn - One Battle After Another
  • Adam Sandler - Jay Kelly

Árangur í kvikmyndagerð og miðasölu

  • Sinners
  • Avatar: Fire and Ash
  • F1
  • KPop Demon Hunters
  • Mission: Impossible – The Final Reckoning
  • Weapons
  • Wicked: For Good
  • Zootopia 2

Besti leikstjóri

  • Paul Thomas Anderson - One Battle After Another
  • Ryan Coogler - Sinners
  • Guillermo del Toro - Frankenstein
  • Jafar Panahi - It Was Just an Accident
  • Joachim Trier - Sentimental Value
  • Chloe Zhao - Hamnet

Besta handrit

  • Paul Thomas Anderson - One Battle After Another
  • Ronald Bronstein, Josh Safdie - Marty Supreme
  • Ryan Coogler - Sinners
  • Jafar Panahi - It Was Just an Accident
  • Eskil Vogt, Joachim Trier - Sentimental Value
  • Chloé Zhao, Maggie O'Farrell - Hamnet

Besta frumsamda lagið

  • Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun, Kim Eun-jae (EJAE), Mark Sonnenblick - KPop Demon Hunters; Golden
  • Miley Cyrus, Andrew Wyatt, Mark Ronson, Simon Franglen - Avatar: Fire and Ash; Dream as One
  • Raphael Saadiq, Ludwig Göransson - Sinners; I Lied to You
  • Stephen Schwartz - Wicked: For Good; No Place Like Home
  • Stephen Schwartz - Wicked: For Good; The Girl in the Bubble
  • Nick Cave, Bryce Dessner - Train Dreams; Train Dreams

Besta frumsamda kvikmyndatónlist

  • Ludwig Göransson - Sinners
  • Alexandre Desplat - Frankenstein
  • Jonny Greenwood - One Battle After Another
  • Kanding Ray - Sirāt
  • Max Richter - Hamnet
  • Hans Zimmer - F1

Tilnefningar og sigurvegarar í sjónvarpsflokki

Besta sjónvarpsserían - drama

  • The Pitt
  • The Diplomat
  • Pluribus
  • Severance
  • Slow Horses
  • The White Lotus

Besta sjónvarpsserían – tónlistar- eða skemmtiefni

  • The Studio
  • Abbott Elementary
  • The Bear
  • Hacks
  • Nobody Wants This
  • Only Murders in the Building

Besta takmarkaða sjónvarpsserían

  • Adolescence
  • All Her Fault
  • The Beast In Me
  • Black Mirror
  • Dying for Sex
  • The Girlfriend

Besta leikkona - drama

  • Rhea Seehorn - Pluribus
  • Kathy Bates - Matlock
  • Britt Lower - Severance
  • Helen Mirren - Mobland
  • Bella Ramsey - The Last of Us
  • Keri Russell - The Diplomat

Besti leikari – drama

  • Noah Wyle - The Pitt
  • Sterling K Brown - Paradise
  • Diego Luna - Andor
  • Gary Oldman - Slow Horses
  • Mark Ruffalo - Task
  • Adam Scott - Severance

Besta leikkonan – tónlistar- eða skemmtiefni

  • Jean Smart - Hacks
  • Kristen Bell - Nobody Wants This
  • Ayo Edebiri - The Bear
  • Selena Gomez - Only Murders in the Building
  • Natasha Lyonne - Poker Face
  • Jenna Ortega - Wednesday

Besti leikarinn – tónlistar- eða skemmtiefni

  • Seth Rogen - The Studio
  • Adam Brody - Nobody Wants This
  • Steve Martin - Only Murders in the Building
  • Glen Powell - Chad Powers
  • Martin Short - Only Murders in the Building
  • Jeremy Allen White - The Bear

Besta leikkona – takmörkuð sjónvarpssería

  • Michelle Williams - Dying for Sex
  • Claire Danes - The Beast in Me
  • Rashida Jones - Black Mirror
  • Amanda Seyfried - Long Bright River
  • Sarah Snook - All Her Fault
  • Robin Wright - The Girlfriend

Besti leikari – takmörkuð sjónvarpssería

  • Stephen Graham - Adolescence
  • Jacob Elordi - The Narrow Road to the Deep North
  • Paul Giamatti - Black Mirror
  • Charlie Hunnam - Monster: The Ed Gein Story
  • Jude Law - Black Rabbit
  • Matthew Rhys - The Beast in Me

Besta leikkona í aukahlutverki - sjónvarpssería

  • Erin Doherty - Adolescence
  • Carrie Coon - The White Lotus
  • Hannah Einbinder - Hacks
  • Catherine O'Hara - The Studio
  • Parker Posey - The White Lotus
  • Aimee-Lou Wood - The White Lotus

Besti aukaleikari - sjónvarpssería

  • Owen Cooper - Adolescence
  • Billy Crudup - The Morning Show
  • Walton Goggins - The White Lotus
  • Jason Isaacs - The White Lotus
  • Tramell Tillman - Severance
  • Ashley Walters - Adolescence

Besta frammistaða í uppistandi

  • Ricky Gervais - Mortality
  • Bill Maher - Is Anyone Else Seeing This?
  • Brett Goldstein - The Second Best Night of Your Life
  • Kevin Hart - Acting My Age
  • Kumail Nanjiani - Night Thoughts
  • Sarah Silverman - Sarah Silverman: PostMortem
Golden Globe-verðlaunin Bíó og sjónvarp


